https://ria.ru/20240116/yaytsa-1921581775.html

Цены на яйца в России начали снижаться

Цены на яйца в России начали снижаться - РИА Новости, 16.01.2024

Цены на яйца в России начали снижаться

Цены на яйца в России снижаются, во многих торговых сетях их уже можно найти дешевле психологической отметки в 100 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:02

2024-01-16T12:02

2024-01-16T13:24

экономика

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Цены на яйца в России снижаются, во многих торговых сетях их уже можно найти дешевле психологической отметки в 100 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, например, в "Азбуке вкуса" десяток яиц категории С2 продается за 107 рублей, а за счет скидки при онлайн-заказе они обойдутся в 75 рублей.На сайте "Магнита" отображаются варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно. А при онлайн-заказе через "Мегамаркет" у этого ретейлера находятся товары даже по 54 рубля, а у "Пятерочки" — за 75 рублей.В Ассоциации компаний розничной торговли РИА Новости также подтвердили, что цены стабилизируются и у производителей. Как сообщил агентству председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, ассоциация рассчитает на их готовность обсуждать долгосрочные контракты, которые помогут нивелировать сезонную волатильность цен.По данным Росстата, яйца в России за прошлый год подорожали на 61,35%, продолжили дорожать и в новом году, хотя и намного медленнее — с 1 по 9 января цены в среднем по стране прибавили 0,8%.Как объяснил Владимир Путин, спрос увеличился, а производство не выросло, кроме того, власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснил, что цены стабилизируются в связи с ростом собственного производства и импортом.В январе яйца в Россию начали поставлять Азербайджан и Турция, а Белоруссия за первую декаду месяца удвоила поставки по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html

https://ria.ru/20240112/inflyatsiya-1921042584.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)