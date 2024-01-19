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Родственники пациентов, погибших в брянской больнице, получат компенсацию - РИА Новости, 19.01.2024
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17:53 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/bryansk-1922403295.html
Родственники пациентов, погибших в брянской больнице, получат компенсацию
Родственники пациентов, погибших в брянской больнице, получат компенсацию - РИА Новости, 19.01.2024
Родственники пациентов, погибших в брянской больнице, получат компенсацию
Родственники пациентов, погибших в Брянской межрайонной больнице из-за вышедших из строя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), по решениям Брянского... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:53
2024-01-19T17:53
происшествия
здоровье - общество
брянская область
брянск
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Родственники пациентов, погибших в Брянской межрайонной больнице из-за вышедших из строя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), по решениям Брянского районного суда получат по одному миллиону рублей компенсации морального вреда за утрату близких и на погребение, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "Решениями Брянского районного суда от 11 и 17 января 2024 года удовлетворены иски двух потерпевших, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей в пользу каждого, а также расходы, связанные с погребением", – говорится в сообщении. Отмечается, что решения суда не вступили в законную силу. В марте 2023 года суд в Брянске приговорил к трем годам лишения свободы условно главврача больницы, где в результате выхода из строя аппаратов ИВЛ погибли шесть пациентов. Он допустил к работе с кислородным оборудованием сотрудника без удостоверения на право эксплуатации кислородных баллонов и не прошедшего инструктаж по технике безопасности. В ноябре 2020 года работник допустил резкое повышение давления в системе подачи кислорода, что вывело аппараты ИВЛ из строя, и у шестерых пациентов наступила смерть.
https://ria.ru/20240119/kompensatsii-1922349786.html
https://ria.ru/20240119/predpriyatiya-1922262427.html
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происшествия, здоровье - общество, брянская область, брянск
Происшествия, Здоровье - Общество, Брянская область, Брянск
Родственники пациентов, погибших в брянской больнице, получат компенсацию

В Брянске родственники погибших пациентов из-за сбоя ИВЛ получат по 1 млн рублей

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИВЛ
ИВЛ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ИВЛ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Родственники пациентов, погибших в Брянской межрайонной больнице из-за вышедших из строя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), по решениям Брянского районного суда получат по одному миллиону рублей компенсации морального вреда за утрату близких и на погребение, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"Решениями Брянского районного суда от 11 и 17 января 2024 года удовлетворены иски двух потерпевших, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей в пользу каждого, а также расходы, связанные с погребением", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что решения суда не вступили в законную силу.
В марте 2023 года суд в Брянске приговорил к трем годам лишения свободы условно главврача больницы, где в результате выхода из строя аппаратов ИВЛ погибли шесть пациентов. Он допустил к работе с кислородным оборудованием сотрудника без удостоверения на право эксплуатации кислородных баллонов и не прошедшего инструктаж по технике безопасности.
В ноябре 2020 года работник допустил резкое повышение давления в системе подачи кислорода, что вывело аппараты ИВЛ из строя, и у шестерых пациентов наступила смерть.
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