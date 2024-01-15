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Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада - РИА Новости, 15.01.2024
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19:19 15.01.2024 (обновлено: 19:28 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/wildberries-1921492969.html
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада - РИА Новости, 15.01.2024
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада
Местонахождение всех людей, которые находились на складе Wildberries в Шушарах в день пожара 13 января, было установлено, сообщает компания. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:19
2024-01-15T19:28
wildberries
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Местонахождение всех людей, которые находились на складе Wildberries в Шушарах в день пожара 13 января, было установлено, сообщает компания."Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится", - говорится в сообщении.В воскресенье маркетплейс открыл горячую линию для близких и родственников исполнителей сгоревшего склада в Санкт-Петербурге.Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, пожар охватил 70 тысяч "квадратов", открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
ленинградская область
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353
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Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries
Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries
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wildberries, происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, видео
Wildberries, Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Местонахождение всех людей, которые находились на складе Wildberries в Шушарах в день пожара 13 января, было установлено, сообщает компания.
2024-01-15T19:19
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Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада

Wildberries установила местонахождение всех находившихся на складе в день пожара

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Местонахождение всех людей, которые находились на складе Wildberries в Шушарах в день пожара 13 января, было установлено, сообщает компания.
«
"Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится", - говорится в сообщении.
В воскресенье маркетплейс открыл горячую линию для близких и родственников исполнителей сгоревшего склада в Санкт-Петербурге.
Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, пожар охватил 70 тысяч "квадратов", открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
 
WildberriesПроисшествияЛенинградская областьСанкт-Петербург
 
 
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