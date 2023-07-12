Термический ожог: как оказать первую помощь, что нельзя делать
© iStock.com / Liudmila ChernetskaПомощь при термических ожогах
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Помощь при термических ожогах
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Как оказать первую помощь при наличии признаков термического ожога, основные симптомы при поражении 1,2,3 степени тяжести, что делать, если кожа покрылась пузырями, доврачебная помощь пострадавшему от теплового воздействия, каковы последствия и осложнения – в материале РИА Новости.
Помощь при термических ожогах
Термический, или тепловой, ожог возникает в результате воздействия высокой температуры на кожу и нижележащие ткани. Его можно получить в результате воздействия светового излучения, пламени, горячей жидкости, пара, раскаленных предметов. "Первая помощь пострадавшему в таком случае должна быть оказана немедленно, чтобы минимизировать повреждение тканей и снизить риск осложнений", – говорит Мария Меньшикова, терапевт "Теледоктор24".
Классификация термических ожогов
Развитие термических ожогов происходят по-разному. В зависимости от того, что именно вызывает поражение, классифицируют тепловые ожоги:
- паром (неглубокий, но обширный ожог);
- пламенем, токсичными продуктами горения (относятся к числу тяжелых из-за высокой температуры огня);
- жидкостью (повреждения покровов с захватом глубоких тканей);
- раскаленным предметом (глубокие повреждения с четким контуром и отслаиванием тканей).
© iStock.com / DevenorrРука ребенка рядом с включенной плитой
© iStock.com / Devenorr
Рука ребенка рядом с включенной плитой
Степени тяжести
Термические ожоги, по словам Марии Меньшиковой, классифицируются по степени их тяжести:
- 1.1-я – легкая: повреждение ограничено верхним слоем кожи (эпидермис); проявляется покраснением, отеком и болью.
- 2.2-я – средняя: повреждение затрагивает как эпидермис, так и дерму; проявляется образованием пузырей, покраснением, отеком и сильной болью.
- 3.3-я – тяжелая: повреждение проникает на глубину дермы и может затрагивать подлежащие ткани, такие как мышцы и кости; проявляется образованием черной корки, белой или коричневой окраской, отсутствием боли из-за повреждения нервных окончаний. Сопровождается общими симптомами, вплоть до болевого шока.
Симптомы
Симптомы термического ожога могут включать:
- покраснение и отек кожи;
- болезненность и жжение;
- образование пузырей;
- чернение, белизна или коричневая окраска пораженной области;
- отсутствие боли в случае тяжелых ожогов.
Диагностика глубины поражения
Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, поясняет, что оценить глубину поражения термического ожога можно только в медицинском учреждении с помощью специализированного оборудования. Для диагностики может использоваться:
- Клиническое обследование: врач осматривает пораженную область кожи, оценивает ее внешний вид, степень покраснения, наличие пузырей или язв. Это позволяет определить вероятную глубину поражения.
- Использование специальных инструментов: например, дерматоскопа или лупы, для более детального изучения пораженной области кожи. Это помогает определить наличие повреждений в глубоких слоях эпидермиса.
- Биопсия: в некоторых случаях может потребоваться взятие образца ткани (биопсия) для лабораторного исследования. Это позволяет определить степень повреждения тканей и оценить глубину поражения.
- Термальная камера позволяет измерять температуру поверхности кожи и оценивать глубину поражения на основе теплового излучения. Однако этот метод может быть ограничен в применении и не всегда точен.
- Ультразвуковое исследование может быть использовано для определения глубины поражения и оценки состояния тканей под поверхностью кожи.
Мария Меньшикова отмечает, что важна не только глубина поражения, но и площадь. Чем больше площадь при 2-3 степенях поражения, тем тяжелее протекает процесс заживления.
Как оказать первую помощь при термическом ожоге
При возникновении термического ожога важно немедленно обратиться к врачу или экстренной медицинской помощи для получения более подробной оценки и лечения. До приезда специалистов важно оказать доврачебную помощь.
© iStock.com / MadhourseОхлаждение места ожога под красной с холодной водой
© iStock.com / Madhourse
Охлаждение места ожога под красной с холодной водой
Пошаговая инструкция
При термическом ожоге необходимо:
- обеспечить безопасность пострадавшего, убедиться, что источник огня или тепла удален, и нет опасности повторного возгорания;
- оценить степень и площадь поражения;
- немедленно охладить пораженную область холодной водой, но не льдом в течение 10-20 минут. Это поможет снизить боль и предотвратить дальнейшее распространение повреждений;
- если одежда не прилипла к коже, аккуратно удалить ее. Однако если ткань сгорела и пристала к коже, не стоит пытаться ее снимать, чтобы не повредить кожу еще больше;
- если возможно, поднять пораженную конечность выше уровня сердца, чтобы снизить отек;
- покрыть область ожога чистой салфеткой или марлей, чтобы предотвратить заражение. Не использовать липкие повязки, чтобы не повредить кожу при их удалении.
