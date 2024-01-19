https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html
Запад останется без русской рыбы
Запад останется без русской рыбы - РИА Новости, 19.01.2024
Запад останется без русской рыбы
Рыбная промышленность в нашей стране еще с советских времен была в большей степени ориентирована на экспорт, который давал серьезные валютные поступления... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:00
2024-01-19T08:00
2024-01-19T08:01
аналитика
россия
сша
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евросоюз
совет федерации рф
константин косачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901807383_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_ba71fae02f90dfa13bdef8807472c490.jpg
Рыбная промышленность в нашей стране еще с советских времен была в большей степени ориентирована на экспорт, который давал серьезные валютные поступления. Например, в 2022 году рыба и морепродукты занимали в общем объеме экспорта продовольствия из России 14 процентов — третье место после зерновых (32 процента) и масложировой продукции (22).Но, похоже, рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую отрасли в России вскоре ждет масштабная перезагрузка, в рамках которой руководство страны планирует пересмотреть все действующие договоры с недружественными странами об использовании отечественных морских биоресурсов, всю импортно-экспортную политику в этой сфере, а также разворот к внутреннему рынку.Еще не утихли вопли и проклятия японцев по поводу запрета, введенного Россией на ловлю рыбы Японией в районе Южных Курил, как уже можно готовиться к отборным ругательствам на языке Гарри Поттера: вчера на первом в этом году совещании правительства России было принято решение одобрить проект федерального закона "О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве", предложенный МИД и Минсельхозом и одобренный Совфедом России.Суть решения: отныне Россия запрещает британским судам ловить рыбу в Баренцевом море. В свое время, а именно в 1956 году, СССР широким жестом разрешил англичанам эксплуатировать свои рыбные ресурсы, причем любители файвоклока не платили нам за промысел ни копейки. Данная практика плавно перекочевала в Российскую Федерацию, ставшую преемницей СССР, но и тогда за ловлю рыбы в Баренцевом море мы не стали брать с Великобритании деньги, исходя из духа подписанного договора "О режиме наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле".Однако 15 марта 2022-го Британия в одностороннем порядке прекратила действие данного режима и присоединилась к коллективным антироссийским санкциям, попутно до кучи вводя свои.Согласно корпоративной легенде, в один прекрасный момент кто-то посмотрел на статистику, согласно которой минимум 33 процента потребляемой в Британии белой рыбы имеет российское происхождение, вспомнил о многочисленных гадостях, творимых "англичанкой", и о бесплатной ловле рыбы у нас под носом, воздел руки к небу и провозгласил: "Доколе?!"Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что планируемый запрет — "давно назревшая законная и абсолютно адекватная" ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона.По мнению экспертов, данный запрет лишит активно гадящий нам Лондон многомиллиардных доходов, а на России не отразится совсем — от слова "никак".Напомним, что российский экспорт рыбопродукции многие годы был критически зависим от четырех рынков: 95 процентов экспортных поставок направлялось в Китай, ЕС, США и Японию, а, например, для США Россия была одним из главных поставщиков крабов, лосося, минтая и трески.Этот фактор был отлично известен авторам глобальных антироссийских санкций, не имеющих аналогов в истории, и поэтому, не сумев навредить нам на других санкционных направлениях, в декабре прошлого года те же Соединенные Штаты ввели запрет на импорт рыбы и морепродуктов российского происхождения (даже поставляемых через третьи страны).Однако, как водится, крабо-рыбная "перемога" тут же трансформировалась в "зраду": в США резко подскочили цены на краба и нарисовался дефицит трески.Мало того, вместо саморазрывания в клочки рыбная промышленность России сделала рывок. В частности, на вчерашнем совещании с участием президента Владимира Путина министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил о рекордных выловах отечественных рыбаков по итогам 2023-го — более пяти миллионов тонн, что является лучшим показателем за последние 30 лет. При этом у нас достигнут уровень самообеспечения рыбной продукцией в 150 процентов, то есть мы вообще можем не экспортировать рыбу и морепродукты, кроме самых экзотических видов.Чтобы цифры не расходились с делом, в июле прошлого года кабмин России запретил ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран (прежде всего из Евросоюза, Норвегии и США), а их ниши теперь должны заполнить отечественные производители, мощности которых с лихвой позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка.В работе масштабная программа по развитию рыбной отрасли в России: одно за одним строятся новые рыбоперерабатывающие предприятия, закладываются новые рыболовецкие суда (на очереди 60 штук), разрабатываются новые меры стимулирования внутреннего рынка.Например, по указанию президента Министерство финансов в ближайшее время проработает с Минсельхозом вопросы расширения господдержки перевозок рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы России с целью снижения цен и расширения ассортимента.В части экспорта активно идет перестройка маршрутов в новые страны: годом ранее мы поставляли рыбу в 60 стран, в этом — в 80.И конечно, продолжаются мероприятия по территориально-рыбным вопросам: например, начаты консультации по пересмотру невыгодного для России соглашения по вылову рыбы в Беринговом море, подписанного в 1990 году тогдашним главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером, согласно которому 80 процентов всего объема вылова досталось американцам, а нам осталось только 20.Иными словами, приходит время прекратить сказку о золотой рыбке и вспомнить о реальности, где Россия — страна 14 морей, в которой более 2,8 миллиона рек и почти такое же количество озер, а значит, рыбный вопрос у нас не должен и не может стоять в принципе.А что касается санкционников, которые, по сути, своими руками лишили себя русской рыбы — пусть торгуют разбитыми корытами, которых теперь у них более чем достаточно.
https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html
https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html
https://ria.ru/20240105/turtsiya-1919612002.html
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901807383_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_6e02bbe2e135c481db783be750370aa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, совет федерации рф, константин косачев
Аналитика, Россия, США, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евросоюз, Совет Федерации РФ, Константин Косачев
Рыбная промышленность в нашей стране еще с советских времен была в большей степени ориентирована на экспорт, который давал серьезные валютные поступления. Например, в 2022 году рыба и морепродукты занимали в общем объеме экспорта продовольствия из России 14 процентов — третье место после зерновых (32 процента) и масложировой продукции (22).
