https://ria.ru/20240115/wildberries-1921492969.html
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада - РИА Новости, 15.01.2024
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада
Местонахождение всех людей, которые находились на складе Wildberries в Шушарах в день пожара 13 января, было установлено, сообщает компания. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:19
2024-01-15T19:19
2024-01-15T19:28
wildberries
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Местонахождение всех людей, которые находились на складе Wildberries в Шушарах в день пожара 13 января, было установлено, сообщает компания."Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится", - говорится в сообщении.В воскресенье маркетплейс открыл горячую линию для близких и родственников исполнителей сгоревшего склада в Санкт-Петербурге.Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, пожар охватил 70 тысяч "квадратов", открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries
Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries
2024-01-15T19:19
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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wildberries, происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, видео
Wildberries, Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада
Wildberries установила местонахождение всех находившихся на складе в день пожара