https://ria.ru/20240118/forum-1922100345.html

Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на ВДНХ

Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на ВДНХ - РИА Новости, 18.01.2024

Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на ВДНХ

Более 250 семей примут участие в мероприятиях форума "Родные - Любимые" на ВДНХ, который открывает Год семьи в России, сообщили в организационном комитете. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:08

2024-01-18T14:08

2024-01-18T14:10

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

татьяна голикова

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 250 семей примут участие в мероприятиях форума "Родные - Любимые" на ВДНХ, который открывает Год семьи в России, сообщили в организационном комитете. Форум "Родные - Любимые" пройдет с 19 по 23 января 2024 года в рамках международной выставки-форума "Россия". Организаторами выступает дирекция выставки, Росмолодежь, Минтруд РФ, а также Российское общество "Знание". "Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. На форуме также будут представлены достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности. Всего в мероприятиях форума примут участие более 250 семей, представляющих 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей", - говорится в сообщении. Планируется, что в первый день форума состоится концерт-открытие с участием семейных коллективов - выступать будут хор Первых и популярные российские исполнители, а также представители семейных династий, деятели культуры и искусства, пройдут семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы. "Участниками специальной программы форума "Родные – Любимые" станут более одной тысячи человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме "Россия", многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения первых", - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь добавил, что в Год семьи особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политике до 2030 года. Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20240118/vystavka-1922091439.html

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выставка-форум "россия", россия, татьяна голикова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", общество