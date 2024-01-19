https://ria.ru/20240119/sapsan-1922317930.html
РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет
РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет - РИА Новости, 19.01.2024
РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет
РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщил... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:55
2024-01-19T12:55
2024-01-19T13:05
выставка-форум "россия"
общество
москва
россия
санкт-петербург
ржд
олег белозеров
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888210038_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a30bc972a691f827c4528fb301736fa0.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. "Для высокоскоростного движения нужен специальный объем передачи информации. Начну прежде всего с создания беспроводной инфраструктуры Radio-Ethernet. Это позволит предоставлять пассажирам высокоскоростной доступ в интернет скоростью 250 мегабит в секунду на скорости 350-360 километров в час. Большая проблема, но первоначально мы испытаем это в "Сапсане", - сообщил Белозеров на выставке "Россия". Поезда "Сапсан" в настоящее время являются самими быстрыми в России. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и могут разгоняться до 250 километров в час. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется ВСМ Москва - Санкт- Петербург, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888210038_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_d10130033535e4ad109ad99f7f406a8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, санкт-петербург, ржд, олег белозеров, новости - туризм
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Россия, Санкт-Петербург, РЖД, Олег Белозеров, Новости - Туризм
РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет
РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет и используют его для ВСМ
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
«
"Для высокоскоростного движения нужен специальный объем передачи информации. Начну прежде всего с создания беспроводной инфраструктуры Radio-Ethernet. Это позволит предоставлять пассажирам высокоскоростной доступ в интернет скоростью 250 мегабит в секунду на скорости 350-360 километров в час. Большая проблема, но первоначально мы испытаем это в "Сапсане", - сообщил Белозеров на выставке "Россия".
Поезда "Сапсан" в настоящее время являются самими быстрыми в России. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и могут разгоняться до 250 километров в час.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется ВСМ Москва - Санкт- Петербург, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.