https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921744794.html
Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей
Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей - РИА Новости, 16.01.2024
Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей
Супруги Ильясовы из Дагестана в домашних условиях изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции, в зону боевых действий они направили... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T22:58
2024-01-16T22:58
2024-01-16T22:58
надежные люди
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg
МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Супруги Ильясовы из Дагестана в домашних условиях изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции, в зону боевых действий они направили уже свыше 6 тысяч таких свечей, сообщила во вторник пресс-служба главы республики. "(Глава Дагестана - ред.) Сергей Меликов встретился с дагестанками, которые по личной инициативе реализовали социально значимые проекты. Одна из них – Маржи Ильясова. Вместе с мужем Гаджи она в домашних условиях производит свечи для участников СВО. В зону боевых действий супруги уже направили больше 6 тысяч окопных свечей. Их главное отличие от обычных - длительность горения и большая жароотдача", – говорится в сообщении. Отмечается, что спрос на свечи большой, военнослужащие отправляют с передовой видео с благодарностью Ильясовым за такие полезные посылки. Семья объединила многих неравнодушных людей, которые начали оказывать посильную помощь в изготовлении свечей. Однако отсутствие условий не дает увеличить объемы производства. Глава Дагестана поддержал дальнейшее развитие проекта и поручил выделить семье Ильясовых 1 миллион рублей на расходы, которые они понесли и еще понесут, и в течение месяца продумать механизмы оказания помощи. Среди приоритетных вопросов – помещение для цеха, компенсация расходов и оплата труда.
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921696511.html
https://ria.ru/20240116/sistema-1921671656.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_9ebd1113ad9c9f825f0fa0b1b160f524.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меликов
Надежные люди, Сергей Меликов
Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей
Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей
МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости.
Супруги Ильясовы из Дагестана в домашних условиях изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции, в зону боевых действий они направили уже свыше 6 тысяч таких свечей, сообщила во вторник пресс-служба
главы республики.
"(Глава Дагестана - ред.) Сергей Меликов
встретился с дагестанками, которые по личной инициативе реализовали социально значимые проекты. Одна из них – Маржи Ильясова. Вместе с мужем Гаджи она в домашних условиях производит свечи для участников СВО. В зону боевых действий супруги уже направили больше 6 тысяч окопных свечей. Их главное отличие от обычных - длительность горения и большая жароотдача", – говорится в сообщении.
Жители Карачаево-Черкесии передали бензогенератор участникам спецоперации
Отмечается, что спрос на свечи большой, военнослужащие отправляют с передовой видео с благодарностью Ильясовым за такие полезные посылки. Семья объединила многих неравнодушных людей, которые начали оказывать посильную помощь в изготовлении свечей. Однако отсутствие условий не дает увеличить объемы производства.
Глава Дагестана поддержал дальнейшее развитие проекта и поручил выделить семье Ильясовых 1 миллион рублей на расходы, которые они понесли и еще понесут, и в течение месяца продумать механизмы оказания помощи. Среди приоритетных вопросов – помещение для цеха, компенсация расходов и оплата труда.
Тюменские бойцы опробуют новую систему радиоэлектронной борьбы