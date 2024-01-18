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В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 18.01.2024
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09:56 18.01.2024 (обновлено: 13:30 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/bpla-1922000815.html
В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 18.01.2024
В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
При атаке украинского беспилотника на Ленинградскую область никто не пострадал, заявили региональное правительство и губернатор Санкт-Петербурга Александр... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:56
2024-01-18T13:30
происшествия
ленинградская область
александр беглов
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на Ленинградскую область никто не пострадал, заявили региональное правительство и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.&quot;Пострадавших и разрушений в связи с подавлением БПЛА над территорией Ленобласти нет. Силовой блок проводит следственные действия&quot;, — говорится в сообщении.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил эту информацию, добавив, что находится на постоянной связи со всеми силовыми структурами. По информации Минобороны, минувшей ночью, около 1:30, киевский режим попытался в очередной раз совершить террористическую атаку на территории России с применением беспилотников. Один дрон система ПВО уничтожила над Московской областью, другой перехватили над Ленинградской.В аэропорту Пулково с 0:57 до 1:27 вводили ограничения на посадку и вылет самолетов. Сейчас воздушная гавань работает штатно.
https://ria.ru/20240118/operatory-1921970738.html
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происшествия, ленинградская область, александр беглов, россия, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Александр Беглов, Россия, Санкт-Петербург
В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА

Беглов: пострадавших и разрушений после перехвата БПЛА над Ленобластью нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на Ленинградскую область никто не пострадал, заявили региональное правительство и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«

"Пострадавших и разрушений в связи с подавлением БПЛА над территорией Ленобласти нет. Силовой блок проводит следственные действия", — говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил эту информацию, добавив, что находится на постоянной связи со всеми силовыми структурами.
По информации Минобороны, минувшей ночью, около 1:30, киевский режим попытался в очередной раз совершить террористическую атаку на территории России с применением беспилотников. Один дрон система ПВО уничтожила над Московской областью, другой перехватили над Ленинградской.
В аэропорту Пулково с 0:57 до 1:27 вводили ограничения на посадку и вылет самолетов. Сейчас воздушная гавань работает штатно.
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей
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ПроисшествияЛенинградская областьАлександр БегловРоссияСанкт-Петербург
 
 
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