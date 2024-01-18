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Начались мероприятия по случаю 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2024
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13:17 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/blokada-1922075514.html
Начались мероприятия по случаю 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда
Начались мероприятия по случаю 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2024
Начались мероприятия по случаю 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда
В Петербурге начались траурные мероприятия в честь 81-й годовщины прорыва блокады, к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы возложили... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:17
2024-01-18T13:17
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. В Петербурге начались траурные мероприятия в честь 81-й годовщины прорыва блокады, к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы возложили цветы и венки, сообщила пресс-служба правительства города. 18 января 1943 года было прорвано кольцо фашистских войск вокруг города, героически выдержавшего 900 дней и ночей страшной осады. Это было самое суровое испытание в истории человечества. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, председатель законодательного собрания Александр Бельский, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, а также представители правительства и парламента Ленинградской области и других организаций. Торжественно-траурные церемонии в четверг проходят также на Пискаревском мемориальном кладбище, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда и у памятников, установленных в честь подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240118/vystavka-1921990097.html
https://ria.ru/20230123/leningrad-1846857048.html
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общество, ленинград, санкт-петербург, справки, александр беглов, александр гуцан, россия, елена тихомирова, санкт-петербургский городской суд
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Справки, Александр Беглов, Александр Гуцан, Россия, Елена Тихомирова, Санкт-Петербургский городской суд
Начались мероприятия по случаю 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда

В Петербурге проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине прорыва блокады

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкБлокадный Ленинград
Блокадный Ленинград - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Блокадный Ленинград. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. В Петербурге начались траурные мероприятия в честь 81-й годовщины прорыва блокады, к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы возложили цветы и венки, сообщила пресс-служба правительства города.
18 января 1943 года было прорвано кольцо фашистских войск вокруг города, героически выдержавшего 900 дней и ночей страшной осады. Это было самое суровое испытание в истории человечества.
Посетители в Музее военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" откроется в Кронштадте
Вчера, 09:24
В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, председатель законодательного собрания Александр Бельский, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, а также представители правительства и парламента Ленинградской области и других организаций.
Торжественно-траурные церемонии в четверг проходят также на Пискаревском мемориальном кладбище, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда и у памятников, установленных в честь подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Жители блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
День снятия блокады Ленинграда: дата, история полного освобождения города
23 января 2023, 16:57
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургСправкиАлександр БегловАлександр ГуцанРоссияЕлена ТихомироваСанкт-Петербургский городской суд
 
 
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