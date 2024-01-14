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Роспотребнадзор прокомментировал заявления о "болезни Х" - РИА Новости, 14.01.2024
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15:08 14.01.2024 (обновлено: 18:39 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/bolezn-1921282909.html
Роспотребнадзор прокомментировал заявления о "болезни Х"
Роспотребнадзор прокомментировал заявления о "болезни Х" - РИА Новости, 14.01.2024
Роспотребнадзор прокомментировал заявления о "болезни Х"
Заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы, вопросы готовности к пандемии регулярно обсуждаются, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:08
2024-01-14T18:39
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы, вопросы готовности к пандемии регулярно обсуждаются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса."Вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждаются на различных площадках и экономических форумах. Предстоящий Всемирный экономический форум в Давосе 17 января не станет исключением. Одна из сессий деловой программы мероприятия посвящена обсуждению "болезни Х", — говорится в сообщении.При этом участие в дискуссии мировых экспертов и ученых-эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено, отметили в ведомстве.После завершения пандемии COVID-19 ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы и неготовность мира к ним, а также призывая увеличить финансирование организации, уточнили в пресс-службе."Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х", и своевременного и адекватного реагирования на них, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240112/ugroza-1920862789.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия
Роспотребнадзор прокомментировал заявления о "болезни Х"

Роспотребнадзор: заявления о "болезни Х" могут иметь экономические мотивы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрачи-реаниматологи
Врачи-реаниматологи - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы, вопросы готовности к пандемии регулярно обсуждаются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.
"Вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждаются на различных площадках и экономических форумах. Предстоящий Всемирный экономический форум в Давосе 17 января не станет исключением. Одна из сессий деловой программы мероприятия посвящена обсуждению "болезни Х", — говорится в сообщении.
При этом участие в дискуссии мировых экспертов и ученых-эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено, отметили в ведомстве.
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После завершения пандемии COVID-19 ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы и неготовность мира к ним, а также призывая увеличить финансирование организации, уточнили в пресс-службе.
"Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х", и своевременного и адекватного реагирования на них, пояснили в ведомстве.
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