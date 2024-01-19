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РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет

РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет - РИА Новости, 19.01.2024

РЖД протестируют в "Сапсанах" высокоскоростной интернет

РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщил... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:55

2024-01-19T12:55

2024-01-19T13:05

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. "Для высокоскоростного движения нужен специальный объем передачи информации. Начну прежде всего с создания беспроводной инфраструктуры Radio-Ethernet. Это позволит предоставлять пассажирам высокоскоростной доступ в интернет скоростью 250 мегабит в секунду на скорости 350-360 километров в час. Большая проблема, но первоначально мы испытаем это в "Сапсане", - сообщил Белозеров на выставке "Россия". Поезда "Сапсан" в настоящее время являются самими быстрыми в России. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и могут разгоняться до 250 километров в час. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется ВСМ Москва - Санкт- Петербург, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.

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общество, москва, россия, санкт-петербург, ржд, олег белозеров, новости - туризм