https://ria.ru/20230712/ozhog-1883705269.html

Термический ожог: как оказать первую помощь, что нельзя делать

Первая помощь пострадавшему при термических ожогах: как оказать до приезда врача

Термический ожог: как оказать первую помощь, что нельзя делать

Как оказать первую помощь при наличии признаков термического ожога, основные симптомы при поражении 1,2,3 степени тяжести, что делать, если кожа покрылась... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:39

2023-07-12T12:39

2023-07-12T12:39

ожоги

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происшествия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Как оказать первую помощь при наличии признаков термического ожога, основные симптомы при поражении 1,2,3 степени тяжести, что делать, если кожа покрылась пузырями, доврачебная помощь пострадавшему от теплового воздействия, каковы последствия и осложнения – в материале РИА Новости.Помощь при термических ожогахТермический, или тепловой, ожог возникает в результате воздействия высокой температуры на кожу и нижележащие ткани. Его можно получить в результате воздействия светового излучения, пламени, горячей жидкости, пара, раскаленных предметов. "Первая помощь пострадавшему в таком случае должна быть оказана немедленно, чтобы минимизировать повреждение тканей и снизить риск осложнений", – говорит Мария Меньшикова, терапевт "Теледоктор24".Классификация термических ожоговРазвитие термических ожогов происходят по-разному. В зависимости от того, что именно вызывает поражение, классифицируют тепловые ожоги:Степени тяжестиТермические ожоги, по словам Марии Меньшиковой, классифицируются по степени их тяжести:СимптомыСимптомы термического ожога могут включать:Диагностика глубины пораженияМихаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, поясняет, что оценить глубину поражения термического ожога можно только в медицинском учреждении с помощью специализированного оборудования. Для диагностики может использоваться:Мария Меньшикова отмечает, что важна не только глубина поражения, но и площадь. Чем больше площадь при 2-3 степенях поражения, тем тяжелее протекает процесс заживления.Как оказать первую помощь при термическом ожогеПри возникновении термического ожога важно немедленно обратиться к врачу или экстренной медицинской помощи для получения более подробной оценки и лечения. До приезда специалистов важно оказать доврачебную помощь.Пошаговая инструкцияПри термическом ожоге необходимо:Если повреждение незначительное - кожа покраснела и появилась болезненность, можно самостоятельно обработать раневую поверхность. При более серьезных признаках термического ожога - появлении отека, волдырей, глубоком повреждении кожного покрова, образовании сухой или мокнущей раны необходимо незамедлительное обращение к врачу.Если пострадал ребенок или пожилой человек, а площадь ожога больше, чем ладонь, то важно обратиться за медицинской помощью для дальнейшей оценки и лечения. При поражении области лица, глаз и промежности, независимо от того, насколько обширна ожоговая поверхность требуется помощь специалиста.ЛечениеТактику лечения в каждом конкретном случае определяет специалист. Врач оценивает локализацию, обширность и глубину ожогов, принимает решение о необходимости госпитализации или возможности амбулаторного лечения и подбирает медикаменты для эффективного лечения и восстановления.Комплекс мер при термических ожогах предусматривает использование заживляющих и противовоспалительных средств, а также профилактику инфицирования пораженных тканей.Лечение термического ожога может включать:Ожоги первой степени лечат успокаивающими кремами, аэрозолями, растворами на основе пантенола, декспантенола. Заживление кожного покрова, как правило, происходит за несколько дней. Ожоги второй и более сложных степеней сопровождаются формированием пузырей, а омертвение кожи и других тканей организма грозит проникновением болезнетворных микроорганизмов. Для предупреждения осложнений необходима правильная обработка раны до момента обращения к врачу и после медицинского вмешательства.Последствия и осложнения"Термический ожог может вызвать различные осложнения, такие как инфекция, рубцевание, нарушение функции органов, деформация или потеря движения в пораженной области, а также психологические проблемы", – предупреждает Мария Меньшикова.Михаил Кутушов уточняет, если не оказать вовремя помощь при термических ожогах, могут возникнуть следующие проблемы:Чего нельзя делатьПри оказании первой помощи при термическом ожоге важно помнить о следующем:"Никогда не стоит давать незнакомым людям лекарства, обезболивающие препараты и т.д. при оказании первой помощи", – говорит Михаил Кутушов. Это может быть опасно для пострадавшего, спровоцировать аллергическую реакцию и другие побочные эффекты.Профилактика ожоговСоблюдение правил пожарной безопасности и осторожность ― главные правила профилактики травм. Для предотвращения термических ожогов Мария Меньшикова рекомендует:

https://radiosputnik.ria.ru/20230530/svarka-1874835793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/ozhog-1807618611.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ожоги, здоровье, происшествия