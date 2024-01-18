https://ria.ru/20240118/vystavki-1922204532.html

Число международных выставок в России за пять лет выросло на 220 процентов

Число международных выставок в России за пять лет выросло на 220 процентов - РИА Новости, 18.01.2024

Число международных выставок в России за пять лет выросло на 220 процентов

Число международных выставок, проводимых в России, с 2018 года выросло на 220%, а количество крупных регулярных выставочных и конгрессных проектов по всей... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:39

2024-01-18T19:39

2024-01-18T19:39

экспоцентр

россия

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Число международных выставок, проводимых в России, с 2018 года выросло на 220%, а количество крупных регулярных выставочных и конгрессных проектов по всей России увеличилось на 11%, констатировали участники выездной сессии комитета Торгово-промышленной палаты РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Заседание-сессия на тему "Глобальные события по-русски: новые возможности в меняющемся мире" прошло в четверг на площадке Евразийского ивент-форума в Санкт-Петербурге. "Положительная динамика сохраняется, несмотря на все ограничения. Мы не просто замещаем то, что ушло, отменилось и стало недоступным. Мы создаем много своих проектов, которые становятся флагманами российской событийной индустрии", - отметила модератор заседания, генеральный директор выставочного научно-исследовательского центра ВНИЦ R&C Дарья Островская. Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев сообщил, что за 11 месяцев 2023 года региональными и федеральными палатами проведено более 1000 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их число выросло на 94%. "За последние годы нам удалось на территории России и субъектов федерации провести значимые мероприятия мирового уровня, которые получили очень высокую оценку. Однозначно можно сказать, что проведение масштабных конгрессно-выставочных мероприятий оказывает прямое влияние на развитие территорий и зачастую становится ориентиром и вектором для дальнейшего укрепления экономики", - констатировал председатель Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин. Он добавил, что основные показатели выставочно-ярмарочных и конгрессных проектов по итогам 2023 года сопоставимы с показателями допандемийного периода, и даже превосходят их. "Определяющее значение в проведении мероприятий, конечно, играет квалификация команды-организатора, креатив, мотивация на продвижение новых форматов работы, наличие современной площадки, которая должна соответствовать мировому уровню. Конечно, важна открытость, инновационные подходы непосредственно к организации мероприятия на ранних стадиях", - подчеркнул Вялкин. В свою очередь, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев сообщил, что многие международные игроки видят возможность развития своих территорий в том, что именно российские организаторы создадут международные проекты у них в странах. Например, с такой инициативой вступил ряд африканских стран по итогам саммита "Россия-Африка".

https://ria.ru/20231207/vyalkin-1914426536.html

https://ria.ru/20231222/konferentsiya-1917087206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экспоцентр, россия