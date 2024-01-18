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Число международных выставок в России за пять лет выросло на 220 процентов - РИА Новости, 18.01.2024
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19:39 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/vystavki-1922204532.html
Число международных выставок в России за пять лет выросло на 220 процентов
Число международных выставок в России за пять лет выросло на 220 процентов - РИА Новости, 18.01.2024
Число международных выставок в России за пять лет выросло на 220 процентов
Число международных выставок, проводимых в России, с 2018 года выросло на 220%, а количество крупных регулярных выставочных и конгрессных проектов по всей... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:39
2024-01-18T19:39
экспоцентр
россия
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Число международных выставок, проводимых в России, с 2018 года выросло на 220%, а количество крупных регулярных выставочных и конгрессных проектов по всей России увеличилось на 11%, констатировали участники выездной сессии комитета Торгово-промышленной палаты РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Заседание-сессия на тему "Глобальные события по-русски: новые возможности в меняющемся мире" прошло в четверг на площадке Евразийского ивент-форума в Санкт-Петербурге. "Положительная динамика сохраняется, несмотря на все ограничения. Мы не просто замещаем то, что ушло, отменилось и стало недоступным. Мы создаем много своих проектов, которые становятся флагманами российской событийной индустрии", - отметила модератор заседания, генеральный директор выставочного научно-исследовательского центра ВНИЦ R&amp;C Дарья Островская. Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев сообщил, что за 11 месяцев 2023 года региональными и федеральными палатами проведено более 1000 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их число выросло на 94%. "За последние годы нам удалось на территории России и субъектов федерации провести значимые мероприятия мирового уровня, которые получили очень высокую оценку. Однозначно можно сказать, что проведение масштабных конгрессно-выставочных мероприятий оказывает прямое влияние на развитие территорий и зачастую становится ориентиром и вектором для дальнейшего укрепления экономики", - констатировал председатель Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин. Он добавил, что основные показатели выставочно-ярмарочных и конгрессных проектов по итогам 2023 года сопоставимы с показателями допандемийного периода, и даже превосходят их. "Определяющее значение в проведении мероприятий, конечно, играет квалификация команды-организатора, креатив, мотивация на продвижение новых форматов работы, наличие современной площадки, которая должна соответствовать мировому уровню. Конечно, важна открытость, инновационные подходы непосредственно к организации мероприятия на ранних стадиях", - подчеркнул Вялкин. В свою очередь, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев сообщил, что многие международные игроки видят возможность развития своих территорий в том, что именно российские организаторы создадут международные проекты у них в странах. Например, с такой инициативой вступил ряд африканских стран по итогам саммита "Россия-Африка".
https://ria.ru/20231207/vyalkin-1914426536.html
https://ria.ru/20231222/konferentsiya-1917087206.html
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экспоцентр, россия
Экспоцентр, Россия

Число международных выставок в России за пять лет выросло на 220 процентов

© Фото : Пресс-служба АО "Экспоцентр"Генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин
Генеральный директор АО Экспоцентр Алексей Вялкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Пресс-служба АО "Экспоцентр"
Генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Число международных выставок, проводимых в России, с 2018 года выросло на 220%, а количество крупных регулярных выставочных и конгрессных проектов по всей России увеличилось на 11%, констатировали участники выездной сессии комитета Торгово-промышленной палаты РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.
Заседание-сессия на тему "Глобальные события по-русски: новые возможности в меняющемся мире" прошло в четверг на площадке Евразийского ивент-форума в Санкт-Петербурге.
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

Открытие павильона Минобороны РФ

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

Установление рекорда России с покровским пряником в категории Самый большой продукт

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

Праздничный концерт Старый Новый год по-липецки

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

Презентация Воронежской области на Международной выставке-форуме Россия

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

Свадьба в традициях Воронежской области

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы.

Стенд Алтайского края на Международной выставке-форуме Россия

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

Открытие павильона Минобороны РФ

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои традиции представила Ярославская область.

Международная выставка-форум Россия

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие павильона Минобороны РФ

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

Международная выставка-форум Россия

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
"Положительная динамика сохраняется, несмотря на все ограничения. Мы не просто замещаем то, что ушло, отменилось и стало недоступным. Мы создаем много своих проектов, которые становятся флагманами российской событийной индустрии", - отметила модератор заседания, генеральный директор выставочного научно-исследовательского центра ВНИЦ R&C Дарья Островская.
Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев сообщил, что за 11 месяцев 2023 года региональными и федеральными палатами проведено более 1000 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их число выросло на 94%.
"За последние годы нам удалось на территории России и субъектов федерации провести значимые мероприятия мирового уровня, которые получили очень высокую оценку. Однозначно можно сказать, что проведение масштабных конгрессно-выставочных мероприятий оказывает прямое влияние на развитие территорий и зачастую становится ориентиром и вектором для дальнейшего укрепления экономики", - констатировал председатель Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
Вялкин: растет число молодых ученых, участвующих в выставках и конгрессах - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вялкин: растет число молодых ученых, участвующих в выставках и конгрессах
7 декабря 2023, 16:35
Он добавил, что основные показатели выставочно-ярмарочных и конгрессных проектов по итогам 2023 года сопоставимы с показателями допандемийного периода, и даже превосходят их.
"Определяющее значение в проведении мероприятий, конечно, играет квалификация команды-организатора, креатив, мотивация на продвижение новых форматов работы, наличие современной площадки, которая должна соответствовать мировому уровню. Конечно, важна открытость, инновационные подходы непосредственно к организации мероприятия на ранних стадиях", - подчеркнул Вялкин.
В свою очередь, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев сообщил, что многие международные игроки видят возможность развития своих территорий в том, что именно российские организаторы создадут международные проекты у них в странах. Например, с такой инициативой вступил ряд африканских стран по итогам саммита "Россия-Африка".
Конференция Импульс Т1 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Конференция "Импульс Т1": развивая российское ИТ-сообщество
22 декабря 2023, 09:06
 
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