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Более 300 кировских волонтеров ищут кота Твикса, выброшенного из поезда - РИА Новости, 19.01.2024
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15:24 19.01.2024 (обновлено: 15:52 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kot-1922360460.html
Более 300 кировских волонтеров ищут кота Твикса, выброшенного из поезда
Более 300 кировских волонтеров ищут кота Твикса, выброшенного из поезда - РИА Новости, 19.01.2024
Более 300 кировских волонтеров ищут кота Твикса, выброшенного из поезда
На поиски кота Твикса, которого из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове выбросила проводница, вышли более 300 волонтеров. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:24
2024-01-19T15:52
киров
екатеринбург
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. На поиски кота Твикса, которого из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове выбросила проводница, вышли более 300 волонтеров. "Очень много волонтеров по всей России подключились к этой истории, мне звонят из Москвы, Волгограда, из Питера. В Кирове вышло более 300 человек. Они ходят по домам, по вокзалу, расклеивают объявления, и с каждым днем их все больше и больше", - рассказала РИА Новости лидер волонтерского движения Ольга Кудряшова. "Работа идет, но пока результатов нет, мы не знаем, в каком направлении ушел кот, но весь вокзал уже прочесан, все сотрудники опрошены", - сказала собеседница агентства, добавив, что хозяин Твикса обратился к ней еще 12 января. "Кота выбросили из поезда 11 января, 12 января мне написал хозяин, который вышел на меня через объявление о потерянном коте, который был очень похож на Твикса, но это оказался не он. В этот же день хозяин рассказал мне всю историю, и мы сразу начали искать животное", - рассказала Кудряшова, отметив, что поиски продолжаются, ведь "если Твикса кто-то подобрал, нам нужно, чтобы этот человек увидел, что животное ищут". Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. За кота обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.
https://ria.ru/20240119/kot-1922336506.html
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РИА Новости
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Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда
Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда
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киров, екатеринбург, санкт-петербург, общество
Киров, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Общество
Более 300 кировских волонтеров ищут кота Твикса, выброшенного из поезда

Волонтер: более 300 жителей Кирова ищут кота, выброшенного проводницей из поезда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. На поиски кота Твикса, которого из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове выбросила проводница, вышли более 300 волонтеров.
"Очень много волонтеров по всей России подключились к этой истории, мне звонят из Москвы, Волгограда, из Питера. В Кирове вышло более 300 человек. Они ходят по домам, по вокзалу, расклеивают объявления, и с каждым днем их все больше и больше", - рассказала РИА Новости лидер волонтерского движения Ольга Кудряшова.
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"Работа идет, но пока результатов нет, мы не знаем, в каком направлении ушел кот, но весь вокзал уже прочесан, все сотрудники опрошены", - сказала собеседница агентства, добавив, что хозяин Твикса обратился к ней еще 12 января.
"Кота выбросили из поезда 11 января, 12 января мне написал хозяин, который вышел на меня через объявление о потерянном коте, который был очень похож на Твикса, но это оказался не он. В этот же день хозяин рассказал мне всю историю, и мы сразу начали искать животное", - рассказала Кудряшова, отметив, что поиски продолжаются, ведь "если Твикса кто-то подобрал, нам нужно, чтобы этот человек увидел, что животное ищут".
Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. За кота обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.
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