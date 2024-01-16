ЦБ рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. К 2030 году участниками программы долгосрочных сбережений могут стать не менее девяти миллионов человек, заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, открывая День финансов на международной выставке-форуме "Россия". "Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 триллиона рублей", — сказал он. По словам Чистюхина, программа долгосрочных сбережений — это важный инструмент, который позволит не только сохранить и приумножить сбережения населения, но и создать досрочное финансирование экономики. Он пояснил, что сейчас принципиально важно реализовывать длинные, сложные проекты, а для этого нужны длинные деньги. Программа поможет сформировать такой актив.Россияне же за ее счет смогут обеспечить себе старость и необходимый запас финансовой прочности, добавил первый зампред главы ЦБ. "Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования", — сказал он.Важна также и работа негосударственных пенсионных фондов, которые уже вступают в программу. Сейчас Центробанк согласовал правила девяти фондов, которые могут быть операторами новой системы, отметил Чистюхин.Программа долгосрочных сбережений начала работать в России с 1 января. Она позволяет в простой и удобной форме копить средства при финансовой поддержке государства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ минимум на 15 лет. По истечении этого срока или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получат право на периодические выплаты не менее чем на 10 лет или пожизненно (по собственному выбору). Участники программы смогут получить софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч.
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. К 2030 году участниками программы долгосрочных сбережений могут стать не менее девяти миллионов человек, заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, открывая День финансов на международной выставке-форуме "Россия".
"Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 триллиона рублей", — сказал он.
По словам Чистюхина, программа долгосрочных сбережений — это важный инструмент, который позволит не только сохранить и приумножить сбережения населения, но и создать досрочное финансирование экономики. Он пояснил, что сейчас принципиально важно реализовывать длинные, сложные проекты, а для этого нужны длинные деньги. Программа поможет сформировать такой актив.
Россияне же за ее счет смогут обеспечить себе старость и необходимый запас финансовой прочности, добавил первый зампред главы ЦБ.
"Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования", — сказал он.
Путин рассказал, когда начнет снижаться ключевая ставка ЦБ
11 января, 09:07
Важна также и работа негосударственных пенсионных фондов, которые уже вступают в программу. Сейчас Центробанк согласовал правила девяти фондов, которые могут быть операторами новой системы, отметил Чистюхин.
Программа долгосрочных сбережений начала работать в России с 1 января. Она позволяет в простой и удобной форме копить средства при финансовой поддержке государства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ минимум на 15 лет. По истечении этого срока или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получат право на периодические выплаты не менее чем на 10 лет или пожизненно (по собственному выбору). Участники программы смогут получить софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч.
Эксперт предположил, что ЦБ придется еще ужесточить регулирование кредитов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.