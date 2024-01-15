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В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин - РИА Новости, 15.01.2024
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16:01 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/prichastnost-1921447351.html
В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин
В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин - РИА Новости, 15.01.2024
В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин
Полиция ведет расследование по 8 поджогам шин в подъездах в Петербурге и Ленинградской области, к ним, возможно, причастен украинский видеоблогер Анатолий... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:01
2024-01-15T16:01
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Полиция ведет расследование по 8 поджогам шин в подъездах в Петербурге и Ленинградской области, к ним, возможно, причастен украинский видеоблогер Анатолий Шарий, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона. По его словам, в Петербурге и Ленобласти в конце 2023 - начале 2024 года было совершено 8 поджогов шин около входных дверей в квартиры. "Все преступления совершены аналогичным способом – путем поджога от двух до четырех автомобильных покрышек на лестничных клетках жилых домов непосредственно у входных дверей в квартиры потерпевших, в результате чего повреждены двери и общедомовое имущество", - сказал собеседник. Задержаны 14 человек, восемь из которых несовершеннолетние. Десяти обвиняемым по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (еще три ходатайства об аресте суды рассмотрят позже), одному – подписка о невыезде. "Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений и дача юридической оценки его действиям", - сообщил источник, подчеркнув, что Шарий не является подозреваемым. Из показаний потерпевших следует, что они так или иначе имеют отношение к проживающему в Таиланде блогеру Петру Луневу, позиционирующему себя как консультант по криптовалютам. "Кроме того, в разной степени осведомленности потерпевшие показали, что поджог их имущества связан с конфликтом между Луневым и украинским видеоблогером Анатолием Шарием", - отметил собеседник агентства. Согласно показаниям ряда обвиняемых, заказ на выполнение поджога с подробными инструкциями они получили от неустановленного лица в мессенджере Telegram, а после отправки видеоотчета о выполнении задания получили оплату в криптовалюте в сумме, эквивалентной от 1000 до 2000 долларов, добавил источник.
https://ria.ru/20240115/bloger-1921445233.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, анатолий шарий, telegram
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Анатолий Шарий, Telegram
В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин

В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к 8 поджогам шин в подъездах

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Полиция ведет расследование по 8 поджогам шин в подъездах в Петербурге и Ленинградской области, к ним, возможно, причастен украинский видеоблогер Анатолий Шарий, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По его словам, в Петербурге и Ленобласти в конце 2023 - начале 2024 года было совершено 8 поджогов шин около входных дверей в квартиры. "Все преступления совершены аналогичным способом – путем поджога от двух до четырех автомобильных покрышек на лестничных клетках жилых домов непосредственно у входных дверей в квартиры потерпевших, в результате чего повреждены двери и общедомовое имущество", - сказал собеседник.
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Задержаны 14 человек, восемь из которых несовершеннолетние. Десяти обвиняемым по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (еще три ходатайства об аресте суды рассмотрят позже), одному – подписка о невыезде.
«
"Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений и дача юридической оценки его действиям", - сообщил источник, подчеркнув, что Шарий не является подозреваемым.
Из показаний потерпевших следует, что они так или иначе имеют отношение к проживающему в Таиланде блогеру Петру Луневу, позиционирующему себя как консультант по криптовалютам. "Кроме того, в разной степени осведомленности потерпевшие показали, что поджог их имущества связан с конфликтом между Луневым и украинским видеоблогером Анатолием Шарием", - отметил собеседник агентства.
Согласно показаниям ряда обвиняемых, заказ на выполнение поджога с подробными инструкциями они получили от неустановленного лица в мессенджере Telegram, а после отправки видеоотчета о выполнении задания получили оплату в криптовалюте в сумме, эквивалентной от 1000 до 2000 долларов, добавил источник.
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