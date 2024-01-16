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В Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
В Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов
В Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов - РИА Новости, 16.01.2024
В Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов
Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установят в нескольких приграничных районах Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:51
2024-01-16T19:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
шебекино
безопасность
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БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установят в нескольких приграничных районах Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Во время вечернего эфира в соцсети "Вконтакте" жители обратились к губернатору с просьбой установить железобетонные конструкции в Шебекино и Валуйках, аналогичные тем, что уже были поставлены в Белгороде. Причина их просьбы заключается в том, что, по словам жителей, эти города чаще Белгорода подвергаются обстрелам со стороны Украины. "Будут установлены. Сейчас мы налаживаем производство модулей. Выстроить такую же работу в Валуйках, может быть, в других населённых пунктах Валуйского округа, например, в Уразово. И в Шебекино и, обязательно, в Новой Таволжанке. И, конечно, эту работу будем проводить", - сказал Гладков. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Одним из мест, куда прилетели кассетные боеприпасы, была центральная часть города возле универмага "Белгород", где всегда по выходным много людей, поскольку рядом городской центральный рынок. В воскресенье власти установили рядом с остановкой универмага железобетонную конструкцию, предназначенную для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения. Ранее Гладков объявил об укреплении стеклянных остановок в Белгороде для повышения безопасности жителей, использующих общественный транспорт. Десятки остановок в городе уже укреплены бетонными блоками и мешками с песком. Губернатор также предлагал поставить на улицах модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны с целью защиты личного состава, в местах массового скопления людей. Специалисты Росгвардии вместе с губернатором провели испытания этих конструкций. Саперы провели детонацию неразорвавшихся снарядов рядом с сооружениями. По словам Гладкова, результаты испытаний показали, что модульные железобетонные конструкции значительно повышают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Глава региона говорил, что внутри модулей, помимо освещения, будут размещены на стендах инструкции об оказании первой помощи и контактная информация для вызова оперативных служб.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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РИА Новости
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), шебекино, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Шебекино, Безопасность
В Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов

Гладков: в Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов

© Фото : РИА НовостиУстановка бетонных блоков на остановке общественного транспорта в Белгороде
Установка бетонных блоков на остановке общественного транспорта в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : РИА Новости
Установка бетонных блоков на остановке общественного транспорта в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установят в нескольких приграничных районах Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Во время вечернего эфира в соцсети "Вконтакте" жители обратились к губернатору с просьбой установить железобетонные конструкции в Шебекино и Валуйках, аналогичные тем, что уже были поставлены в Белгороде. Причина их просьбы заключается в том, что, по словам жителей, эти города чаще Белгорода подвергаются обстрелам со стороны Украины.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
"Будут установлены. Сейчас мы налаживаем производство модулей. Выстроить такую же работу в Валуйках, может быть, в других населённых пунктах Валуйского округа, например, в Уразово. И в Шебекино и, обязательно, в Новой Таволжанке. И, конечно, эту работу будем проводить", - сказал Гладков.
Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Одним из мест, куда прилетели кассетные боеприпасы, была центральная часть города возле универмага "Белгород", где всегда по выходным много людей, поскольку рядом городской центральный рынок. В воскресенье власти установили рядом с остановкой универмага железобетонную конструкцию, предназначенную для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения.
Ранее Гладков объявил об укреплении стеклянных остановок в Белгороде для повышения безопасности жителей, использующих общественный транспорт. Десятки остановок в городе уже укреплены бетонными блоками и мешками с песком. Губернатор также предлагал поставить на улицах модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны с целью защиты личного состава, в местах массового скопления людей.
Специалисты Росгвардии вместе с губернатором провели испытания этих конструкций. Саперы провели детонацию неразорвавшихся снарядов рядом с сооружениями. По словам Гладкова, результаты испытаний показали, что модульные железобетонные конструкции значительно повышают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Глава региона говорил, что внутри модулей, помимо освещения, будут размещены на стендах инструкции об оказании первой помощи и контактная информация для вызова оперативных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ШебекиноБезопасность
 
 
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