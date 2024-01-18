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В Саратове спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков - РИА Новости, 18.01.2024
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11:57 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/vrachi-1922039086.html
В Саратове спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков
В Саратове спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков - РИА Новости, 18.01.2024
В Саратове спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков
Врачи в Саратове спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего семь магнитных шариков, сообщила областная детская клиническая больница в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:57
2024-01-18T11:57
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Врачи в Саратове спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего семь магнитных шариков, сообщила областная детская клиническая больница в Telegram-канале. "Врачи областной детской больницы спасли ребенка, который съел часть неокуба. Два дня назад в хирургическое отделение №1 нашей больницы госпитализировали полуторагодовалого ребенка с непроходимостью кишечника в тяжелом состоянии. Как оказалось, ребенок играл с модной игрушкой и проглотил сразу семь магнитных шариков. Через несколько часов появились острые боли в животе и рвота. В итоге ребёнку потребовалась срочная операция, которую успешно провели наши хирурги Ирина Шеина и Степан Степанов", - говорится в сообщении. Медики отмечают, что самая большая опасность магнитов в том, что попадая в разные отделы кишечника, они примагничиваются друг к другу и вызывают непроходимость, что грозит тяжелыми осложнениями и даже летальным исходом. "Оставлять ребенка одного рядом с мелкими предметами очень опасно", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240117/vrachi-1921804363.html
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саратов, происшествия
Саратов, Происшествия
В Саратове спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков

Саратовские хирурги спасли малыша, проглотившего семь магнитных шариков

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Хирурги во время операции. Архивное фото
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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Врачи в Саратове спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего семь магнитных шариков, сообщила областная детская клиническая больница в Telegram-канале.
«
"Врачи областной детской больницы спасли ребенка, который съел часть неокуба. Два дня назад в хирургическое отделение №1 нашей больницы госпитализировали полуторагодовалого ребенка с непроходимостью кишечника в тяжелом состоянии. Как оказалось, ребенок играл с модной игрушкой и проглотил сразу семь магнитных шариков. Через несколько часов появились острые боли в животе и рвота. В итоге ребёнку потребовалась срочная операция, которую успешно провели наши хирурги Ирина Шеина и Степан Степанов", - говорится в сообщении.
Медики отмечают, что самая большая опасность магнитов в том, что попадая в разные отделы кишечника, они примагничиваются друг к другу и вызывают непроходимость, что грозит тяжелыми осложнениями и даже летальным исходом.
"Оставлять ребенка одного рядом с мелкими предметами очень опасно", - подчеркивается в сообщении.
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