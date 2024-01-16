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В Амурской области экспорт будут развивать по четырем ключевым направлениям - РИА Новости, 16.01.2024
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11:18 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/eksport-1921570697.html
В Амурской области экспорт будут развивать по четырем ключевым направлениям
В Амурской области экспорт будут развивать по четырем ключевым направлениям - РИА Новости, 16.01.2024
В Амурской области экспорт будут развивать по четырем ключевым направлениям
По четырем ключевым направлениям планируют развивать экспорт в Амурской области в рамках региональной программы до 2030 года, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:18
2024-01-16T11:18
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амурская область
экспорт
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. По четырем ключевым направлениям планируют развивать экспорт в Амурской области в рамках региональной программы до 2030 года, сообщается на официальном сайте правительства области. Данная программа была утверждена Экспортным советом при губернаторе в конце прошлого года. "Амурская область – регион с уникальной географией, которая предопределяет нашу стратегию развития экспорта. Емкость рынков сбыта колоссальна – в радиусе 2 тысяч километров от нас проживает 1,5 миллиарда человек. В основе нашей программы – создание новой и развитие действующей транспортной и пограничной инфраструктуры, введение в эксплуатацию новых производств с упором на сферы АПК, газохимии и лесопереработки", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Амурской области Павла Пузанова. Он добавил, что реализация этой программы началась пару лет назад уже и показала положительную динамику. Так, в 2022 году произошел двукратный рост внешнеторгового оборота. Кроме того, по словам Пузанова, к 2030 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из Амурской области вырастет в 4,7 раза. Благодаря реализации указанной программы повысится инвестпотенциал Амурской области, вырастут налоговые поступления в бюджет, появятся новые рабочие места. Увеличивать экспорт товаров и услуг планируют в Амурской области по трем национальным проектам, которые были инициированы главой государства Владимиром Путиным: "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство", "Туризм и индустрия гостеприимства". В числе приоритетных партнеров - КНР, Монголия, Индия, Казахстан, Белоруссия, Республика Корея и государства Юго-Восточной Азии. "Наша программа имеет четыре ключевых направления. Во-первых, будем системно помогать экспортерам через финподдержку сертификации и логистики, подготовку специализированных кадров и развитие цифровизации. Во-вторых, нацелены на обеспечение роста производства и переработки продукции АПК в сфере масложировых и зерновых культур. Уже сформирован пул инвесторов, которые приступили к реализации проектов", – сказала первый замминистра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева. Она добавила, что также планируют в 39 раз увеличить объем промышленной продукции, поставляемой на экспорт, а четвертый приоритет – это туризм и логистика.
https://ria.ru/20240110/selkhozproduktsiya-1920550150.html
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твой бизнес – новости, амурская область, экспорт, сельхозпродукция
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Амурская область, Экспорт, сельхозпродукция

В Амурской области экспорт будут развивать по четырем ключевым направлениям

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНабережная реки Амур в Благовещенске
Набережная реки Амур в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Набережная реки Амур в Благовещенске
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. По четырем ключевым направлениям планируют развивать экспорт в Амурской области в рамках региональной программы до 2030 года, сообщается на официальном сайте правительства области.
Данная программа была утверждена Экспортным советом при губернаторе в конце прошлого года.
"Амурская область – регион с уникальной географией, которая предопределяет нашу стратегию развития экспорта. Емкость рынков сбыта колоссальна – в радиусе 2 тысяч километров от нас проживает 1,5 миллиарда человек. В основе нашей программы – создание новой и развитие действующей транспортной и пограничной инфраструктуры, введение в эксплуатацию новых производств с упором на сферы АПК, газохимии и лесопереработки", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Амурской области Павла Пузанова.
Он добавил, что реализация этой программы началась пару лет назад уже и показала положительную динамику. Так, в 2022 году произошел двукратный рост внешнеторгового оборота.
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Кроме того, по словам Пузанова, к 2030 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из Амурской области вырастет в 4,7 раза.
Благодаря реализации указанной программы повысится инвестпотенциал Амурской области, вырастут налоговые поступления в бюджет, появятся новые рабочие места.
Увеличивать экспорт товаров и услуг планируют в Амурской области по трем национальным проектам, которые были инициированы главой государства Владимиром Путиным: "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство", "Туризм и индустрия гостеприимства".
В числе приоритетных партнеров - КНР, Монголия, Индия, Казахстан, Белоруссия, Республика Корея и государства Юго-Восточной Азии.
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"Наша программа имеет четыре ключевых направления. Во-первых, будем системно помогать экспортерам через финподдержку сертификации и логистики, подготовку специализированных кадров и развитие цифровизации. Во-вторых, нацелены на обеспечение роста производства и переработки продукции АПК в сфере масложировых и зерновых культур. Уже сформирован пул инвесторов, которые приступили к реализации проектов", – сказала первый замминистра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.
Она добавила, что также планируют в 39 раз увеличить объем промышленной продукции, поставляемой на экспорт, а четвертый приоритет – это туризм и логистика.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиАмурская областьЭкспортсельхозпродукция
 
 
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