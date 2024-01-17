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Эксперты оценили спрос россиян на летний отдых в 2024 году - РИА Новости, 17.01.2024
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Туризм
 
04:25 17.01.2024 (обновлено: 06:00 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/puteshestviya-1921688431.html
Эксперты оценили спрос россиян на летний отдых в 2024 году
Эксперты оценили спрос россиян на летний отдых в 2024 году - РИА Новости, 17.01.2024
Эксперты оценили спрос россиян на летний отдых в 2024 году
В начале 2024 года туристы забронировали на 30 процентов больше поездок по России на лето, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T04:25
2024-01-17T06:00
туризм
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В начале 2024 года туристы забронировали на 30 процентов больше поездок по России на лето, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ostrovok.ru.Самые востребованные направления – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Дагестан, Ставропольский край, Крым, Татарстан, Владимирская и Иркутская области.Заметнее всего вырос интерес к Дагестану, где число заказов превышает прошлогодние показатели на 75 процентов ( в том числе из-за подключения к платформе новых отелей), в Калининградской и Иркутской областях прирост составил 58 процентов. Спрос на размещение в Татарстане опережает показатели прошлого года в полтора раза, в Москве – на 37 процентов, в Санкт-Петербурге – на 22 процента. Популярным курортные направления тоже выросли: в Ставропольском крае спрос увеличился на 29 процентов, в Краснодарском крае – на 27 процентов.В среднем туристы платят за номер 4,8 тысячи рублей.Интерес к раннему бронированию зарубежных туров за год вырос на 77 процентов. Лидеры спроса - Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Азербайджан, Армения, Франция, Таиланд и Казахстан. Темпы ранних бронирований в Казахстане, Таиланде, Италии, Грузии и Абхазии превышают прошлогодние показатели в три раза, в Белоруссии – в два раза, в Азербайджане – на 79 процентов, в Армении – на 68 процентов.Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения за рубежом составляет семь тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, краснодарский край, республика дагестан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Республика Дагестан
Эксперты оценили спрос россиян на летний отдых в 2024 году

Эксперты сообщили, что быстрее всего растет интерес россиян к турам в Дагестан

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБольшой Сулакский каньон в Дагестане
Большой Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В начале 2024 года туристы забронировали на 30 процентов больше поездок по России на лето, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ostrovok.ru.
Самые востребованные направления – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Дагестан, Ставропольский край, Крым, Татарстан, Владимирская и Иркутская области.
Заметнее всего вырос интерес к Дагестану, где число заказов превышает прошлогодние показатели на 75 процентов ( в том числе из-за подключения к платформе новых отелей), в Калининградской и Иркутской областях прирост составил 58 процентов. Спрос на размещение в Татарстане опережает показатели прошлого года в полтора раза, в Москве – на 37 процентов, в Санкт-Петербурге – на 22 процента.
Популярным курортные направления тоже выросли: в Ставропольском крае спрос увеличился на 29 процентов, в Краснодарском крае – на 27 процентов.
В среднем туристы платят за номер 4,8 тысячи рублей.
Интерес к раннему бронированию зарубежных туров за год вырос на 77 процентов. Лидеры спроса - Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Азербайджан, Армения, Франция, Таиланд и Казахстан. Темпы ранних бронирований в Казахстане, Таиланде, Италии, Грузии и Абхазии превышают прошлогодние показатели в три раза, в Белоруссии – в два раза, в Азербайджане – на 79 процентов, в Армении – на 68 процентов.
Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения за рубежом составляет семь тысяч рублей.
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