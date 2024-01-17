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Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа - РИА Новости, 17.01.2024
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13:28 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/gripp-1921843011.html
Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа
Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа - РИА Новости, 17.01.2024
Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа
Заболеваемость гриппом среди привитых от него почти в 150 раз ниже, чем среди тех, кто прививку не сделал, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:28
2024-01-17T13:28
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом среди привитых от него почти в 150 раз ниже, чем среди тех, кто прививку не сделал, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Люди вакцинированные у нас практически не болеют. Те единичные случаи, которые мы видим, они протекают достаточно нетяжело, и заболеваемость среди привитых почти в 150 раз меньше, чем среди непривитых", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Глава Роспотребнадзора отметила, что вакцинные штаммы полностью совпадают с теми, которые циркулируют в настоящее время.
https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Анна Попова, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа

Попова: привитые от гриппа болеют им почти в 150 раз реже, чем непривитые

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом среди привитых от него почти в 150 раз ниже, чем среди тех, кто прививку не сделал, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Люди вакцинированные у нас практически не болеют. Те единичные случаи, которые мы видим, они протекают достаточно нетяжело, и заболеваемость среди привитых почти в 150 раз меньше, чем среди непривитых", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Глава Роспотребнадзора отметила, что вакцинные штаммы полностью совпадают с теми, которые циркулируют в настоящее время.
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Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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