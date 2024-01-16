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Число получивших ожоги из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде выросло до 12
Число получивших ожоги из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде выросло до 12 - РИА Новости, 16.01.2024
Число получивших ожоги из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде выросло до 12
Число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой на улице Славянской в центре Нижнего Новгорода увеличилось до 12 человек, среди них двое детей, сообщает... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:25
2024-01-16T14:25
2024-01-16T14:28
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой на улице Славянской в центре Нижнего Новгорода увеличилось до 12 человек, среди них двое детей, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области. Ранее в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) РИА Новости рассказали о 10 пострадавших, в том числе одном ребенке. "В связи с повреждением сети пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в Ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России", - говорится в сообщении. В свою очередь в медуниверситете сообщили, что "10 взрослых и один ребенок будут проходить лечение амбулаторно, еще один пострадавший ребенок госпитализирован на лечение в детское ожоговое отделение". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ПИМУ, все пострадавшие получили ожоги кипятком 1-2 степени нижних конечностей (преимущественно стоп) на площади до 2% поверхности тела. "Из числа обратившихся - двое детей в возрасте 6 и 11 лет. Ребенок 11 лет был госпитализирован в детское ожоговое отделение Ожогового центра", - сообщила собеседница агентства. Она также рассказала, что у одного пациента, имеющего в анамнезе патологию сердечно-сосудистой системы, развился острый коронарный синдром, необходимая помощь была оказана сотрудниками клиники, его перевели для дальнейшего динамического наблюдения в специализированную больницу. Прорыв трубы на перекрестке улиц Славянской и Студеной произошел утром во вторник. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео окутанных паром улиц. Компания "Теплоэнерго" сообщила, что готова компенсировать пострадавшим затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.
https://ria.ru/20231027/podrostok-1905544670.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
Число получивших ожоги из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде выросло до 12
Число пострадавших из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде достигло 12
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой на улице Славянской в центре Нижнего Новгорода увеличилось до 12 человек, среди них двое детей, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
Ранее в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) РИА Новости рассказали о 10 пострадавших, в том числе одном ребенке.
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"В связи с повреждением сети пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в Ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России", - говорится в сообщении.
В свою очередь в медуниверситете сообщили, что "10 взрослых и один ребенок будут проходить лечение амбулаторно, еще один пострадавший ребенок госпитализирован на лечение в детское ожоговое отделение".
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ПИМУ, все пострадавшие получили ожоги кипятком 1-2 степени нижних конечностей (преимущественно стоп) на площади до 2% поверхности тела. "Из числа обратившихся - двое детей в возрасте 6 и 11 лет. Ребенок 11 лет был госпитализирован в детское ожоговое отделение Ожогового центра", - сообщила собеседница агентства.
Она также рассказала, что у одного пациента, имеющего в анамнезе патологию сердечно-сосудистой системы, развился острый коронарный синдром, необходимая помощь была оказана сотрудниками клиники, его перевели для дальнейшего динамического наблюдения в специализированную больницу.
Прорыв трубы на перекрестке улиц Славянской и Студеной произошел утром во вторник. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео окутанных паром улиц. Компания "Теплоэнерго" сообщила, что готова компенсировать пострадавшим затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.
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