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РЕК поздравил со столетием освободителя Освенцима - РИА Новости, 19.01.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:15 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/veteran-1922342154.html
РЕК поздравил со столетием освободителя Освенцима
РЕК поздравил со столетием освободителя Освенцима - РИА Новости, 19.01.2024
РЕК поздравил со столетием освободителя Освенцима
Российский еврейский конгресс (РЕК) поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мартынушкина, освобождавшего узников концлагеря Освенцим,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:15
2024-01-19T14:15
религия
россия
освенцим
ссср
российский еврейский конгресс
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мартынушкина, освобождавшего узников концлагеря Освенцим, на открытии недели памяти жертв Холокоста в московском театре "У Никитских ворот", передает корреспондент РИА Новости. Неделя памяти приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила узников нацисткого лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). На вечере присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин, принимавший участие в освобождении узников лагеря. 18 января ему исполнилось сто лет. Командира роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта зал приветствовал стоя. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил юбиляру памятный знак. Ветеран поблагодарил за внимание и попросил почтить память солдат Красной армии, "всех тех, кто сумел прекратить этот ад и потушить навсегда печи крематория". И. о. президента РЕК Михаил Бройтман отметил, что Холокост является неотъемлемой частью истории России. "Почти половина из 6 миллионов жертв Холокоста - граждане СССР. В нашей стране очень много семей, для которых Холокост - это личная история, история семьи. И сохраняя память, мы помогаем взаимопониманию различных поколений, помогаем сохранять память в семье о предках", - сказал Бройтман. Мероприятия недели памяти жертв Холокоста пройдут до 31 января в 80 регионах России. Организатор - Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы, центра "Холокост" и посольства Израиля в РФ.
https://ria.ru/20240115/kholokost-1921461859.html
https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html
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россия, освенцим, ссср, российский еврейский конгресс
Религия, Россия, Освенцим, СССР, Российский еврейский конгресс
РЕК поздравил со столетием освободителя Освенцима

РЕК поздравил со столетием ветерана ВОВ, освобождавшего Освенцим

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие юбилейной Недели памяти жертв Холокоста
Открытие юбилейной Недели памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мартынушкина, освобождавшего узников концлагеря Освенцим, на открытии недели памяти жертв Холокоста в московском театре "У Никитских ворот", передает корреспондент РИА Новости.
Неделя памяти приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила узников нацисткого лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В России начинается "Неделя памяти жертв Холокоста"
15 января, 17:09
На вечере присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин, принимавший участие в освобождении узников лагеря. 18 января ему исполнилось сто лет. Командира роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта зал приветствовал стоя. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил юбиляру памятный знак.
Ветеран поблагодарил за внимание и попросил почтить память солдат Красной армии, "всех тех, кто сумел прекратить этот ад и потушить навсегда печи крематория".
И. о. президента РЕК Михаил Бройтман отметил, что Холокост является неотъемлемой частью истории России.
"Почти половина из 6 миллионов жертв Холокоста - граждане СССР. В нашей стране очень много семей, для которых Холокост - это личная история, история семьи. И сохраняя память, мы помогаем взаимопониманию различных поколений, помогаем сохранять память в семье о предках", - сказал Бройтман.
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
"Это нельзя забыть". Что увидели освободители Освенцима
27 января 2023, 08:00
Мероприятия недели памяти жертв Холокоста пройдут до 31 января в 80 регионах России. Организатор - Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы, центра "Холокост" и посольства Израиля в РФ.
 
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