https://ria.ru/20240118/islam-1922111398.html

Российские муфтии рассказали, какая вода у мусульман считается святой

Российские муфтии рассказали, какая вода у мусульман считается святой - РИА Новости, 18.01.2024

Российские муфтии рассказали, какая вода у мусульман считается святой

У последователей ислама считается священной вода из источника Зам-Зам, который находится на территории Запретной мечети в Мекке, вода же, освященная... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:34

2024-01-18T14:34

2024-01-18T14:37

религия

мекка

ильдар аляутдинов

исмаил бердиев

рушан аббясов

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. У последователей ислама считается священной вода из источника Зам-Зам, который находится на территории Запретной мечети в Мекке, вода же, освященная православными священниками, дозволительна для употребления, как и любая другая чистая вода, рассказали РИА Новости руководители мусульманских организаций России. В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне, или Богоявление. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду называют крещенской. Верующие, как правило, набирают ее: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. В Церкви также существует церковная традиция в этот день освящать водоемы. "Мусульмане используют воду из источника Зам-Зам для питья и для излечения ряда болезней, о которых упоминал пророк Мухаммед. Колодец Зам-Зам и вода из него являются чудом, а потому эту воду, по мнению ряда исламских ученых, можно назвать святой. Также если выпить эту воду после молитвы-дуа (специальной молитвы-прошения), то молитва будет усилена", - рассказал РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов. По его словам, воду из источника Зам-Зам дозволительно пить и людям других верований. "Однако важно отметить, что по мнению ученых ханафитского мазхаба (богословско-правовое направление в исламе – ред.), смывание этой водой нечистот с тела является порицаемым действием. Однако при этом мусульманин может выполнить ритуальное омовение этой водой, в случае если нет возможности использовать обычную воду", - добавил Аббясов "Что касается святой воды христиан, то, с точки зрения ислама, она рассматривается как и любая другая чистая вода, оттого дозволительна для употребления", - пояснил он. Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов также рассказал о воде из источника Зам-Зам. "В преданиях последнего пророка Мухаммеда приводится: "Лучшая вода на земле – вода "Зам-Зам", а в другом предании сказано: "Пьющий воду Зам-Зам получит то, ради чего он ее пьет". Воду Зам-Зам могут пить все желающие вне зависимости от своего вероисповедания", - сказал он РИА Новости. Религиозный деятель также сообщил, что эта вода имеет приятный сладковатый вкус. "Учеными доказано, что вода из Мекки благодаря своему уникальному насыщенному составу не портится, надолго утоляет жажду и голод, а также способствует исцелению от болезней. Также, согласно исламу, любая вода обретает исцеляющие свойства, если на нее почитать аяты священного Корана", - добавил Аляутдинов. По его словам, мусульманин может использовать освященную православным священником воду "только при крайних случаях, например, если испытывает сильную жажду". "Главное – иметь правильное намерение и помнить, что любая вода – это лишь средство, исцеление от болезней, а исполнение желаемого исходит от Всевышнего Творца", - отметил Аляутдинов. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев отметил, что, с точки зрения шариата, считается дозволенной для питья та вода, которая соответствует требованиям к ее цвету, вкусу и запаху. "Если это вода затхлая, ее лучше не пить, тем самым, вы не нанесете вред своему здоровью. То же самое по цвету... Шариат ограждает человека от нанесения изъяна самому себе. Ислам предупреждает верующего, что можно делать, а что нет, что желательно, а что запрещено", - сказал он РИА Новости. Бердиев также добавил, что для мусульман предпочтительней пить воду из колодца Зам-Зам в Мекке. "Это священный источник. Зам-Зам не портится с течением времени. Поэтому даже спустя длительный срок она не теряет полезные для человека свойства, служит для укрепления духа и организма в целом верующего человека", - сказал Бердиев.

https://ria.ru/20240118/gadanie-1922013202.html

https://ria.ru/20240117/morozy-1921879994.html

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мекка, ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, рушан аббясов