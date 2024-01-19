https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html

Запад останется без русской рыбы

Запад останется без русской рыбы - РИА Новости, 19.01.2024

Запад останется без русской рыбы

Рыбная промышленность в нашей стране еще с советских времен была в большей степени ориентирована на экспорт, который давал серьезные валютные поступления... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:00

2024-01-19T08:00

2024-01-19T08:01

аналитика

россия

сша

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евросоюз

совет федерации рф

константин косачев

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Рыбная промышленность в нашей стране еще с советских времен была в большей степени ориентирована на экспорт, который давал серьезные валютные поступления. Например, в 2022 году рыба и морепродукты занимали в общем объеме экспорта продовольствия из России 14 процентов — третье место после зерновых (32 процента) и масложировой продукции (22).Но, похоже, рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую отрасли в России вскоре ждет масштабная перезагрузка, в рамках которой руководство страны планирует пересмотреть все действующие договоры с недружественными странами об использовании отечественных морских биоресурсов, всю импортно-экспортную политику в этой сфере, а также разворот к внутреннему рынку.Еще не утихли вопли и проклятия японцев по поводу запрета, введенного Россией на ловлю рыбы Японией в районе Южных Курил, как уже можно готовиться к отборным ругательствам на языке Гарри Поттера: вчера на первом в этом году совещании правительства России было принято решение одобрить проект федерального закона "О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве", предложенный МИД и Минсельхозом и одобренный Совфедом России.Суть решения: отныне Россия запрещает британским судам ловить рыбу в Баренцевом море. В свое время, а именно в 1956 году, СССР широким жестом разрешил англичанам эксплуатировать свои рыбные ресурсы, причем любители файвоклока не платили нам за промысел ни копейки. Данная практика плавно перекочевала в Российскую Федерацию, ставшую преемницей СССР, но и тогда за ловлю рыбы в Баренцевом море мы не стали брать с Великобритании деньги, исходя из духа подписанного договора "О режиме наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле".Однако 15 марта 2022-го Британия в одностороннем порядке прекратила действие данного режима и присоединилась к коллективным антироссийским санкциям, попутно до кучи вводя свои.Согласно корпоративной легенде, в один прекрасный момент кто-то посмотрел на статистику, согласно которой минимум 33 процента потребляемой в Британии белой рыбы имеет российское происхождение, вспомнил о многочисленных гадостях, творимых "англичанкой", и о бесплатной ловле рыбы у нас под носом, воздел руки к небу и провозгласил: "Доколе?!"Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что планируемый запрет — "давно назревшая законная и абсолютно адекватная" ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона.По мнению экспертов, данный запрет лишит активно гадящий нам Лондон многомиллиардных доходов, а на России не отразится совсем — от слова "никак".Напомним, что российский экспорт рыбопродукции многие годы был критически зависим от четырех рынков: 95 процентов экспортных поставок направлялось в Китай, ЕС, США и Японию, а, например, для США Россия была одним из главных поставщиков крабов, лосося, минтая и трески.Этот фактор был отлично известен авторам глобальных антироссийских санкций, не имеющих аналогов в истории, и поэтому, не сумев навредить нам на других санкционных направлениях, в декабре прошлого года те же Соединенные Штаты ввели запрет на импорт рыбы и морепродуктов российского происхождения (даже поставляемых через третьи страны).Однако, как водится, крабо-рыбная "перемога" тут же трансформировалась в "зраду": в США резко подскочили цены на краба и нарисовался дефицит трески.Мало того, вместо саморазрывания в клочки рыбная промышленность России сделала рывок. В частности, на вчерашнем совещании с участием президента Владимира Путина министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил о рекордных выловах отечественных рыбаков по итогам 2023-го — более пяти миллионов тонн, что является лучшим показателем за последние 30 лет. При этом у нас достигнут уровень самообеспечения рыбной продукцией в 150 процентов, то есть мы вообще можем не экспортировать рыбу и морепродукты, кроме самых экзотических видов.Чтобы цифры не расходились с делом, в июле прошлого года кабмин России запретил ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран (прежде всего из Евросоюза, Норвегии и США), а их ниши теперь должны заполнить отечественные производители, мощности которых с лихвой позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка.В работе масштабная программа по развитию рыбной отрасли в России: одно за одним строятся новые рыбоперерабатывающие предприятия, закладываются новые рыболовецкие суда (на очереди 60 штук), разрабатываются новые меры стимулирования внутреннего рынка.Например, по указанию президента Министерство финансов в ближайшее время проработает с Минсельхозом вопросы расширения господдержки перевозок рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы России с целью снижения цен и расширения ассортимента.В части экспорта активно идет перестройка маршрутов в новые страны: годом ранее мы поставляли рыбу в 60 стран, в этом — в 80.И конечно, продолжаются мероприятия по территориально-рыбным вопросам: например, начаты консультации по пересмотру невыгодного для России соглашения по вылову рыбы в Беринговом море, подписанного в 1990 году тогдашним главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером, согласно которому 80 процентов всего объема вылова досталось американцам, а нам осталось только 20.Иными словами, приходит время прекратить сказку о золотой рыбке и вспомнить о реальности, где Россия — страна 14 морей, в которой более 2,8 миллиона рек и почти такое же количество озер, а значит, рыбный вопрос у нас не должен и не может стоять в принципе.А что касается санкционников, которые, по сути, своими руками лишили себя русской рыбы — пусть торгуют разбитыми корытами, которых теперь у них более чем достаточно.

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https://ria.ru/20240105/turtsiya-1919612002.html

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

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аналитика, россия, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, совет федерации рф, константин косачев