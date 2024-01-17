https://ria.ru/20240117/dtp-1921923068.html

В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 17.01.2024

В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:31

2024-01-17T18:31

2024-01-17T19:28

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по здравоохранению. Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в среду водитель рейсового автобуса №60 врезался в столб на Светлановском проспекте. Сообщалось, что травмы получили несколько пассажиров. "В результате аварии пострадали 5 человек. Все они доставлены в стационары в состоянии средней степени тяжести. Одна из пострадавших, беременная женщина, доставлена в перинатальный центр", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

санкт-петербург

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ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область