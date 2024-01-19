https://ria.ru/20240119/veteran-1922342154.html

РЕК поздравил со столетием освободителя Освенцима

РЕК поздравил со столетием освободителя Освенцима - РИА Новости, 19.01.2024

РЕК поздравил со столетием освободителя Освенцима

Российский еврейский конгресс (РЕК) поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мартынушкина, освобождавшего узников концлагеря Освенцим,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:15

2024-01-19T14:15

2024-01-19T14:15

религия

россия

освенцим

ссср

российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мартынушкина, освобождавшего узников концлагеря Освенцим, на открытии недели памяти жертв Холокоста в московском театре "У Никитских ворот", передает корреспондент РИА Новости. Неделя памяти приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила узников нацисткого лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). На вечере присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин, принимавший участие в освобождении узников лагеря. 18 января ему исполнилось сто лет. Командира роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта зал приветствовал стоя. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил юбиляру памятный знак. Ветеран поблагодарил за внимание и попросил почтить память солдат Красной армии, "всех тех, кто сумел прекратить этот ад и потушить навсегда печи крематория". И. о. президента РЕК Михаил Бройтман отметил, что Холокост является неотъемлемой частью истории России. "Почти половина из 6 миллионов жертв Холокоста - граждане СССР. В нашей стране очень много семей, для которых Холокост - это личная история, история семьи. И сохраняя память, мы помогаем взаимопониманию различных поколений, помогаем сохранять память в семье о предках", - сказал Бройтман. Мероприятия недели памяти жертв Холокоста пройдут до 31 января в 80 регионах России. Организатор - Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы, центра "Холокост" и посольства Израиля в РФ.

https://ria.ru/20240115/kholokost-1921461859.html

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

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россия, освенцим, ссср, российский еврейский конгресс