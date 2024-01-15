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Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада

Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада - РИА Новости, 15.01.2024

Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада

Местонахождение всех людей, которые находились на складе Wildberries в Шушарах в день пожара 13 января, было установлено, сообщает компания. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:19

2024-01-15T19:19

2024-01-15T19:28

wildberries

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Местонахождение всех людей, которые находились на складе Wildberries в Шушарах в день пожара 13 января, было установлено, сообщает компания."Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится", - говорится в сообщении.В воскресенье маркетплейс открыл горячую линию для близких и родственников исполнителей сгоревшего склада в Санкт-Петербурге.Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, пожар охватил 70 тысяч "квадратов", открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

ленинградская область

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries 2024-01-15T19:19 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

wildberries, происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, видео