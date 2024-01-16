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Мишустин дал старт отраслевым дням на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 16.01.2024
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15:44 16.01.2024
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Мишустин дал старт отраслевым дням на выставке "Россия" на ВДНХ
Мишустин дал старт отраслевым дням на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 16.01.2024
Мишустин дал старт отраслевым дням на выставке "Россия" на ВДНХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступивший во вторник на пленарной сессии Дня финансов, дал старт отраслевым дням на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:44
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выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступивший во вторник на пленарной сессии Дня финансов, дал старт отраслевым дням на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Сегодня здесь открывается новый этап. Он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать", - заявил премьер. По его словам, на выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма и прочих областей. "И здесь все найдут то, что интересно – от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия. Такой подход, думаю, заинтересует не только тех, кто тут еще не был, но и тех, кто уже ее посещал. Можно прийти сюда снова и открыть для себя что-то новое", - сказал Мишустин. Он добавил, что представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордиться и с кого брать пример.
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выставка-форум "россия", михаил мишустин, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Михаил Мишустин, Россия
Мишустин дал старт отраслевым дням на выставке "Россия" на ВДНХ

Мишустин дал старт отраслевым дням на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступивший во вторник на пленарной сессии Дня финансов, дал старт отраслевым дням на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
"Сегодня здесь открывается новый этап. Он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать", - заявил премьер.
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

Открытие павильона Минобороны РФ

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

Установление рекорда России с покровским пряником в категории Самый большой продукт

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

Праздничный концерт Старый Новый год по-липецки

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

Презентация Воронежской области на Международной выставке-форуме Россия

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

Свадьба в традициях Воронежской области

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы.

Стенд Алтайского края на Международной выставке-форуме Россия

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

Открытие павильона Минобороны РФ

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои традиции представила Ярославская область.

Международная выставка-форум Россия

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие павильона Минобороны РФ

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

Международная выставка-форум Россия

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
По его словам, на выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма и прочих областей.
"И здесь все найдут то, что интересно – от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия. Такой подход, думаю, заинтересует не только тех, кто тут еще не был, но и тех, кто уже ее посещал. Можно прийти сюда снова и открыть для себя что-то новое", - сказал Мишустин.
Он добавил, что представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордиться и с кого брать пример.
Классная страна: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

Пространство Универмаг на Международной выставке-форуме Россия

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

SНAMAN на презентация Тульской области

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

День Костромской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

Павильон Семья. Работа. Долголетие Минтруда России на Международной выставке-форуме Россия

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

Стенд Республики Тува (Тыва)

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

Работа выставки Россия

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на презентации Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

Презентация музейных экспозиций Сказочный край Снегурочки совместно с Российским обществом Знание

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

Всероссийский форум АСИ Классная страна

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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