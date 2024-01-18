https://ria.ru/20240118/blokada-1921976708.html

Матвиенко: сила духа ленинградцев стала непреодолимой преградой для врага

Матвиенко: сила духа ленинградцев стала непреодолимой преградой для врага - РИА Новости, 18.01.2024

Матвиенко: сила духа ленинградцев стала непреодолимой преградой для врага

Сила духа жителей блокадного Ленинграда стала непреодолимой преградой для врага, что стало совершенно неожиданным, непонятным для так называемых... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:16

2024-01-18T06:16

2024-01-18T06:16

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сила духа жителей блокадного Ленинграда стала непреодолимой преградой для врага, что стало совершенно неожиданным, непонятным для так называемых "цивилизованных" европейцев, которые под фашистскими знаменами окружали тогда нашу Северную столицу, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ежегодно 18 января отмечается дата прорыва блокады Ленинграда. "Когда мы сегодня говорим о том, что Россия - это особая страна-цивилизация, верность этого утверждения, безусловно, подкрепляется в том числе великой "блокадной" страницей нашей истории. Эта наша "особость" была в полной мере явлена в блокаду. И оказалась совершенно неожиданной, непонятной для так называемых "цивилизованных" европейцев - немцев, испанцев, финнов и других, - которые под фашистскими знаменами окружали тогда нашу Северную столицу", - написала спикер в своем Telegram-канале. По ее словам, "сила духа ленинградцев стала для врага непреодолимой преградой". Матвиенко отметила, что нынешние поколения вряд ли способны в полной мере представить себе, каково это было. "Там. Тогда. Это выше человеческого понимания, выше всякой меры страдания. Но мы обязаны постоянно помнить, что среди нас и сегодня есть те, кто все это испытал. Кто через все это прошел. Мы преклоняемся перед ними", - написала политик. Она отметила, что это совершенно особые люди. "И мы в долгу перед каждым из них. Жителей блокадного Ленинграда, увы, все меньше. И это люди пожилые. Требующие тепла, ухода. Конечно, мы просто обязаны сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. Окружить каждого заботой", - подчеркнула законодатель. По ее мнению, важно, что президент РФ - ленинградец, сын защитника Ленинграда – очень лично и точно ощущает все потребности блокадников, оперативно дает необходимые поручения по их поддержке. "Так было и на протяжении всех последних лет, в том числе когда Владимир Владимирович приравнял жителей блокадного Ленинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Так происходит и в эти дни, когда активно реализуются поручения главы государства накануне 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - отметила Матвиенко. Она подчеркнула, что крайне важно, чтобы никто из тех, кому должна быть оказана поддержка, не столкнулся с бюрократическим равнодушием или элементарной ошибкой. "Судьба каждого блокадника должна быть в абсолютном фокусе внимания. И не может быть никакого оправдания любому факту неоказания помощи нашим дорогим героям блокады. Еще раз повторю - мы в долгу перед ними. Подвиг жизни каждого из них в блокаду - беспримерен", - написала спикер. Матвиенко напомнила, что ранее ветераны попросили назвать именем Ленинграда один из кораблей. "Просьба была поддержана президентом. И вот, через неделю, в канун нашей Ленинградской Победы будет торжественно заложен новый атомный ледокол. И имя ему будет "Ленинград", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20230928/muzey-1899075399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, санкт-петербург