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РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет - РИА Новости, 19.01.2024
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12:55 19.01.2024 (обновлено: 13:05 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/sapsan-1922317930.html
РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет
РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет - РИА Новости, 19.01.2024
РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет
РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщил... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:55
2024-01-19T13:05
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. "Для высокоскоростного движения нужен специальный объем передачи информации. Начну прежде всего с создания беспроводной инфраструктуры Radio-Ethernet. Это позволит предоставлять пассажирам высокоскоростной доступ в интернет скоростью 250 мегабит в секунду на скорости 350-360 километров в час. Большая проблема, но первоначально мы испытаем это в "Сапсане", - сообщил Белозеров на выставке "Россия". Поезда "Сапсан" в настоящее время являются самими быстрыми в России. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и могут разгоняться до 250 километров в час. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется ВСМ Москва - Санкт- Петербург, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.
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общество, москва, россия, санкт-петербург, ржд, олег белозеров, новости - туризм
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Россия, Санкт-Петербург, РЖД, Олег Белозеров, Новости - Туризм
РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет

РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет и используют его для ВСМ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВ вагоне поезда "Сапсан"
В вагоне поезда Сапсан - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В вагоне поезда "Сапсан" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
«
"Для высокоскоростного движения нужен специальный объем передачи информации. Начну прежде всего с создания беспроводной инфраструктуры Radio-Ethernet. Это позволит предоставлять пассажирам высокоскоростной доступ в интернет скоростью 250 мегабит в секунду на скорости 350-360 километров в час. Большая проблема, но первоначально мы испытаем это в "Сапсане", - сообщил Белозеров на выставке "Россия".
Поезда "Сапсан" в настоящее время являются самими быстрыми в России. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и могут разгоняться до 250 километров в час.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется ВСМ Москва - Санкт- Петербург, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоМоскваРоссияСанкт-ПетербургРЖДОлег БелозеровНовости - Туризм
 
 
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