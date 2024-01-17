Эксперты оценили спрос россиян на летний отдых в 2024 году
Эксперты сообщили, что быстрее всего растет интерес россиян к турам в Дагестан
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В начале 2024 года туристы забронировали на 30 процентов больше поездок по России на лето, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ostrovok.ru.
Самые востребованные направления – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Дагестан, Ставропольский край, Крым, Татарстан, Владимирская и Иркутская области.
Заметнее всего вырос интерес к Дагестану, где число заказов превышает прошлогодние показатели на 75 процентов ( в том числе из-за подключения к платформе новых отелей), в Калининградской и Иркутской областях прирост составил 58 процентов. Спрос на размещение в Татарстане опережает показатели прошлого года в полтора раза, в Москве – на 37 процентов, в Санкт-Петербурге – на 22 процента.
Популярным курортные направления тоже выросли: в Ставропольском крае спрос увеличился на 29 процентов, в Краснодарском крае – на 27 процентов.
В среднем туристы платят за номер 4,8 тысячи рублей.
Интерес к раннему бронированию зарубежных туров за год вырос на 77 процентов. Лидеры спроса - Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Азербайджан, Армения, Франция, Таиланд и Казахстан. Темпы ранних бронирований в Казахстане, Таиланде, Италии, Грузии и Абхазии превышают прошлогодние показатели в три раза, в Белоруссии – в два раза, в Азербайджане – на 79 процентов, в Армении – на 68 процентов.
Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения за рубежом составляет семь тысяч рублей.