Но, похоже, рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую отрасли в России вскоре ждет масштабная перезагрузка, в рамках которой руководство страны планирует пересмотреть все действующие договоры с недружественными странами об использовании отечественных морских биоресурсов, всю импортно-экспортную политику в этой сфере, а также разворот к внутреннему рынку.
Придали ускорение: российская промышленность выстрелила на фоне санкций
Еще не утихли вопли и проклятия японцев по поводу запрета, введенного Россией на ловлю рыбы Японией
в районе Южных Курил, как уже можно готовиться к отборным ругательствам на языке Гарри Поттера: вчера на первом в этом году совещании правительства России было принято решение одобрить проект федерального закона "О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
о рыболовстве", предложенный МИД и Минсельхозом
и одобренный Совфедом России.
Суть решения: отныне Россия запрещает британским судам ловить рыбу в Баренцевом море
. В свое время, а именно в 1956 году, СССР
широким жестом разрешил англичанам эксплуатировать свои рыбные ресурсы, причем любители файвоклока не платили нам за промысел ни копейки. Данная практика плавно перекочевала в Российскую Федерацию, ставшую преемницей СССР, но и тогда за ловлю рыбы в Баренцевом море мы не стали брать с Великобритании деньги, исходя из духа подписанного договора "О режиме наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле".
Однако 15 марта 2022-го Британия в одностороннем порядке прекратила действие данного режима и присоединилась к коллективным антироссийским санкциям, попутно до кучи вводя свои.
Путину грозят убийством, России — распадом: где реально рванет в 2024-м?
Согласно корпоративной легенде, в один прекрасный момент кто-то посмотрел на статистику, согласно которой минимум 33 процента потребляемой в Британии белой рыбы имеет российское происхождение, вспомнил о многочисленных гадостях, творимых "англичанкой", и о бесплатной ловле рыбы у нас под носом, воздел руки к небу и провозгласил: "Доколе?!"
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев
заявил, что планируемый запрет — "давно назревшая законная и абсолютно адекватная" ответная мера Москвы
на недружественные действия Лондона
.
По мнению экспертов, данный запрет лишит активно гадящий нам Лондон многомиллиардных доходов, а на России не отразится совсем — от слова "никак".
Напомним, что российский экспорт рыбопродукции многие годы был критически зависим от четырех рынков: 95 процентов экспортных поставок направлялось в Китай
, ЕС
, США
и Японию, а, например, для США Россия была одним из главных поставщиков крабов, лосося, минтая и трески.
Турция заблокировала НАТО ради российских яиц и двух стульев
Этот фактор был отлично известен авторам глобальных антироссийских санкций, не имеющих аналогов в истории, и поэтому, не сумев навредить нам на других санкционных направлениях, в декабре прошлого года те же Соединенные Штаты ввели запрет на импорт рыбы и морепродуктов российского происхождения (даже поставляемых через третьи страны).
Однако, как водится, крабо-рыбная "перемога" тут же трансформировалась в "зраду": в США резко подскочили цены на краба и нарисовался дефицит трески.
Мало того, вместо саморазрывания в клочки рыбная промышленность России сделала рывок. В частности, на вчерашнем совещании с участием президента Владимира Путина
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
доложил о рекордных выловах отечественных рыбаков по итогам 2023-го — более пяти миллионов тонн, что является лучшим показателем за последние 30 лет. При этом у нас достигнут уровень самообеспечения рыбной продукцией в 150 процентов, то есть мы вообще можем не экспортировать рыбу и морепродукты, кроме самых экзотических видов.
Чтобы цифры не расходились с делом, в июле прошлого года кабмин России запретил ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран (прежде всего из Евросоюза, Норвегии
и США), а их ниши теперь должны заполнить отечественные производители, мощности которых с лихвой позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка.
Новый мировой порядок оказался в руках России
В работе масштабная программа по развитию рыбной отрасли в России: одно за одним строятся новые рыбоперерабатывающие предприятия, закладываются новые рыболовецкие суда (на очереди 60 штук), разрабатываются новые меры стимулирования внутреннего рынка.
Например, по указанию президента Министерство финансов в ближайшее время проработает с Минсельхозом вопросы расширения господдержки перевозок рыбопродукции с Дальнего Востока
в центральные регионы России с целью снижения цен и расширения ассортимента.
В части экспорта активно идет перестройка маршрутов в новые страны: годом ранее мы поставляли рыбу в 60 стран, в этом — в 80.
И конечно, продолжаются мероприятия по территориально-рыбным вопросам: например, начаты консультации по пересмотру невыгодного для России соглашения по вылову рыбы в Беринговом море
, подписанного в 1990 году тогдашним главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером
, согласно которому 80 процентов всего объема вылова досталось американцам, а нам осталось только 20.
Иными словами, приходит время прекратить сказку о золотой рыбке и вспомнить о реальности, где Россия — страна 14 морей, в которой более 2,8 миллиона рек и почти такое же количество озер, а значит, рыбный вопрос у нас не должен и не может стоять в принципе.
А что касается санкционников, которые, по сути, своими руками лишили себя русской рыбы — пусть торгуют разбитыми корытами, которых теперь у них более чем достаточно.
Америка признала поражение в санкционной войне с Россией