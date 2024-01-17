На фестивале Халилова Бутман выступит на коньках с духовым оркестром Тувы
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В выставке участвуют все российские регионы.
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Свои традиции представила Ярославская область.
Свои традиции представила Ярославская область.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В выставке участвуют все российские регионы.
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Свои традиции представила Ярославская область.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.
Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.
Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.
Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.
В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.
В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.
Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.
Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.
Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.
Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.
"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.
"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.
Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.
Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.
Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.
Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.
Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".
Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".
Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.
Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.
Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.
Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.
Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".
Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".
Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".
Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".
Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.
Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.
В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".
В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".
Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.
Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.
В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.
Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.
Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.
"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.
Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.
Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.
Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".
Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.
Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.
Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".
Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".
Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.
В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".