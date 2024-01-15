Рейтинг@Mail.ru
Сенатор прокомментировал идею создания уполномоченных по правам животных - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/senator-1921403218.html
Сенатор прокомментировал идею создания уполномоченных по правам животных
Сенатор прокомментировал идею создания уполномоченных по правам животных - РИА Новости, 15.01.2024
Сенатор прокомментировал идею создания уполномоченных по правам животных
Создание новой ветви чиновников, уполномоченных по правам животных, в России не нужно, это лишняя нагрузка на бюджет, кроме того, защитой животных в России... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:41
2024-01-15T12:41
общество
россия
александр башкин
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590972089_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_3724ca9ffb89f2efe19485b90d3d6313.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Создание новой ветви чиновников, уполномоченных по правам животных, в России не нужно, это лишняя нагрузка на бюджет, кроме того, защитой животных в России занимаются правоохранительные органы, а законодательство РФ в этой сфере полностью соответствует всем гуманным ценностям, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. Группа парламентариев из ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается создать федерального и региональных уполномоченных по правам животных на базе общественных палат. Авторы полагают, что это поможет "связать людей, власть и зоозащитников, чтобы проблемы решались активнее", сообщил ранее "Коммерсант". "Я не думаю, что необходим какой-то ещё один специальный чиновник – с государственной зарплатой, с автомобилем, с кучей аппаратов, региональными уполномоченными. У нас есть правоохранительные органы, прокуратура, природоохранная прокуратура, которые вполне справляются с вопросами контроля за соблюдением законодательства в отношении животных. Этого вполне достаточно, не нужно раздувать чиновничий аппарат", - сказал Башкин. Сенатор отметил, что в российской Конституции говорится о правах и свободах человека, отраслевые уполномоченные также занимаются правами человека, поэтому размывать идеологию института защиты прав человека "нельзя ни в коем случае". "У нас есть закон об ответственном отношении с животными, где всё четко по полочкам расписано. Но мы должны помнить, что законодательство в сфере животных регулируется Гражданским кодексом, это имущество. Животных надо беречь, любить, защищать – в соответствии с федеральным законодательством, которое урегулировано. Подчеркиваю, что животные – это объекты, которые нуждаются в охране, защите, в бережном гуманном отношении и российское законодательство полностью соответствует этим понятиям", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20231023/shtraf-1904587995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590972089_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7af8da3cfd003e42e1cd6e185943da59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр башкин, лдпр
Общество, Россия, Александр Башкин, ЛДПР
Сенатор прокомментировал идею создания уполномоченных по правам животных

Сенатор призвал не раздувать аппарат созданием уполномоченных по правам животных

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Создание новой ветви чиновников, уполномоченных по правам животных, в России не нужно, это лишняя нагрузка на бюджет, кроме того, защитой животных в России занимаются правоохранительные органы, а законодательство РФ в этой сфере полностью соответствует всем гуманным ценностям, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
Группа парламентариев из ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается создать федерального и региональных уполномоченных по правам животных на базе общественных палат. Авторы полагают, что это поможет "связать людей, власть и зоозащитников, чтобы проблемы решались активнее", сообщил ранее "Коммерсант".
«
"Я не думаю, что необходим какой-то ещё один специальный чиновник – с государственной зарплатой, с автомобилем, с кучей аппаратов, региональными уполномоченными. У нас есть правоохранительные органы, прокуратура, природоохранная прокуратура, которые вполне справляются с вопросами контроля за соблюдением законодательства в отношении животных. Этого вполне достаточно, не нужно раздувать чиновничий аппарат", - сказал Башкин.
Сенатор отметил, что в российской Конституции говорится о правах и свободах человека, отраслевые уполномоченные также занимаются правами человека, поэтому размывать идеологию института защиты прав человека "нельзя ни в коем случае".
"У нас есть закон об ответственном отношении с животными, где всё четко по полочкам расписано. Но мы должны помнить, что законодательство в сфере животных регулируется Гражданским кодексом, это имущество. Животных надо беречь, любить, защищать – в соответствии с федеральным законодательством, которое урегулировано. Подчеркиваю, что животные – это объекты, которые нуждаются в охране, защите, в бережном гуманном отношении и российское законодательство полностью соответствует этим понятиям", - заключил парламентарий.
Такса - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Бурятии в пять раз увеличат штрафы за жестокое обращение с животными
23 октября 2023, 08:52
 
ОбществоРоссияАлександр БашкинЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала