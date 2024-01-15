https://ria.ru/20240115/standart-1921423089.html

В СФ предложили ввести единый стандарт преподавания труда в школах

В СФ предложили ввести единый стандарт преподавания труда в школах - РИА Новости, 15.01.2024

В СФ предложили ввести единый стандарт преподавания труда в школах

Ввести единую образовательную программу для уроков труда в школах необходимо, это является основой усвоения дисциплины, которая вводится с 1 сентября 2024 года... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:09

2024-01-15T14:09

2024-01-15T14:21

екатерина алтабаева

совет федерации рф

ольга казакова

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ввести единую образовательную программу для уроков труда в школах необходимо, это является основой усвоения дисциплины, которая вводится с 1 сентября 2024 года во всех учреждениях, заявила РИА Новости зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. Ранее "Ведомости" со ссылкой на главу думского комитета по просвещению Ольгу Казакову сообщили, что новая образовательная программа для уроков труда будет утверждена министерством просвещения к марту 2024 года. "Я считаю, что необходимо установить какой-то стандарт точно так же, как по другим предметам, потому что это является основой усвоения той дисциплины, которая вводится. Тем более, что с 1 сентября 2024 года этот предмет обязательно должен преподаваться во всех школах Российской Федерации - нужно к этому заранее подготовиться. Люди получат программу, преподаватели у нас есть, они, если нужно, пройдут дополнительную методическую поддержку", - сказала Алтабаева. Она отметила, что школы по согласованию с ведомствами смогут дополнять федеральную программу региональным компонентом, если это будет им необходимо. "В советское время была программа, которая предполагала, что на уроках домоводства, например, девочек учили и шить, и готовить, и вязать. Я предполагаю, что программа по труду будет содержать разные блоки и компоненты. Это не означает, что мальчиков будут учить только токарному или столярному делу. Мы понимаем, что для разного возраста ребёнку нужно прививать разные навыки. Поэтому федеральная программа будет исходить именно из таких принципов - возрастных особенностей и формирования необходимых трудовых навыков, которые у нас традиционно формировались", - подчеркнула сенатор.

https://ria.ru/20240111/proekt-1920702966.html

https://ria.ru/20240111/pobediteli-1920812790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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екатерина алтабаева, совет федерации рф, ольга казакова, социальный навигатор, сн_образование