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Сопредседатель штаба Путина призвала прививаться из-за эпидситуации - РИА Новости, 17.01.2024
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18:14 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/priviki-1921920709.html
Сопредседатель штаба Путина призвала прививаться из-за эпидситуации
Сопредседатель штаба Путина призвала прививаться из-за эпидситуации - РИА Новости, 17.01.2024
Сопредседатель штаба Путина призвала прививаться из-за эпидситуации
Главный врач Московской городской больницы №52, герой труда и сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Марьяна Лысенко,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:14
2024-01-17T18:14
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Главный врач Московской городской больницы №52, герой труда и сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Марьяна Лысенко, отвечая на его вопрос об эпидситуации в стране, заявила, что необходимо прививаться. Путин в среду приехал в свой избирательный штаб, который уже около месяца работает в Гостином дворе. "Надо прививаться, и мы об этом все время, регулярно говорим. Ковид показал совершенно четкие тренды развития медицины, и все, что делалось до, и все, что происходит сейчас, оно дало свои результаты. И то, что сейчас мы понимаем, насколько важны идеологическая и технологическая независимость, и медицина в том числе, это сейчас совершенно иную перспективу для нас для всех рисует, это такой новый перезапуск, наверное, развития", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос Путина об эпидемиологической ситуации в стране.
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россия, владимир путин, марьяна лысенко, выборы президента рф, здоровье - общество, общество
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Марьяна Лысенко, Выборы президента РФ, Здоровье - Общество, Общество
Сопредседатель штаба Путина призвала прививаться из-за эпидситуации

Сопредседатель штаба Путина Лысенко призвала прививаться из-за эпидситуации в РФ

© РИА Новости / RIA Kremlin Pool | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе в Москве
Избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
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Избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе в Москве
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Главный врач Московской городской больницы №52, герой труда и сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Марьяна Лысенко, отвечая на его вопрос об эпидситуации в стране, заявила, что необходимо прививаться.
Путин в среду приехал в свой избирательный штаб, который уже около месяца работает в Гостином дворе.
"Надо прививаться, и мы об этом все время, регулярно говорим. Ковид показал совершенно четкие тренды развития медицины, и все, что делалось до, и все, что происходит сейчас, оно дало свои результаты. И то, что сейчас мы понимаем, насколько важны идеологическая и технологическая независимость, и медицина в том числе, это сейчас совершенно иную перспективу для нас для всех рисует, это такой новый перезапуск, наверное, развития", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос Путина об эпидемиологической ситуации в стране.
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