https://ria.ru/20240119/ispytaniya-1922245957.html

В России прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе

В России прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе - РИА Новости, 19.01.2024

В России прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе

Система обнаружения конфликтов движения гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) прошла первые успешные испытания в России, сообщил РИА Новости генеральный РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:19

2024-01-19T06:19

2024-01-19T06:19

безопасность

технологии

россия

санкт-петербург

центр управления полетами

алексей хрипун

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Система обнаружения конфликтов движения гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) прошла первые успешные испытания в России, сообщил РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт", участника НТИ "Аэронет", Алексей Хрипунов. "Это первые в России полевые испытания сервиса ситуационной осведомленности о беспилотном авиатрафике в гражданской сфере. Данный сервис позволяет всем участникам воздушного движения получать сведения о воздушной обстановке и "видеть" других участников воздушного движения", - рассказал Хрипунов. Он добавил, что первые совместные тестовые полеты дронов компаний "Геоскан" и "ДИАМ-АЭРО" прошли на аэродроме "Путилово" в 70 километрах от Санкт-Петербурга. В контрольно-диспетчерском пункте (КДП) был развернут фрагмент цифровой платформы "Небосвод", в которую на программном уровне интегрированы летательные аппараты и которая обрабатывает навигационные данные от БВС и, основываясь на алгоритмах матмоделирования, предупреждает внешних пилотов о возможных конфликтах в небе. "Обработка полученной информации наблюдения в "Небосводе" осуществляется в соответствии с требованиями к системам УВД, принятым в аэронавигации. Данные технологии могут также быть применены при организации ЦУП аэродромов, где совершается большое количество полетов БВС, для региональных ситуационных центров, а также на критически важных объектах для определения легальных и нелегальных полетов", - отметил глава компании. Данные о местонахождении и ходе полета с бортов передавались через "Небосвод" внешним пилотам БВС и в центр управления полетов диспетчеру КДП. Благодаря интеграции БВС в цифровую платформу, дронам не требовалось дополнительное оснащение средствами наблюдения (бортовыми ответчиками). "Небосвод" сегодня может поддерживать тысячи одновременно подключенных БАС, что существенно перекрывает потенциальную интенсивность полетов в РФ в ближайшие два-три года. Уже весной этого года планируем одновременные полеты БВС и бортов пилотируемой авиации", - заключил Хрипунов.

https://ria.ru/20231222/bespilotniki-1917372718.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, технологии, россия, санкт-петербург, центр управления полетами, алексей хрипун