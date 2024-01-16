https://ria.ru/20240116/yaytsa-1921581775.html
Цены на яйца в России начали снижаться
Цены на яйца в России начали снижаться - РИА Новости, 16.01.2024
Цены на яйца в России начали снижаться
Цены на яйца в России снижаются, во многих торговых сетях их уже можно найти дешевле психологической отметки в 100 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:02
2024-01-16T12:02
2024-01-16T13:24
экономика
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Цены на яйца в России снижаются, во многих торговых сетях их уже можно найти дешевле психологической отметки в 100 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, например, в "Азбуке вкуса" десяток яиц категории С2 продается за 107 рублей, а за счет скидки при онлайн-заказе они обойдутся в 75 рублей.На сайте "Магнита" отображаются варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно. А при онлайн-заказе через "Мегамаркет" у этого ретейлера находятся товары даже по 54 рубля, а у "Пятерочки" — за 75 рублей.В Ассоциации компаний розничной торговли РИА Новости также подтвердили, что цены стабилизируются и у производителей. Как сообщил агентству председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, ассоциация рассчитает на их готовность обсуждать долгосрочные контракты, которые помогут нивелировать сезонную волатильность цен.По данным Росстата, яйца в России за прошлый год подорожали на 61,35%, продолжили дорожать и в новом году, хотя и намного медленнее — с 1 по 9 января цены в среднем по стране прибавили 0,8%.Как объяснил Владимир Путин, спрос увеличился, а производство не выросло, кроме того, власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснил, что цены стабилизируются в связи с ростом собственного производства и импортом.В январе яйца в Россию начали поставлять Азербайджан и Турция, а Белоруссия за первую декаду месяца удвоила поставки по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Цены на яйца в России начали снижаться
Цены на яйца в РФ снижаются, их можно найти уже дешевле 100 рублей за десяток