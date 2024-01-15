https://ria.ru/20240115/senator-1921403218.html

Сенатор прокомментировал идею создания уполномоченных по правам животных

Сенатор прокомментировал идею создания уполномоченных по правам животных - РИА Новости, 15.01.2024

Сенатор прокомментировал идею создания уполномоченных по правам животных

Создание новой ветви чиновников, уполномоченных по правам животных, в России не нужно, это лишняя нагрузка на бюджет, кроме того, защитой животных в России... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:41

2024-01-15T12:41

2024-01-15T12:41

общество

россия

александр башкин

лдпр

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Создание новой ветви чиновников, уполномоченных по правам животных, в России не нужно, это лишняя нагрузка на бюджет, кроме того, защитой животных в России занимаются правоохранительные органы, а законодательство РФ в этой сфере полностью соответствует всем гуманным ценностям, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. Группа парламентариев из ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается создать федерального и региональных уполномоченных по правам животных на базе общественных палат. Авторы полагают, что это поможет "связать людей, власть и зоозащитников, чтобы проблемы решались активнее", сообщил ранее "Коммерсант". "Я не думаю, что необходим какой-то ещё один специальный чиновник – с государственной зарплатой, с автомобилем, с кучей аппаратов, региональными уполномоченными. У нас есть правоохранительные органы, прокуратура, природоохранная прокуратура, которые вполне справляются с вопросами контроля за соблюдением законодательства в отношении животных. Этого вполне достаточно, не нужно раздувать чиновничий аппарат", - сказал Башкин. Сенатор отметил, что в российской Конституции говорится о правах и свободах человека, отраслевые уполномоченные также занимаются правами человека, поэтому размывать идеологию института защиты прав человека "нельзя ни в коем случае". "У нас есть закон об ответственном отношении с животными, где всё четко по полочкам расписано. Но мы должны помнить, что законодательство в сфере животных регулируется Гражданским кодексом, это имущество. Животных надо беречь, любить, защищать – в соответствии с федеральным законодательством, которое урегулировано. Подчеркиваю, что животные – это объекты, которые нуждаются в охране, защите, в бережном гуманном отношении и российское законодательство полностью соответствует этим понятиям", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20231023/shtraf-1904587995.html

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общество, россия, александр башкин, лдпр