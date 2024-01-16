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ЦБ рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году - РИА Новости, 16.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:14 16.01.2024 (обновлено: 14:55 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/programma-1921624841.html
ЦБ рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году
ЦБ рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году - РИА Новости, 16.01.2024
ЦБ рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году
К 2030 году участниками программы долгосрочных сбережений могут стать не менее девяти миллионов человек, заявил первый заместитель председателя Центробанка... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:14
2024-01-16T14:55
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. К 2030 году участниками программы долгосрочных сбережений могут стать не менее девяти миллионов человек, заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, открывая День финансов на международной выставке-форуме "Россия". "Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 триллиона рублей", — сказал он. По словам Чистюхина, программа долгосрочных сбережений — это важный инструмент, который позволит не только сохранить и приумножить сбережения населения, но и создать досрочное финансирование экономики. Он пояснил, что сейчас принципиально важно реализовывать длинные, сложные проекты, а для этого нужны длинные деньги. Программа поможет сформировать такой актив.Россияне же за ее счет смогут обеспечить себе старость и необходимый запас финансовой прочности, добавил первый зампред главы ЦБ. "Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования", — сказал он.Важна также и работа негосударственных пенсионных фондов, которые уже вступают в программу. Сейчас Центробанк согласовал правила девяти фондов, которые могут быть операторами новой системы, отметил Чистюхин.Программа долгосрочных сбережений начала работать в России с 1 января. Она позволяет в простой и удобной форме копить средства при финансовой поддержке государства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ минимум на 15 лет. По истечении этого срока или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получат право на периодические выплаты не менее чем на 10 лет или пожизненно (по собственному выбору). Участники программы смогут получить софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч.
https://ria.ru/20240111/tsb-1920658487.html
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выставка-форум "россия", россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году

ЦБ намерен привлечь к программе долгосрочных сбережений не менее 9 млн человек

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. К 2030 году участниками программы долгосрочных сбережений могут стать не менее девяти миллионов человек, заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, открывая День финансов на международной выставке-форуме "Россия".
"Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 триллиона рублей", — сказал он.
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Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

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Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

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Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

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Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
По словам Чистюхина, программа долгосрочных сбережений — это важный инструмент, который позволит не только сохранить и приумножить сбережения населения, но и создать досрочное финансирование экономики. Он пояснил, что сейчас принципиально важно реализовывать длинные, сложные проекты, а для этого нужны длинные деньги. Программа поможет сформировать такой актив.
Россияне же за ее счет смогут обеспечить себе старость и необходимый запас финансовой прочности, добавил первый зампред главы ЦБ.
"Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования", — сказал он.
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Путин рассказал, когда начнет снижаться ключевая ставка ЦБ
11 января, 09:07
Важна также и работа негосударственных пенсионных фондов, которые уже вступают в программу. Сейчас Центробанк согласовал правила девяти фондов, которые могут быть операторами новой системы, отметил Чистюхин.
Программа долгосрочных сбережений начала работать в России с 1 января. Она позволяет в простой и удобной форме копить средства при финансовой поддержке государства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ минимум на 15 лет. По истечении этого срока или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получат право на периодические выплаты не менее чем на 10 лет или пожизненно (по собственному выбору). Участники программы смогут получить софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Эксперт предположил, что ЦБ придется еще ужесточить регулирование кредитов
11 января, 12:56
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияВладимир ЧистюхинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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