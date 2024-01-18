Начались мероприятия по случаю 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда
В Петербурге проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине прорыва блокады
Блокадный Ленинград. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. В Петербурге начались траурные мероприятия в честь 81-й годовщины прорыва блокады, к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы возложили цветы и венки, сообщила пресс-служба правительства города.
18 января 1943 года было прорвано кольцо фашистских войск вокруг города, героически выдержавшего 900 дней и ночей страшной осады. Это было самое суровое испытание в истории человечества.
В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, председатель законодательного собрания Александр Бельский, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, а также представители правительства и парламента Ленинградской области и других организаций.
Торжественно-траурные церемонии в четверг проходят также на Пискаревском мемориальном кладбище, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда и у памятников, установленных в честь подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.