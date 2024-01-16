https://ria.ru/20240116/mishustin-1921660758.html

Мишустин дал старт отраслевым дням на выставке "Россия" на ВДНХ

Мишустин дал старт отраслевым дням на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 16.01.2024

Мишустин дал старт отраслевым дням на выставке "Россия" на ВДНХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступивший во вторник на пленарной сессии Дня финансов, дал старт отраслевым дням на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:44

2024-01-16T15:44

2024-01-16T15:44

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступивший во вторник на пленарной сессии Дня финансов, дал старт отраслевым дням на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Сегодня здесь открывается новый этап. Он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать", - заявил премьер. По его словам, на выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма и прочих областей. "И здесь все найдут то, что интересно – от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия. Такой подход, думаю, заинтересует не только тех, кто тут еще не был, но и тех, кто уже ее посещал. Можно прийти сюда снова и открыть для себя что-то новое", - сказал Мишустин. Он добавил, что представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордиться и с кого брать пример.

россия

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2024

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выставка-форум "россия", михаил мишустин, россия