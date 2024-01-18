https://ria.ru/20240118/vrachi-1922039086.html

В Саратове спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков

В Саратове спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков - РИА Новости, 18.01.2024

В Саратове спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков

Врачи в Саратове спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего семь магнитных шариков, сообщила областная детская клиническая больница в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:57

2024-01-18T11:57

2024-01-18T11:57

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Врачи в Саратове спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего семь магнитных шариков, сообщила областная детская клиническая больница в Telegram-канале. "Врачи областной детской больницы спасли ребенка, который съел часть неокуба. Два дня назад в хирургическое отделение №1 нашей больницы госпитализировали полуторагодовалого ребенка с непроходимостью кишечника в тяжелом состоянии. Как оказалось, ребенок играл с модной игрушкой и проглотил сразу семь магнитных шариков. Через несколько часов появились острые боли в животе и рвота. В итоге ребёнку потребовалась срочная операция, которую успешно провели наши хирурги Ирина Шеина и Степан Степанов", - говорится в сообщении. Медики отмечают, что самая большая опасность магнитов в том, что попадая в разные отделы кишечника, они примагничиваются друг к другу и вызывают непроходимость, что грозит тяжелыми осложнениями и даже летальным исходом. "Оставлять ребенка одного рядом с мелкими предметами очень опасно", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240117/vrachi-1921804363.html

саратов

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саратов, происшествия