https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921744794.html

Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей

Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей - РИА Новости, 16.01.2024

Супруги из Дагестана направили бойцам СВО более шесть тысяч окопных свечей

Супруги Ильясовы из Дагестана в домашних условиях изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции, в зону боевых действий они направили... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T22:58

2024-01-16T22:58

2024-01-16T22:58

надежные люди

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Супруги Ильясовы из Дагестана в домашних условиях изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции, в зону боевых действий они направили уже свыше 6 тысяч таких свечей, сообщила во вторник пресс-служба главы республики. "(Глава Дагестана - ред.) Сергей Меликов встретился с дагестанками, которые по личной инициативе реализовали социально значимые проекты. Одна из них – Маржи Ильясова. Вместе с мужем Гаджи она в домашних условиях производит свечи для участников СВО. В зону боевых действий супруги уже направили больше 6 тысяч окопных свечей. Их главное отличие от обычных - длительность горения и большая жароотдача", – говорится в сообщении. Отмечается, что спрос на свечи большой, военнослужащие отправляют с передовой видео с благодарностью Ильясовым за такие полезные посылки. Семья объединила многих неравнодушных людей, которые начали оказывать посильную помощь в изготовлении свечей. Однако отсутствие условий не дает увеличить объемы производства. Глава Дагестана поддержал дальнейшее развитие проекта и поручил выделить семье Ильясовых 1 миллион рублей на расходы, которые они понесли и еще понесут, и в течение месяца продумать механизмы оказания помощи. Среди приоритетных вопросов – помещение для цеха, компенсация расходов и оплата труда.

https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921696511.html

https://ria.ru/20240116/sistema-1921671656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей меликов