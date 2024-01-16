В Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов

БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установят в нескольких приграничных районах Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Во время вечернего эфира в соцсети "Вконтакте" жители обратились к губернатору с просьбой установить железобетонные конструкции в Шебекино и Валуйках, аналогичные тем, что уже были поставлены в Белгороде. Причина их просьбы заключается в том, что, по словам жителей, эти города чаще Белгорода подвергаются обстрелам со стороны Украины. "Будут установлены. Сейчас мы налаживаем производство модулей. Выстроить такую же работу в Валуйках, может быть, в других населённых пунктах Валуйского округа, например, в Уразово. И в Шебекино и, обязательно, в Новой Таволжанке. И, конечно, эту работу будем проводить", - сказал Гладков. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Одним из мест, куда прилетели кассетные боеприпасы, была центральная часть города возле универмага "Белгород", где всегда по выходным много людей, поскольку рядом городской центральный рынок. В воскресенье власти установили рядом с остановкой универмага железобетонную конструкцию, предназначенную для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения. Ранее Гладков объявил об укреплении стеклянных остановок в Белгороде для повышения безопасности жителей, использующих общественный транспорт. Десятки остановок в городе уже укреплены бетонными блоками и мешками с песком. Губернатор также предлагал поставить на улицах модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны с целью защиты личного состава, в местах массового скопления людей. Специалисты Росгвардии вместе с губернатором провели испытания этих конструкций. Саперы провели детонацию неразорвавшихся снарядов рядом с сооружениями. По словам Гладкова, результаты испытаний показали, что модульные железобетонные конструкции значительно повышают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Глава региона говорил, что внутри модулей, помимо освещения, будут размещены на стендах инструкции об оказании первой помощи и контактная информация для вызова оперативных служб.
Установка бетонных блоков на остановке общественного транспорта в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установят в нескольких приграничных районах Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Во время вечернего эфира в соцсети "Вконтакте" жители обратились к губернатору с просьбой установить железобетонные конструкции в Шебекино и Валуйках, аналогичные тем, что уже были поставлены в Белгороде. Причина их просьбы заключается в том, что, по словам жителей, эти города чаще Белгорода подвергаются обстрелам со стороны Украины.
"Будут установлены. Сейчас мы налаживаем производство модулей. Выстроить такую же работу в Валуйках, может быть, в других населённых пунктах Валуйского округа, например, в Уразово. И в Шебекино и, обязательно, в Новой Таволжанке. И, конечно, эту работу будем проводить", - сказал Гладков.
Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Одним из мест, куда прилетели кассетные боеприпасы, была центральная часть города возле универмага "Белгород", где всегда по выходным много людей, поскольку рядом городской центральный рынок. В воскресенье власти установили рядом с остановкой универмага железобетонную конструкцию, предназначенную для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения.
Ранее Гладков объявил об укреплении стеклянных остановок в Белгороде для повышения безопасности жителей, использующих общественный транспорт. Десятки остановок в городе уже укреплены бетонными блоками и мешками с песком. Губернатор также предлагал поставить на улицах модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны с целью защиты личного состава, в местах массового скопления людей.
Специалисты Росгвардии вместе с губернатором провели испытания этих конструкций. Саперы провели детонацию неразорвавшихся снарядов рядом с сооружениями. По словам Гладкова, результаты испытаний показали, что модульные железобетонные конструкции значительно повышают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Глава региона говорил, что внутри модулей, помимо освещения, будут размещены на стендах инструкции об оказании первой помощи и контактная информация для вызова оперативных служб.
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