https://ria.ru/20240119/delo-1922399882.html

Киев признал закрытие дел против активистов ПЦУ незаконным

Киев признал закрытие дел против активистов ПЦУ незаконным - РИА Новости, 19.01.2024

Киев признал закрытие дел против активистов ПЦУ незаконным

Окружная прокуратура в Киеве признала незаконность закрытия полицией уголовных дел против активистов раскольнической структуры "Православная церковь Украины"... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:35

2024-01-19T17:35

2024-01-19T17:35

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Окружная прокуратура в Киеве признала незаконность закрытия полицией уголовных дел против активистов раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), заявил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря Киево-Печерской лавры. Чекман в ноябре 2023 года обвинял украинскую полицию в отказе расследовать противоправные действий против верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, по его словам, речь шла о попытках так называемых активистов ПЦУ сорвать молебны на территории Киево-Печерской лавры и об оскорблении верующих. Десятого января Чекман сообщал, что, по имеющейся информации, уголовное преследование активистов ПЦУ за незаконные действия против верующих УПЦ было закрыто киевскими властями. "Печерская окружная прокуратура официально признала незаконность действий работников полиции, которые заключались в незаконном закрытии уголовных производств в отношении действий так называемых активистов у Киево-Печерской лавры", — сказал Чекман в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что это означает, что расследование будет проведено. По его словам, представители УПЦ намерены инициировать изменение органа досудебного расследования, поскольку "нет доверия к тем сотрудникам полиции, которые так покрывают активистов". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920780836.html

https://ria.ru/20240107/raskol-1920042057.html

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украина, православная церковь украины (пцу), киев, россия, ситуация вокруг упц, в мире