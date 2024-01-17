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В школе в Петербурге выявили более 40 случаев кишечной инфекции

В школе в Петербурге выявили более 40 случаев кишечной инфекции - РИА Новости, 17.01.2024

В школе в Петербурге выявили более 40 случаев кишечной инфекции

В школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявили 43 случая кишечной инфекции, заболевшие находятся на амбулаторном лечении, сообщает городское... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:42

2024-01-17T20:42

2024-01-17T20:42

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. В школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявили 43 случая кишечной инфекции, заболевшие находятся на амбулаторном лечении, сообщает городское Управление Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией очага кишечной инфекции среди учащихся, посещающих ГБОУ средняя школа №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Лермонтовский проспект дом 21, лит. А, управлением начаты санитарно-эпидемиологические расследования. По состоянию на 19, 30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении. Отмечается, что питание учащихся и сотрудников школы осуществляет ООО "Торговый дом "Ленинградский". В школе организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания ООО "Торговый дом "Ленинградский", проводится отбор пищевой и готовой продукции, а также дезинфекционные мероприятия.

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество