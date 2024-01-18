https://ria.ru/20240118/kupanie-1921981998.html

Врач назвал купание в проруби большим стрессом для организма

Врач назвал купание в проруби большим стрессом для организма - РИА Новости, 18.01.2024

Врач назвал купание в проруби большим стрессом для организма

Окунание в холодную воду на Крещение является большим стрессом для организма хоть в сильные морозы, хоть в оттепель, для выявления противопоказаний необходимо... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T07:59

2024-01-18T07:59

2024-01-18T07:59

общество

андрей тяжельников

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Окунание в холодную воду на Крещение является большим стрессом для организма хоть в сильные морозы, хоть в оттепель, для выявления противопоказаний необходимо проконсультироваться с врачом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в ночь на Крещение в Москве ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов, однако из-за ветра будет казаться, что на 4-5 градусов холоднее. "Разницы нет - 20-градусные морозы или около нуля. Вода по-прежнему очень холодная, и окунание в такую воду является большим стрессом для организма. Поэтому для окунания в прорубь и холодную купель имеются противопоказания, для выявления которых необходимо проконсультироваться с врачом", - рассказал Тяжельников. Врач рассказал, что оптимального возраста, при котором без последствий переносится окунание в Крещение, нет. Начать окунаться можно в любом возрасте, главное, чтобы не было противопоказаний для этого и чтобы была соответствующая подготовка, то есть пройдена процедура моржевания. "Особое внимание представляют лишь дети, особенно грудного возраста, купание которых в холодной воде представляется опасным", - добавил он.

https://ria.ru/20240118/kupanie-1921970324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, андрей тяжельников