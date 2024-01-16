https://ria.ru/20240116/preparaty-1921600945.html

Эксперт Минздрава оценил ситуацию с препаратами для лечения редких болезней

Эксперт Минздрава оценил ситуацию с препаратами для лечения редких болезней - РИА Новости, 16.01.2024

Эксперт Минздрава оценил ситуацию с препаратами для лечения редких болезней

Проблем с поставками препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний в России нет, они все поступают в необходимом количестве, заявил директор... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:48

2024-01-16T12:48

2024-01-16T12:53

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Проблем с поставками препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний в России нет, они все поступают в необходимом количестве, заявил директор "Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова", главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев. "В настоящий момент у нас нет проблем с поставками препаратов, в соответствии с моими данными. То есть препараты, которые необходимы для лечения пациентов с орфанными заболеваниями... все поступают в необходимом количестве", - сказал Куцев на пресс-конференции ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова". При этом он отметил, что в настоящее время есть проблема нехватки средств в ряде регионов для обеспечения взрослых пациентов с орфанными заболеваниями лекарствами. Для того чтобы уравнять права граждан в различных регионах, необходимо выделять деньги на эти цели на федеральном уровне, пояснил Куцев.

https://ria.ru/20231124/zabolevaniya-1911546064.html

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здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)