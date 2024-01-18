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Европарламент призвал к прекращению огня в Газе

Европарламент призвал к прекращению огня в Газе - РИА Новости, 18.01.2024

Европарламент призвал к прекращению огня в Газе

Европейский парламент (ЕП) призвал в четверг к постоянному прекращению огня в секторе Газа на фоне отсутствия консенсуса между лидерами стран Евросоюза по этому РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:53

2024-01-18T15:53

2024-01-18T15:53

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) призвал в четверг к постоянному прекращению огня в секторе Газа на фоне отсутствия консенсуса между лидерами стран Евросоюза по этому вопросу."Европарламент призвал к постоянному прекращению огня, возобновлению усилий по политическому урегулированию", - говорится в резолюции, одобренной большинством депутатов.В ЕП также призвали к "незамедлительному и безусловному освобождению всех заложников", удерживаемых палестинским движением ХАМАС, а также ликвидации самого движения, которое в Евросоюзе признано "террористическим".При это в ЕП настаивают и на прекращении оккупации палестинских территорий Израилем, в том числе на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме. Также там выразили беспокойство по поводу ударов Израиля по гражданским объектам в Газа и принуждению жителей анклава покидать свои дома.Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".При этом в ЕС до сих пор так и не могут согласовать единую позицию о необходимости призвать к прекращению огня в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,4 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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