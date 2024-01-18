https://ria.ru/20240118/pakistan-1922024957.html

Пакистан привел вооруженные силы в "чрезвычайно высокую" боевую готовность

Пакистан привел вооруженные силы в "чрезвычайно высокую" боевую готовность - РИА Новости, 18.01.2024

Пакистан привел вооруженные силы в "чрезвычайно высокую" боевую готовность

Пакистан поднял свою армию по тревоге на фоне обострения с Ираном, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя пакистанской... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:26

2024-01-18T11:26

2024-01-18T13:10

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пакистан поднял свою армию по тревоге на фоне обострения с Ираном, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя пакистанской службы безопасности."Вооруженные силы Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность", — говорится в сообщении агентства.Неназванный представитель силовых структур добавил, что любая авантюра с иранской стороны получит силовой ответ.Сегодня Пакистан объявил, что нанес серию ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Подчеркивается, что целью были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана.Власти этой провинции, в свою очередь, заявили, что жертвами пакистанских ударов стали три женщины и четыре ребенка, не являвшиеся гражданами Ирана, а также двое мужчин.Отношения между двумя странами обострились во вторник, когда элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции — нанесло удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Белуджистане.Исламабад решительно осудил это нападение и отозвал посла, указав, что глава иранской дипмиссии пока тоже не сможет продолжать свою работу в Пакистане.Кроме того, в ночь на вторник КСИР нанес удары баллистическими ракетами по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта. В Тегеране заявили, что целью была "одна из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад".

https://ria.ru/20240118/pakistan-1921994235.html

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в мире, пакистан, иран, белуджистан