https://ria.ru/20240118/programma-1922150230.html

КПРФ представила предвыборную программу Харитонова

КПРФ представила предвыборную программу Харитонова - РИА Новости, 18.01.2024

КПРФ представила предвыборную программу Харитонова

Фракция КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым представила предвыборную программу кандидата в президенты от партии Николая Харитонова, в ней учтены... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:20

2024-01-18T16:20

2024-01-18T16:20

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай харитонов

кпрф

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Фракция КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым представила предвыборную программу кандидата в президенты от партии Николая Харитонова, в ней учтены социальные и экономические вопросы, а также национализация природной минерально-сырьевой базы и повышения минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей. "В нашей программе четко мы заявили - поиграли в капитализм и хватит... наша программа отвечает на все вопросы... многие бесплатно тогда получали квартиру от государства, почему тогда можно было, а сейчас нельзя", - сказал кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов на пресс-конференции. Он также отметил, что в Год семьи нужно давать беспроцентную ссуду молодым семьям на первые 20 лет. "Квартира...100, 120, 150 квадратных метров с расчетом на рождение двух, трёх, пяти... детей", - добавил кандидат. Харитонов отметил, что когда начнутся в середине февраля теледебаты, то КПРФ будет говорить, что "необходимо делать". Депутат от КПРФ Юрий Афонин подчеркнул, что программа также предполагает национализацию природной минерально-сырьевой базы. "Мы считаем, что нужно серьезно изменить социально-экономическую политику. Необходимо развитие промышленности и сельского хозяйства, новая индустриализация... Без развития промышленности, без развития реального сектора сделать ничего невозможно, но для этого нужны ресурсы. Откуда взять эти ресурсы? Нужна национализация природной минерально-сырьевой базы", - сказал Афонин, упомянув, что такой законопроект был внесён КПРФ. Также нужна прогрессивная шкала налогообложения, увеличение зарплат и пенсий отметил Афонин. "Мы считаем, минимум 35 тысяч должен быть минимальный размер оплаты труда", - подчеркнул Афонин. Депутат ГД от КПРФ Нина Останина отметила, что решение социальных вопросов лежит в области экономики. Она добавила, что сейчас молодая семья не обеспечена базовыми потребностями, например жильем. "Если это студенческая семья, то это мизерная стипендия... наш законопроект, где предлагают увеличить стипендии студентам, аспирантам до 80-100% прожиточного минимума" - напомнила Останина. По словам Останиной, если будут социальные няни, то молодые мамы смогут совмещать ещё и учебу. В свою очередь, депутат ГД от КПРФ Виктор Соболев отметил, что без военной составляющей программа КПРФ была бы не полной. "Без того, что мы восстановим наши вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО, другие задачи в принципе трудно будут решаться... предложения такие мы довели... у нас есть план... увеличение военных округов", - отметил Соболев. Также он отметил, что нужно восстановить военно-патриотической воспитание молодежи и отменить Болонскую систему в образовании. Ранее Зюганов называл семь требований в программе победы КПРФ: принципиальная смена социально-экономического курса, национализация стратегически важнейших отраслей, долгосрочное социально-экономическое планирование, рост госинвестиций в высокие технологии, науку и образование, прекращение вывода капитала за рубеж, поддержка народных и коллективных предприятий, повышение качества жизни граждан страны, усиление соцподдержки молодых семей, пенсионеров, "детей войны". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

https://ria.ru/20240109/rossiya-1920241019.html

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политика, россия, николай харитонов, кпрф