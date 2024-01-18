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Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах - РИА Новости, 18.01.2024
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14:56 18.01.2024 (обновлено: 15:03 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/oms-1922120268.html
Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах
Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах - РИА Новости, 18.01.2024
Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах
Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах, на эти цели предусмотрено порядка 39 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:56
2024-01-18T15:03
общество
здоровье - общество
херсонская область
михаил мишустин
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах, на эти цели предусмотрено порядка 39 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство утвердило правила финансового обеспечения оказания медицинской помощи в текущем году жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На такие цели предусмотрено почти 39 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.Средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования."Прошу глав новых регионов взять на личный контроль ситуацию с исполнением базовой программы ОМС. Жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и, конечно, без заботливого отношения со стороны медицинского персонала, врачей", – отметил Мишустин в ходе заседания.
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общество, здоровье - общество, херсонская область , михаил мишустин, луганская народная республика, россия
Общество, Здоровье - Общество, Херсонская область , Михаил Мишустин, Луганская Народная Республика, Россия
Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах

Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полис обязательного медицинского страхования. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах, на эти цели предусмотрено порядка 39 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило правила финансового обеспечения оказания медицинской помощи в текущем году жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На такие цели предусмотрено почти 39 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
"Прошу глав новых регионов взять на личный контроль ситуацию с исполнением базовой программы ОМС. Жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и, конечно, без заботливого отношения со стороны медицинского персонала, врачей", – отметил Мишустин в ходе заседания.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС
9 января 2023, 16:53
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоХерсонская областьМихаил МишустинЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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