https://ria.ru/20240117/gripp-1921843011.html

Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа

Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа - РИА Новости, 17.01.2024

Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа

Заболеваемость гриппом среди привитых от него почти в 150 раз ниже, чем среди тех, кто прививку не сделал, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:28

2024-01-17T13:28

2024-01-17T13:28

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом среди привитых от него почти в 150 раз ниже, чем среди тех, кто прививку не сделал, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Люди вакцинированные у нас практически не болеют. Те единичные случаи, которые мы видим, они протекают достаточно нетяжело, и заболеваемость среди привитых почти в 150 раз меньше, чем среди непривитых", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Глава Роспотребнадзора отметила, что вакцинные штаммы полностью совпадают с теми, которые циркулируют в настоящее время.

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)