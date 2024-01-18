https://ria.ru/20240118/yaytsa-1922152622.html

"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на яйца

"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на яйца - РИА Новости, 18.01.2024

"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на яйца

"Руспродсоюз" ожидает скорой стабилизации цен на яйца в России, но импорт вряд ли сыграет в этом заметную роль – объемы поставок невелики, а цены у зарубежных... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:25

2024-01-18T16:25

2024-01-18T16:25

экономика

россия

руспродсоюз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475642_386:673:2830:2048_1920x0_80_0_0_b3142a579832f8c2e014916fd4e1acd0.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Руспродсоюз" ожидает скорой стабилизации цен на яйца в России, но импорт вряд ли сыграет в этом заметную роль – объемы поставок невелики, а цены у зарубежных поставщиков вряд ли будут ниже, чем у российских, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. "На наш взгляд, импорт может дать небольшое дополнительное предложение товара, но продовольственная безопасность от этого не улучшится, отрасль инвестиционную привлекательность не обретет, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков, с учетом логистики, вряд ли будут ниже российских даже при нулевой пошлине", - сказал он. По данным Росстата, за 2023 год куриные яйца в РФ подорожали на 61,35%, в том числе за декабрь - на 18,17%. С начала 2024 года, впервые с конца июня, наметилось снижение цен - на 0,2% за период с 10 по 15 января. В Минсельхозе прогнозировали такую динамику и теперь рассчитывают, что в ближайшей перспективе тренд сохранится. Одной из предпосылок называлось снятие импортной пошлины: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц. Во второй половине декабря в РФ поступила первая партия пищевого яйца из Азербайджана: на 14 января было ввезено 2,1 миллиона штук, сообщал Россельхознадзор. С 2024 года начались поставки из Турции - на 18 января было ввезено 1,2 миллиона яиц, и ожидается поставка еще 900 тысяч штук. Кроме того, РФ попросила Казахстан увеличить поставки в приграничные регионы, и власти республики рассмотрят такую возможность, сообщала пресс-служба правительства Казахстана. По данным "Руспродсоюза", в России с 8 по 14 января десяток яиц в среднем стоил 133,9 рубля, неделей ранее - 133,2 рубля. "Динамика пока повышательная, но темпы роста замедлились - это признак того, что скоро найдется равновесная точка спроса и предложения, и "полка" стабилизируется", - сказал Леонов. При этом он отметил, что оптовые цены на яйца в Казахстане растут с июня - по сути так же, как в России. "Стоимость десятка яиц у казахских производителей в декабре в пересчете на рубли составила 82,5 рубля, что сопоставимо с ценами российских производителей", - сказал собеседник агентства. Согласно данным Росстата, производство яиц в РФ в ноябре снизилось в сравнении с ноябрем 2022 года на 0,3%, до 3,6 миллиарда штук, а за 11 месяцев выросло на 2% в годовом выражении – до 34,847 миллиарда штук. Таким образом, уже осуществленные поставки яиц из Азербайджана и Турции (2,1 миллиона и 1,2 миллиона штук) составили лишь 0,1% от количества яиц, произведенных в России за ноябрь.

https://ria.ru/20240117/yaytso-1921929755.html

https://ria.ru/20240117/yaytsa-1921932572.html

https://ria.ru/20231228/ekonomika-1918637515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, руспродсоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)