Десять человек погибли при ударе Пакистана по Ирану, пишут СМИ
IRNA: при ударе по Ирану погибли десять граждан Пакистана
© AP Photo / Anjum NaveedПолиция у главных ворот Министерства иностранных дел Пакистана в Исламабаде
© AP Photo / Anjum Naveed
Полиция у главных ворот Министерства иностранных дел Пакистана в Исламабаде. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Десять граждан Пакистана стали жертвами удара пакистанских военных по территории Ирана, сообщило агентство IRNA со ссылкой на вице-губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан Алирезу Мархамати.
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"Пакистанская армия атаковала три жилых квартала в одном из приграничных сел Ирана тремя дронами около 04:30 утра (05:00 мск) <...> В результате этих нападений были разрушены четыре жилых дома и убиты около десяти женщин и детей", — цитирует агентство иранского чиновника.
Мархамати отметил, что сейчас разведка и другие ведомства Ирана выясняют, каким образом гражданам Пакистана удалось проникнуть на территорию страны и жить незамеченными.
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного пакистанского силовика, страна привела вооруженные силы в "чрезвычайно высокую боевую готовность" на фоне обострения отношений с Ираном. В Исламабаде подчеркнули, что целями ударов по иранской провинции были укрытия террористов пакистанского происхождения, называющих себя "сармачарами" и живущих на неуправляемых территориях внутри Ирана.
Отношения между двумя странами обострились во вторник, когда элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции — нанесло удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Белуджистане.
Исламабад решительно осудил это нападение и отозвал посла, указав, что глава иранской дипмиссии также пока не сможет продолжать работу в Пакистане.
Кроме того, в ночь на вторник КСИР нанес удары баллистическими ракетами по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта. В Тегеране заявили, что целью была "одна из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад".