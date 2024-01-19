https://ria.ru/20240119/davos-1922209093.html

Запад будут терроризировать проверенным способом

Запад будут терроризировать проверенным способом - РИА Новости, 19.01.2024

Запад будут терроризировать проверенным способом

Собравшиеся на швейцарском курорте миллиардеры и политики у них на побегушках оживленно обсуждают "болезнь X", которая вот-вот якобы накроет человечество... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:00

2024-01-19T08:00

2024-01-19T14:51

россия

сша

давос

урсула фон дер ляйен

билл гейтс

джо байден

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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Собравшиеся на швейцарском курорте миллиардеры и политики у них на побегушках оживленно обсуждают "болезнь X", которая вот-вот якобы накроет человечество. Заранее откуда-то известно, что она будет в 20 раз смертоноснее ковида.Сложился консенсус, что заболевание будет вирусным и "скорее всего" перейдет от животных к людям. Уже сейчас — когда никакой пандемии и в помине нет — решено, что срок выработки вакцин от "болезни X" составит сто дней. Зацените логику: что за болезнь, непонятно, но прививку от нее уже решено создать за три месяца с небольшим.Тут же в кулуарах крутится глава британской AstraZeneka, выпустившей в свое время вакцину от коронавируса с таким количеством побочек, что даже терпеливые англичане вынуждены были от нее отказаться. Для хозяев "Биг Фармы" наступает горячая пора — денежка сама себя не заработает.Вообще-то, в цивилизованных странах, например в России, планированием борьбы с пандемиями и эпидемиями занимаются серьезные ученые. Они не хайпуют на теме, а четко продумывают алгоритм действий, чтобы, если что, быть во всеоружии. В Давосе число капиталистов явно превышает число ученых. Главный рупор "болезни X" — генсек ВОЗ Теодор Гебрейсус — врачом вообще не является. Обступающие его главы фармкорпораций, регулярно и щедро спонсирующие ВОЗ, — тем более. "Экономические мотивы" данной темы справедливо подметил наш Роспотребнадзор.На самом деле американские фармкомпании приготовились еще раз срезать жирок с кабанчика по имени Европа. Коронавирусный заход, когда за откат Урсуле фон дер Ляйен они получили госзаказы от европейских правительств на триллионы долларов, прошел успешно. Правда, сейчас неиспользованные вакцины выкидывают, но деньги-то уже попилены. Грех было бы не повторить такое же с вакцинами от "болезни Х".Учитывая немереное число денег, которое крутится вокруг этой темы, невольно подумаешь, что на них можно было бы справиться со всеми болячками, которые терзают современное человечество. Как там с туберкулезом у коренных народов США? Это же чудовищная история. Еще хуже дела с ним разве что на Украине: советскую систему здравоохранения "декоммунизировали", новой не создали — ну и вот результат.Как успехи с избавлением от холеры? ВОЗ уже лет 20 объявляет его своей приоритетной целью. Билл Гейтс отсыпает на это дело сотни миллионов долларов, а где результат? Может, спросить совета у России? В свое время наши предки покончили с холерой, оспой, чумой, корью, дифтеритом, менингитом, полиомиелитом, практически ликвидировав все эти заболевания на территории СССР. Можем поделиться опытом, дело-то действительно серьезное.Именно опыт нашего здравоохранения, алгоритмы, придуманные еще Семашко, помогли России успешно пройти испытание коронавирусом. Настоящая проблема была в другом. Параллельно разгонялся информационный вирус, повергавший народ в панику и неопределенность. Медицина политизировалась. Общество раскололось на секты — и каждая была недовольна правительством.Кто кричал, что коронавируса вообще нет, кто уверял, что он есть, но неопасен, кто просто болел и старался не читать новости, чтобы не видеть всего этого. Потом началась шумиха вокруг вакцин: вакцины плохие, а "доктора отравили колодцы"; нет, они хорошие, но их не хватает, а если хватает, то это не те. Кому-то хотелось непременно западных вакцин — они, мол, нажористее. Появлялись рецепты лечения — один другого удивительнее.Тем временем коронавирус собирал свою жатву, унося престарелых и ослабленных граждан, и естественное человеческое горе их родственников опять-таки обращалось на государство: оно, дескать, все сделало не так. Смерть от естественных причин словно вообще перестала существовать, во всем чудились чьи-то козни.Вот этот инфовирус — паника, страх, паранойя — был не менее, а то и более опасным, чем сам ковид. А ведь в России мы все это проходили в облегченном варианте. В США, Австралии, Британии люди сидели запертыми по домам много месяцев, общей сложностью — от года до двух. В Индии, Китае, многих азиатских странах маски носили вплоть до самого недавнего времени. Австралия отметилась тем, что число самоубийц в период локдаунов превысило количество умерших от коронавируса.Банкротились бизнесы, рушились семьи, разорялись целые регионы, люди буквально — без метафор — сходили с ума. Все лето 2020 года Европа бушевала на огромных митингах, а в США буянили свидетели секты BLM. Народ спускал пар на улицах, чтобы не свихнуться.Немудрено, что сегодня массы на Западе очень скептически относятся к давосской "болезни X". Людям кажется почему-то, что неслучайно вся эта история разыгрывается накануне выборов в Европе и США.В июне выборы в Европарламент, они грозят привести к власти антиамериканских политиков. В сентябре — голосование в Германии, там к лидерству рвутся опять-таки враги Вашингтона. Между ними — выборы в Бельгии, причем по их результатам цитадель Евросоюза может распасться на части. Чего ж проще — закошмарить граждан ЕС "болезнью X", запереть их по домам и пропихнуть к власти своих человечков?Тем более что опыт имеется. В 2020 году локдауны и другие коронавирусные ограничения позволили запереть по домам американских избирателей, организовать вбросы бюллетеней по почте и не пустить на участки наблюдателей. Последовало невиданное по масштабам мошенничество с голосами — и в Белом доме вместо Трампа оказался Джо Байден. Сейчас Демпартия готова повторить."Самое время перед выборами! Новая зараза позволит им реализовать новые правила ВОЗ, устроить локдауны, ограничить свободу слова и разрушить наши свободы, — цитируют республиканские издания экс-помощника министра финансов США Монику Кроули. — Кажется преувеличением? В 2020-м нам тоже так казалось".Другое дело, что во второй раз тема с локдаунами может привести к прямо противоположному результату: отчаявшиеся трамписты выйдут на улицы и устроят вооруженный мятеж. Но Демпартия, похоже, ходы уже не просчитывает — не до того.Как видим, в афере под названием "болезнь X" заинтересованы очень богатые и влиятельные люди на Западе. России нет никакого смысла в этой афере участвовать. Однако это совершенно не повод расслабляться.Наши американские противники неустанно экспериментируют с вирусами в своих военных лабораториях, многие из них расположены прямо у наших границ. Так что пока на Западе будут бороться с выдуманными угрозами, мы здесь, у себя, будем готовиться к совершенно реальным.

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россия

сша

давос

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россия, сша, давос, урсула фон дер ляйен, билл гейтс, джо байден, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, европарламент, всемирный экономический форум в давосе, аналитика