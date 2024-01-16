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Эксперт Минздрава оценил ситуацию с препаратами для лечения редких болезней - РИА Новости, 16.01.2024
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12:48 16.01.2024 (обновлено: 12:53 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/preparaty-1921600945.html
Эксперт Минздрава оценил ситуацию с препаратами для лечения редких болезней
Эксперт Минздрава оценил ситуацию с препаратами для лечения редких болезней - РИА Новости, 16.01.2024
Эксперт Минздрава оценил ситуацию с препаратами для лечения редких болезней
Проблем с поставками препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний в России нет, они все поступают в необходимом количестве, заявил директор... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:48
2024-01-16T12:53
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Проблем с поставками препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний в России нет, они все поступают в необходимом количестве, заявил директор "Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова", главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев. "В настоящий момент у нас нет проблем с поставками препаратов, в соответствии с моими данными. То есть препараты, которые необходимы для лечения пациентов с орфанными заболеваниями... все поступают в необходимом количестве", - сказал Куцев на пресс-конференции ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова". При этом он отметил, что в настоящее время есть проблема нехватки средств в ряде регионов для обеспечения взрослых пациентов с орфанными заболеваниями лекарствами. Для того чтобы уравнять права граждан в различных регионах, необходимо выделять деньги на эти цели на федеральном уровне, пояснил Куцев.
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здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Эксперт Минздрава оценил ситуацию с препаратами для лечения редких болезней

Генетик Куцев: проблем с поставками препаратов для лечения редких болезней нет

© Фото : Pexels/Karolina GrabowskaЖенщина принимает лекарственные препараты
Женщина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Pexels/Karolina Grabowska
Женщина принимает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Проблем с поставками препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний в России нет, они все поступают в необходимом количестве, заявил директор "Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова", главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.
«
"В настоящий момент у нас нет проблем с поставками препаратов, в соответствии с моими данными. То есть препараты, которые необходимы для лечения пациентов с орфанными заболеваниями... все поступают в необходимом количестве", - сказал Куцев на пресс-конференции ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова".
При этом он отметил, что в настоящее время есть проблема нехватки средств в ряде регионов для обеспечения взрослых пациентов с орфанными заболеваниями лекарствами. Для того чтобы уравнять права граждан в различных регионах, необходимо выделять деньги на эти цели на федеральном уровне, пояснил Куцев.
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