https://ria.ru/20240118/oms-1922120268.html

Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах

Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах - РИА Новости, 18.01.2024

Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах

Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах, на эти цели предусмотрено порядка 39 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:56

2024-01-18T14:56

2024-01-18T15:03

общество

здоровье - общество

херсонская область

михаил мишустин

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах, на эти цели предусмотрено порядка 39 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство утвердило правила финансового обеспечения оказания медицинской помощи в текущем году жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На такие цели предусмотрено почти 39 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.Средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования."Прошу глав новых регионов взять на личный контроль ситуацию с исполнением базовой программы ОМС. Жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и, конечно, без заботливого отношения со стороны медицинского персонала, врачей", – отметил Мишустин в ходе заседания.

https://ria.ru/20230109/oms-1843713969.html

херсонская область

луганская народная республика

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