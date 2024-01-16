https://ria.ru/20240116/truba-1921603984.html

В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком

В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком - РИА Новости, 16.01.2024

В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком

Десять человек, в том числе ребенок, получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой в центре Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:59

2024-01-16T12:59

2024-01-16T13:19

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой в центре Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).Инцидент произошел на перекрестке улиц Славянской и Студеной утром во вторник. Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео окутанных паром улиц.По данным Нижегородского территориального центра медицины катастроф, пострадавших доставили в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава."Девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они будут проходить лечение амбулаторно. У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2-3 процентов поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре", — рассказали в пресс-службе ПИМУ.Компания "Теплоэнерго" заявила, что готова оказать помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения после утечки из трубопровода. Кроме того, она планирует компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать материальную помощь.В "Теплоэнерго" добавили, что повреждение локализовано, идут ремонтные работы. Под отключение попало минимальное количество потребителей. Теплоснабжение восстановят в ближайшее время.

https://ria.ru/20240105/truba-1919869802.html

https://ria.ru/20231027/podrostok-1905544670.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород