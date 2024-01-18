https://ria.ru/20240118/pakistan-1922112285.html

Десять человек погибли при ударе Пакистана по Ирану, пишут СМИ

Десять человек погибли при ударе Пакистана по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

Десять человек погибли при ударе Пакистана по Ирану, пишут СМИ

Десять граждан Пакистана стали жертвами удара пакистанских военных по территории Ирана, сообщило агентство IRNA со ссылкой на вице-губернатора иранской... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:37

2024-01-18T14:37

2024-01-18T15:28

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ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Десять граждан Пакистана стали жертвами удара пакистанских военных по территории Ирана, сообщило агентство IRNA со ссылкой на вице-губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан Алирезу Мархамати."Пакистанская армия атаковала три жилых квартала в одном из приграничных сел Ирана тремя дронами около 04:30 утра (05:00 мск) <...> В результате этих нападений были разрушены четыре жилых дома и убиты около десяти женщин и детей", — цитирует агентство иранского чиновника.Мархамати отметил, что сейчас разведка и другие ведомства Ирана выясняют, каким образом гражданам Пакистана удалось проникнуть на территорию страны и жить незамеченными.Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного пакистанского силовика, страна привела вооруженные силы в "чрезвычайно высокую боевую готовность" на фоне обострения отношений с Ираном. В Исламабаде подчеркнули, что целями ударов по иранской провинции были укрытия террористов пакистанского происхождения, называющих себя "сармачарами" и живущих на неуправляемых территориях внутри Ирана.Отношения между двумя странами обострились во вторник, когда элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции — нанесло удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Белуджистане.Исламабад решительно осудил это нападение и отозвал посла, указав, что глава иранской дипмиссии также пока не сможет продолжать работу в Пакистане.Кроме того, в ночь на вторник КСИР нанес удары баллистическими ракетами по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта. В Тегеране заявили, что целью была "одна из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад".

https://ria.ru/20240118/tegeran-1922021168.html

https://ria.ru/20240118/raznoglasiya-1922112767.html

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