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В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком
В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком - РИА Новости, 16.01.2024
В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком
Десять человек, в том числе ребенок, получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой в центре Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:59
2024-01-16T12:59
2024-01-16T13:19
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой в центре Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).Инцидент произошел на перекрестке улиц Славянской и Студеной утром во вторник. Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео окутанных паром улиц.По данным Нижегородского территориального центра медицины катастроф, пострадавших доставили в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава."Девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они будут проходить лечение амбулаторно. У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2-3 процентов поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре", — рассказали в пресс-службе ПИМУ.Компания "Теплоэнерго" заявила, что готова оказать помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения после утечки из трубопровода. Кроме того, она планирует компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать материальную помощь.В "Теплоэнерго" добавили, что повреждение локализовано, идут ремонтные работы. Под отключение попало минимальное количество потребителей. Теплоснабжение восстановят в ближайшее время.
https://ria.ru/20240105/truba-1919869802.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком
При прорыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде 10 человек получили ожоги
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой в центре Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).
Инцидент произошел на перекрестке улиц Славянской и Студеной утром во вторник. Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео окутанных паром улиц.
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По данным Нижегородского территориального центра медицины катастроф, пострадавших доставили в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава.
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"Девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они будут проходить лечение амбулаторно. У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2-3 процентов поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре", — рассказали в пресс-службе ПИМУ.
Компания "Теплоэнерго" заявила, что готова оказать помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения после утечки из трубопровода. Кроме того, она планирует компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать материальную помощь.
В "Теплоэнерго" добавили, что повреждение локализовано, идут ремонтные работы. Под отключение попало минимальное количество потребителей. Теплоснабжение восстановят в ближайшее время.
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