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В школе в Петербурге выявили более 40 случаев кишечной инфекции - РИА Новости, 17.01.2024
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20:42 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/infektsiya-1921942007.html
В школе в Петербурге выявили более 40 случаев кишечной инфекции
В школе в Петербурге выявили более 40 случаев кишечной инфекции - РИА Новости, 17.01.2024
В школе в Петербурге выявили более 40 случаев кишечной инфекции
В школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявили 43 случая кишечной инфекции, заболевшие находятся на амбулаторном лечении, сообщает городское... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:42
2024-01-17T20:42
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. В школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявили 43 случая кишечной инфекции, заболевшие находятся на амбулаторном лечении, сообщает городское Управление Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией очага кишечной инфекции среди учащихся, посещающих ГБОУ средняя школа №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Лермонтовский проспект дом 21, лит. А, управлением начаты санитарно-эпидемиологические расследования. По состоянию на 19, 30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении. Отмечается, что питание учащихся и сотрудников школы осуществляет ООО "Торговый дом "Ленинградский". В школе организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания ООО "Торговый дом "Ленинградский", проводится отбор пищевой и готовой продукции, а также дезинфекционные мероприятия.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В школе в Петербурге выявили более 40 случаев кишечной инфекции

В школе в Петербурге выявили 43 случая кишечной инфекции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. В школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявили 43 случая кишечной инфекции, заболевшие находятся на амбулаторном лечении, сообщает городское Управление Роспотребнадзора.
"В связи с регистрацией очага кишечной инфекции среди учащихся, посещающих ГБОУ средняя школа №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Лермонтовский проспект дом 21, лит. А, управлением начаты санитарно-эпидемиологические расследования. По состоянию на 19, 30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что питание учащихся и сотрудников школы осуществляет ООО "Торговый дом "Ленинградский".
В школе организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания ООО "Торговый дом "Ленинградский", проводится отбор пищевой и готовой продукции, а также дезинфекционные мероприятия.
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