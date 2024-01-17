https://ria.ru/20240117/bezdomnye-1921807792.html
Путин поручил изучить опыт Тюменской области по медпомощи бездомным
Путин поручил изучить опыт Тюменской области по медпомощи бездомным - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил изучить опыт Тюменской области по медпомощи бездомным
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Здравоохранение" изучить опыт Тюменской области по оказанию... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:40
2024-01-17T11:40
2024-01-17T11:40
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Здравоохранение" изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других субъектах, сообщается в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Здравоохранение" изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других субъектах Российской Федерации", - говорится в поручении. Доклад по теме ожидается до 1 июля 2024 года. Ответственными за исполнение поручения определены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский.
https://ria.ru/20240102/bezdomnye-1918995050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, тюменская область, владимир путин, россия, станислав воскресенский, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Тюменская область, Владимир Путин, Россия, Станислав Воскресенский, Михаил Мишустин
Путин поручил изучить опыт Тюменской области по медпомощи бездомным
Путин поручил правительству изучить тюменский опыт по медпомощи бездомным