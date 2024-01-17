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Эксперты рассказали, сколько россиян предпочитают отдых на "все включено" - РИА Новости, 17.01.2024
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Туризм
 
15:48 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/otdykh-1921879496.html
Эксперты рассказали, сколько россиян предпочитают отдых на "все включено"
Эксперты рассказали, сколько россиян предпочитают отдых на "все включено" - РИА Новости, 17.01.2024
Эксперты рассказали, сколько россиян предпочитают отдых на "все включено"
Три четверти россиян, рассказывая о том, как предпочитают отдыхать с детьми, сообщили, что выбирают познавательно-экскурсионные путешествия, и лишь 28 процентов РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:48
2024-01-17T15:48
туризм
новости - туризм
россия
турция
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Три четверти россиян, рассказывая о том, как предпочитают отдыхать с детьми, сообщили, что выбирают познавательно-экскурсионные путешествия, и лишь 28 процентов ответили, что ориентируются на формат "все включено", говорится в исследовании страховой компании "Росгосстрах" и сообщества туроператоров России "Большая Страна", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Специалисты узнали у россиян с детьми, какой вид отдыха они предпочитают и какие курорты выбирают. В исследовании, в котором предлагались разные варианты ответа и множественный выбор, приняли участие свыше одной тысячи человек. "Для путешествий с детьми большинство респондентов выбирают познавательно-экскурсионный формат отдыха (75 процентов). 39 процентов предпочитают пляжный отдых с редкими экскурсиями, а 31 процент – спортивный отдых. Формат all-inclusive нравится только 28 процентов россиян", – рассказали аналитики. По мнению 88 процентов россиян, самой подходящей страной для отдыха с ребенком является Россия. Кроме того, в топ попали Турция (53 процента), Египет (22 процента), ОАЭ (18 процентов) и Абхазия (16 процентов). "Лучшими российскими регионами для путешествий с детьми респонденты назвали курорты Краснодарского края (71 процент), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (52 процента), Москву и Московскую область (43 процента), Карелию (41 процент), Байкал (36 процентов) и Золотое кольцо (35 процентов)", – говорится в исследовании. Аналитики также узнали, что самыми необходимыми услугами в отпуске с детьми россияне считают бассейн (43 процента), наличие детской программы в туре (41 процент), комфортные трансферы (23 процента) и детское меню (15 процентов).
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353
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новости - туризм, россия, турция, египет, туризм, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Египет, Туризм, Отдых на море, отдых в России
Эксперты рассказали, сколько россиян предпочитают отдых на "все включено"

Исследование: меньше трети россиян с детьми предпочитают отдых "все включено"

© РИА Новости / Елена Загородняя В ресторане отеля города Бодрум в Турции
В ресторане отеля города Бодрум в Турции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Три четверти россиян, рассказывая о том, как предпочитают отдыхать с детьми, сообщили, что выбирают познавательно-экскурсионные путешествия, и лишь 28 процентов ответили, что ориентируются на формат "все включено", говорится в исследовании страховой компании "Росгосстрах" и сообщества туроператоров России "Большая Страна", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Специалисты узнали у россиян с детьми, какой вид отдыха они предпочитают и какие курорты выбирают. В исследовании, в котором предлагались разные варианты ответа и множественный выбор, приняли участие свыше одной тысячи человек. "Для путешествий с детьми большинство респондентов выбирают познавательно-экскурсионный формат отдыха (75 процентов). 39 процентов предпочитают пляжный отдых с редкими экскурсиями, а 31 процент – спортивный отдых. Формат all-inclusive нравится только 28 процентов россиян", – рассказали аналитики.
По мнению 88 процентов россиян, самой подходящей страной для отдыха с ребенком является Россия. Кроме того, в топ попали Турция (53 процента), Египет (22 процента), ОАЭ (18 процентов) и Абхазия (16 процентов).
"Лучшими российскими регионами для путешествий с детьми респонденты назвали курорты Краснодарского края (71 процент), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (52 процента), Москву и Московскую область (43 процента), Карелию (41 процент), Байкал (36 процентов) и Золотое кольцо (35 процентов)", – говорится в исследовании.
Аналитики также узнали, что самыми необходимыми услугами в отпуске с детьми россияне считают бассейн (43 процента), наличие детской программы в туре (41 процент), комфортные трансферы (23 процента) и детское меню (15 процентов).
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