Если повреждение незначительное - кожа покраснела и появилась болезненность, можно самостоятельно обработать раневую поверхность. При более серьезных признаках термического ожога - появлении отека, волдырей, глубоком повреждении кожного покрова, образовании сухой или мокнущей раны необходимо незамедлительное обращение к врачу.
Если пострадал ребенок или пожилой человек, а площадь ожога больше, чем ладонь, то важно обратиться за медицинской помощью для дальнейшей оценки и лечения. При поражении области лица, глаз и промежности, независимо от того, насколько обширна ожоговая поверхность требуется помощь специалиста.
Лечение
© iStock.com / MangTengВрач обрабатывает место ожога
© iStock.com / MangTeng
Врач обрабатывает место ожога
Тактику лечения в каждом конкретном случае определяет специалист. Врач оценивает локализацию, обширность и глубину ожогов, принимает решение о необходимости госпитализации или возможности амбулаторного лечения и подбирает медикаменты для эффективного лечения и восстановления.
Комплекс мер при термических ожогах предусматривает использование заживляющих и противовоспалительных средств, а также профилактику инфицирования пораженных тканей.
Лечение термического ожога может включать:
- применение мазей или кремов с антисептическими свойствами для предотвращения инфекции;
- использование противовоспалительных препаратов для снижения отека и боли;
- применение специальных повязок или дренажей для улучшения заживления ран;
- проведение операции или трансплантации кожи в случае тяжелых поражений.
Ожоги первой степени лечат успокаивающими кремами, аэрозолями, растворами на основе пантенола, декспантенола. Заживление кожного покрова, как правило, происходит за несколько дней. Ожоги второй и более сложных степеней сопровождаются формированием пузырей, а омертвение кожи и других тканей организма грозит проникновением болезнетворных микроорганизмов. Для предупреждения осложнений необходима правильная обработка раны до момента обращения к врачу и после медицинского вмешательства.
Последствия и осложнения
"Термический ожог может вызвать различные осложнения, такие как инфекция, рубцевание, нарушение функции органов, деформация или потеря движения в пораженной области, а также психологические проблемы", – предупреждает Мария Меньшикова.
Михаил Кутушов уточняет, если не оказать вовремя помощь при термических ожогах, могут возникнуть следующие проблемы:
- Инфекция: открытая рана от ожога может стать источником инфекции, особенно если не предпринимаются меры по очищению и защите пораженного участка.
- Рубцы и деформации: при глубоких ожогах могут образоваться рубцы и растяжение кожи, что приведет к деформации и ограничению подвижности конечностей.
- Ожоги на определенных участках тела способны вызывать функциональные нарушения, например, при ожогах на лице возможно повреждение органов зрения или дыхательных путей.
- Тяжелые ожоги могут вызывать психологические проблемы, такие как посттравматический стрессовый синдром или депрессия.
Чего нельзя делать
© iStock.com / metinkiyakОбработка ожога мазью
© iStock.com / metinkiyak
Обработка ожога мазью
При оказании первой помощи при термическом ожоге важно помнить о следующем:
- нельзя наносить масла, масляные мази, маслообразные средства или другие жировые вещества на ожоговую поверхность, это может усугубить повреждения и способствовать заражению;
- не прокалывать или не разрывать образовавшиеся пузыри, чтобы не допустить проникновения инфекции и не замедлить процесс заживления;
- не накладывать адгезивные повязки или липкие пластыри на пораженную поверхность, чтобы не повредить кожу при их удалении;
- не использовать лед или ледяные компрессы для охлаждения ожога, чтобы не вызвать обморожение и не усугубить повреждения тканей;
- не наносить кремы, лосьоны или другие мази на ожоговую поверхность без указания врача, чтобы не затруднить оценку и лечение ожога медицинским специалистом;
- не заниматься самолечением, при серьезных и глубоких ожогах важно обратиться за медицинской помощью как можно скорее.
"Никогда не стоит давать незнакомым людям лекарства, обезболивающие препараты и т.д. при оказании первой помощи", – говорит Михаил Кутушов. Это может быть опасно для пострадавшего, спровоцировать аллергическую реакцию и другие побочные эффекты.
Профилактика ожогов
Соблюдение правил пожарной безопасности и осторожность ― главные правила профилактики травм. Для предотвращения термических ожогов Мария Меньшикова рекомендует:
- быть внимательными на кухне, это наиболее частое место получения ожогов;
- использовать защитные средства при работе с огнем или горячими поверхностями;
- держать детей под присмотром и обучать их правилам безопасности;
- устанавливать детские защитные решетки на плите и камине;
- поддерживать рабочие и жилые помещения в безопасном состоянии.