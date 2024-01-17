https://ria.ru/20240117/priviki-1921920709.html

Сопредседатель штаба Путина призвала прививаться из-за эпидситуации

Сопредседатель штаба Путина призвала прививаться из-за эпидситуации - РИА Новости, 17.01.2024

Сопредседатель штаба Путина призвала прививаться из-за эпидситуации

Главный врач Московской городской больницы №52, герой труда и сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Марьяна Лысенко,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:14

2024-01-17T18:14

2024-01-17T18:14

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Главный врач Московской городской больницы №52, герой труда и сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Марьяна Лысенко, отвечая на его вопрос об эпидситуации в стране, заявила, что необходимо прививаться. Путин в среду приехал в свой избирательный штаб, который уже около месяца работает в Гостином дворе. "Надо прививаться, и мы об этом все время, регулярно говорим. Ковид показал совершенно четкие тренды развития медицины, и все, что делалось до, и все, что происходит сейчас, оно дало свои результаты. И то, что сейчас мы понимаем, насколько важны идеологическая и технологическая независимость, и медицина в том числе, это сейчас совершенно иную перспективу для нас для всех рисует, это такой новый перезапуск, наверное, развития", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос Путина об эпидемиологической ситуации в стране.

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

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россия, владимир путин, марьяна лысенко, выборы президента рф, здоровье - общество, общество