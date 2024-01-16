https://ria.ru/20240116/programma-1921624841.html

ЦБ рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году

ЦБ рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году - РИА Новости, 16.01.2024

ЦБ рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году

К 2030 году участниками программы долгосрочных сбережений могут стать не менее девяти миллионов человек, заявил первый заместитель председателя Центробанка... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:14

2024-01-16T14:14

2024-01-16T14:55

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

владимир чистюхин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. К 2030 году участниками программы долгосрочных сбережений могут стать не менее девяти миллионов человек, заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, открывая День финансов на международной выставке-форуме "Россия". "Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 триллиона рублей", — сказал он. По словам Чистюхина, программа долгосрочных сбережений — это важный инструмент, который позволит не только сохранить и приумножить сбережения населения, но и создать досрочное финансирование экономики. Он пояснил, что сейчас принципиально важно реализовывать длинные, сложные проекты, а для этого нужны длинные деньги. Программа поможет сформировать такой актив.Россияне же за ее счет смогут обеспечить себе старость и необходимый запас финансовой прочности, добавил первый зампред главы ЦБ. "Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования", — сказал он.Важна также и работа негосударственных пенсионных фондов, которые уже вступают в программу. Сейчас Центробанк согласовал правила девяти фондов, которые могут быть операторами новой системы, отметил Чистюхин.Программа долгосрочных сбережений начала работать в России с 1 января. Она позволяет в простой и удобной форме копить средства при финансовой поддержке государства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ минимум на 15 лет. По истечении этого срока или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получат право на периодические выплаты не менее чем на 10 лет или пожизненно (по собственному выбору). Участники программы смогут получить софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч.

https://ria.ru/20240111/tsb-1920658487.html

https://ria.ru/20240111/kredity-1920708255.html

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выставка-форум "россия", россия, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)