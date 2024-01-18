Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на ВДНХ

Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на выставке "Россия"
Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.
Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.
Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.
На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.
В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.
В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.
Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.
Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.
Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.
Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.
В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.
В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.
На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.
На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.
Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.
Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.
Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".
Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".
На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.
Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.
Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.
Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.
Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.
В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.
Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.
Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.
В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.
На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.
Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.
Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".
На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.
Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В выставке участвуют все российские регионы.
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Свои традиции представила Ярославская область.
Свои традиции представила Ярославская область.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В выставке участвуют все российские регионы.
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Свои традиции представила Ярославская область.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.