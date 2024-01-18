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В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 18.01.2024
В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
При атаке украинского беспилотника на Ленинградскую область никто не пострадал, заявили региональное правительство и губернатор Санкт-Петербурга Александр... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:56
2024-01-18T09:56
2024-01-18T13:30
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на Ленинградскую область никто не пострадал, заявили региональное правительство и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Пострадавших и разрушений в связи с подавлением БПЛА над территорией Ленобласти нет. Силовой блок проводит следственные действия", — говорится в сообщении.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил эту информацию, добавив, что находится на постоянной связи со всеми силовыми структурами. По информации Минобороны, минувшей ночью, около 1:30, киевский режим попытался в очередной раз совершить террористическую атаку на территории России с применением беспилотников. Один дрон система ПВО уничтожила над Московской областью, другой перехватили над Ленинградской.В аэропорту Пулково с 0:57 до 1:27 вводили ограничения на посадку и вылет самолетов. Сейчас воздушная гавань работает штатно.
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происшествия, ленинградская область, александр беглов, россия, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Александр Беглов, Россия, Санкт-Петербург
В Ленинградской области заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
Беглов: пострадавших и разрушений после перехвата БПЛА над Ленобластью нет