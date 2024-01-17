https://ria.ru/20240117/puteshestviya-1921688431.html

Эксперты оценили спрос россиян на летний отдых в 2024 году

Эксперты оценили спрос россиян на летний отдых в 2024 году - РИА Новости, 17.01.2024

Эксперты оценили спрос россиян на летний отдых в 2024 году

В начале 2024 года туристы забронировали на 30 процентов больше поездок по России на лето, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T04:25

2024-01-17T04:25

2024-01-17T06:00

туризм

туризм

новости - туризм

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республика дагестан

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В начале 2024 года туристы забронировали на 30 процентов больше поездок по России на лето, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ostrovok.ru.Самые востребованные направления – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Дагестан, Ставропольский край, Крым, Татарстан, Владимирская и Иркутская области.Заметнее всего вырос интерес к Дагестану, где число заказов превышает прошлогодние показатели на 75 процентов ( в том числе из-за подключения к платформе новых отелей), в Калининградской и Иркутской областях прирост составил 58 процентов. Спрос на размещение в Татарстане опережает показатели прошлого года в полтора раза, в Москве – на 37 процентов, в Санкт-Петербурге – на 22 процента. Популярным курортные направления тоже выросли: в Ставропольском крае спрос увеличился на 29 процентов, в Краснодарском крае – на 27 процентов.В среднем туристы платят за номер 4,8 тысячи рублей.Интерес к раннему бронированию зарубежных туров за год вырос на 77 процентов. Лидеры спроса - Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Азербайджан, Армения, Франция, Таиланд и Казахстан. Темпы ранних бронирований в Казахстане, Таиланде, Италии, Грузии и Абхазии превышают прошлогодние показатели в три раза, в Белоруссии – в два раза, в Азербайджане – на 79 процентов, в Армении – на 68 процентов.Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения за рубежом составляет семь тысяч рублей.

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html

санкт-петербург

москва

краснодарский край

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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