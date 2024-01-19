https://ria.ru/20240119/kot-1922360460.html

Более 300 кировских волонтеров ищут кота Твикса, выброшенного из поезда

Более 300 кировских волонтеров ищут кота Твикса, выброшенного из поезда - РИА Новости, 19.01.2024

Более 300 кировских волонтеров ищут кота Твикса, выброшенного из поезда

На поиски кота Твикса, которого из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове выбросила проводница, вышли более 300 волонтеров. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:24

2024-01-19T15:24

2024-01-19T15:52

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екатеринбург

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. На поиски кота Твикса, которого из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове выбросила проводница, вышли более 300 волонтеров. "Очень много волонтеров по всей России подключились к этой истории, мне звонят из Москвы, Волгограда, из Питера. В Кирове вышло более 300 человек. Они ходят по домам, по вокзалу, расклеивают объявления, и с каждым днем их все больше и больше", - рассказала РИА Новости лидер волонтерского движения Ольга Кудряшова. "Работа идет, но пока результатов нет, мы не знаем, в каком направлении ушел кот, но весь вокзал уже прочесан, все сотрудники опрошены", - сказала собеседница агентства, добавив, что хозяин Твикса обратился к ней еще 12 января. "Кота выбросили из поезда 11 января, 12 января мне написал хозяин, который вышел на меня через объявление о потерянном коте, который был очень похож на Твикса, но это оказался не он. В этот же день хозяин рассказал мне всю историю, и мы сразу начали искать животное", - рассказала Кудряшова, отметив, что поиски продолжаются, ведь "если Твикса кто-то подобрал, нам нужно, чтобы этот человек увидел, что животное ищут". Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. За кота обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.

https://ria.ru/20240119/kot-1922336506.html

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Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда 2024-01-19T15:24 true PT0M26S

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киров, екатеринбург, санкт-петербург, общество