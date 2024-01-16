https://ria.ru/20240116/yaytsa-1921608179.html

В России цены на яйца у производителей стабилизируются, заявили в АКОРТ

В России цены на яйца у производителей стабилизируются, заявили в АКОРТ - РИА Новости, 16.01.2024

В России цены на яйца у производителей стабилизируются, заявили в АКОРТ

Цены на яйца у российских производителей стабилизируются, также на полках магазинов уже представлены импортные варианты, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:15

2024-01-16T13:15

2024-01-16T13:15

экономика

россия

игорь караваев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920274334_0:62:2883:1684_1920x0_80_0_0_69b809756c6e72b55866a623d697e81e.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Цены на яйца у российских производителей стабилизируются, также на полках магазинов уже представлены импортные варианты, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Импортное яйцо сейчас доступно на полках продуктовых магазинов. Объемы пока небольшие, но сам факт позволяет говорить о том, что появился дополнительный механизм увеличения объемов предложения куриного яйца. Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей", - сказал он. По словам Караваева, ассоциация также рассчитает на готовность производителей к дальнейшему обсуждению долгосрочных контрактов, которые призваны нивелировать сезонную волатильность цен на яйца. "Такие переговоры уже ведутся", - отметил он. "В случае дальнейшего снижения цены производителями потребителям будет доступно более дешевое яйцо в рознице уже в ближайшее время", - добавил Караваев. Как выяснил корреспондент РИА Новости, цены на яйца в России снижаются - в целом ряде торговых сетей их уже можно найти ощутимо дешевле психологической отметки в 100 рублей за десяток. В январе яйца в Россию начали поставлять Азербайджан и Турция, а Белоруссия за первую декаду месяца удвоила поставки по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Росстата, яйца в России за прошлый год подорожали на 61,35%, продолжили дорожать и в новом году, хотя и намного медленнее - с 1 по 9 января цены в среднем по стране прибавили 0,8%.

https://ria.ru/20240116/yaytsa-1921581775.html

https://ria.ru/20240115/yaytsa-1921408964.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, игорь караваев, федеральная служба государственной статистики (росстат)