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На фестивале Халилова Бутман выступит на коньках с духовым оркестром

На фестивале Халилова Бутман выступит на коньках с духовым оркестром - РИА Новости, 17.01.2024

На фестивале Халилова Бутман выступит на коньках с духовым оркестром

Игорь Бутман выступит на коньках с духовым оркестром Тувы на музыкальном фестивале Валерия Халилова, сообщила художественный руководитель фестиваля Мария... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:47

2024-01-17T16:47

2024-01-17T16:48

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Игорь Бутман выступит на коньках с духовым оркестром Тувы на музыкальном фестивале Валерия Халилова, сообщила художественный руководитель фестиваля Мария Халилова. "У нас приезжает коллектив из Республики Тыва. Это духовой оркестр. Они покажут программу на льду… Они выступят 1 февраля в Парке Горького и 3 февраля у Главного храма вооруженных сил (России - ред.), это будет последний концерт, в нем также на коньках примет участие Игорь Михайлович Бутман", - сказала Халилова на пресс-конференции. По ее словам, 19 января состоится открытие фестиваля в Международном Доме музыки. "В субботу 20 января пройдут два мастер-класса: Тимур Мартынов преподаст мастер-класс на трубе в школе Балакирева, в рамках выставки "Россия" на ВДНХ состоится мастер-класс Школы (барабанщиков - ред.) Vasiliev Groove - Борис Геннадьевич Васильев проведет мастер-класс на барабанах", - добавила Халилова. Кроме того, в рамках фестиваля в концертном зале Мариинского театра состоится концерт, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По словам директора фестиваля Виктории Григораш, в этом году к нему присоединились не только духовые, но симфонические оркестры из Пскова, Абакана и Владивостока. Она отметила, что в фестивале принимают участие военные, гражданские, детские, студенческие и танцевальные коллективы, в частности Донецкий духовой оркестр.

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выставка-форум "россия", республика тыва, игорь бутман, ленинград, россия, мариинский театр