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Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на ВДНХ - РИА Новости, 18.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:08 18.01.2024 (обновлено: 14:10 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/forum-1922100345.html
Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на ВДНХ
Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на ВДНХ - РИА Новости, 18.01.2024
Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на ВДНХ
Более 250 семей примут участие в мероприятиях форума "Родные - Любимые" на ВДНХ, который открывает Год семьи в России, сообщили в организационном комитете. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:08
2024-01-18T14:10
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
татьяна голикова
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 250 семей примут участие в мероприятиях форума "Родные - Любимые" на ВДНХ, который открывает Год семьи в России, сообщили в организационном комитете. Форум "Родные - Любимые" пройдет с 19 по 23 января 2024 года в рамках международной выставки-форума "Россия". Организаторами выступает дирекция выставки, Росмолодежь, Минтруд РФ, а также Российское общество "Знание". "Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. На форуме также будут представлены достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности. Всего в мероприятиях форума примут участие более 250 семей, представляющих 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей", - говорится в сообщении. Планируется, что в первый день форума состоится концерт-открытие с участием семейных коллективов - выступать будут хор Первых и популярные российские исполнители, а также представители семейных династий, деятели культуры и искусства, пройдут семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы. "Участниками специальной программы форума "Родные – Любимые" станут более одной тысячи человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме "Россия", многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения первых", - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь добавил, что в Год семьи особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политике до 2030 года. Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20240118/vystavka-1922091439.html
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выставка-форум "россия", россия, татьяна голикова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Общество
Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на ВДНХ

Свыше 250 семей примут участие в форуме "Родные — Любимые" на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 250 семей примут участие в мероприятиях форума "Родные - Любимые" на ВДНХ, который открывает Год семьи в России, сообщили в организационном комитете.
Форум "Родные - Любимые" пройдет с 19 по 23 января 2024 года в рамках международной выставки-форума "Россия". Организаторами выступает дирекция выставки, Росмолодежь, Минтруд РФ, а также Российское общество "Знание".
Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

Зимний фестиваль уличных театров

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Награждение 5-миллионного посетителя выставки

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

Пленарная сессия Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

Открытие обновленного стенда Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

Торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

День Цифровизации: культурная программа

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

Ольга Бузова на концерт В ритме цифры

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак в формате мастер-класса

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

Выставка детских рисунков Маленькие творцы большой родины

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

Певец Хабиб на концерт В ритме цифры

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

Зимний фестиваль уличных театров

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

Анимационная программа с талисманами хоккейных команд от Челябинской и Свердловской областей

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
"Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. На форуме также будут представлены достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности. Всего в мероприятиях форума примут участие более 250 семей, представляющих 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей", - говорится в сообщении.
Планируется, что в первый день форума состоится концерт-открытие с участием семейных коллективов - выступать будут хор Первых и популярные российские исполнители, а также представители семейных династий, деятели культуры и искусства, пройдут семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы.
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

Открытие павильона Минобороны РФ

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

Установление рекорда России с покровским пряником в категории Самый большой продукт

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

Праздничный концерт Старый Новый год по-липецки

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

Презентация Воронежской области на Международной выставке-форуме Россия

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

Свадьба в традициях Воронежской области

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы.

Стенд Алтайского края на Международной выставке-форуме Россия

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

Открытие павильона Минобороны РФ

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои традиции представила Ярославская область.

Международная выставка-форум Россия

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие павильона Минобороны РФ

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

Международная выставка-форум Россия

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
"Участниками специальной программы форума "Родные – Любимые" станут более одной тысячи человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме "Россия", многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения первых", - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь добавил, что в Год семьи особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политике до 2030 года.
Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия
Опрос: большинство посетителей выставки "Россия" испытали чувство гордости
Вчера, 13:46
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское общество "Знание"Общество
 
 
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