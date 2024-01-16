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Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей - РИА Новости, 16.01.2024
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Надежные люди
 
22:58 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921744794.html
Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей
Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей - РИА Новости, 16.01.2024
Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей
Супруги Ильясовы из Дагестана в домашних условиях изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции, в зону боевых действий они направили... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T22:58
2024-01-16T22:58
надежные люди
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Супруги Ильясовы из Дагестана в домашних условиях изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции, в зону боевых действий они направили уже свыше 6 тысяч таких свечей, сообщила во вторник пресс-служба главы республики. "(Глава Дагестана - ред.) Сергей Меликов встретился с дагестанками, которые по личной инициативе реализовали социально значимые проекты. Одна из них – Маржи Ильясова. Вместе с мужем Гаджи она в домашних условиях производит свечи для участников СВО. В зону боевых действий супруги уже направили больше 6 тысяч окопных свечей. Их главное отличие от обычных - длительность горения и большая жароотдача", – говорится в сообщении. Отмечается, что спрос на свечи большой, военнослужащие отправляют с передовой видео с благодарностью Ильясовым за такие полезные посылки. Семья объединила многих неравнодушных людей, которые начали оказывать посильную помощь в изготовлении свечей. Однако отсутствие условий не дает увеличить объемы производства. Глава Дагестана поддержал дальнейшее развитие проекта и поручил выделить семье Ильясовых 1 миллион рублей на расходы, которые они понесли и еще понесут, и в течение месяца продумать механизмы оказания помощи. Среди приоритетных вопросов – помещение для цеха, компенсация расходов и оплата труда.
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921696511.html
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сергей меликов
Надежные люди, Сергей Меликов
Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей

Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент со смотровой площадки
Вид на Дербент со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Супруги Ильясовы из Дагестана в домашних условиях изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции, в зону боевых действий они направили уже свыше 6 тысяч таких свечей, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.
"(Глава Дагестана - ред.) Сергей Меликов встретился с дагестанками, которые по личной инициативе реализовали социально значимые проекты. Одна из них – Маржи Ильясова. Вместе с мужем Гаджи она в домашних условиях производит свечи для участников СВО. В зону боевых действий супруги уже направили больше 6 тысяч окопных свечей. Их главное отличие от обычных - длительность горения и большая жароотдача", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что спрос на свечи большой, военнослужащие отправляют с передовой видео с благодарностью Ильясовым за такие полезные посылки. Семья объединила многих неравнодушных людей, которые начали оказывать посильную помощь в изготовлении свечей. Однако отсутствие условий не дает увеличить объемы производства.
Глава Дагестана поддержал дальнейшее развитие проекта и поручил выделить семье Ильясовых 1 миллион рублей на расходы, которые они понесли и еще понесут, и в течение месяца продумать механизмы оказания помощи. Среди приоритетных вопросов – помещение для цеха, компенсация расходов и оплата труда.
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