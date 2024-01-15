В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин
В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к 8 поджогам шин в подъездах
Анатолий Шарий. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Полиция ведет расследование по 8 поджогам шин в подъездах в Петербурге и Ленинградской области, к ним, возможно, причастен украинский видеоблогер Анатолий Шарий, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По его словам, в Петербурге и Ленобласти в конце 2023 - начале 2024 года было совершено 8 поджогов шин около входных дверей в квартиры. "Все преступления совершены аналогичным способом – путем поджога от двух до четырех автомобильных покрышек на лестничных клетках жилых домов непосредственно у входных дверей в квартиры потерпевших, в результате чего повреждены двери и общедомовое имущество", - сказал собеседник.
Задержаны 14 человек, восемь из которых несовершеннолетние. Десяти обвиняемым по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (еще три ходатайства об аресте суды рассмотрят позже), одному – подписка о невыезде.
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"Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений и дача юридической оценки его действиям", - сообщил источник, подчеркнув, что Шарий не является подозреваемым.
Из показаний потерпевших следует, что они так или иначе имеют отношение к проживающему в Таиланде блогеру Петру Луневу, позиционирующему себя как консультант по криптовалютам. "Кроме того, в разной степени осведомленности потерпевшие показали, что поджог их имущества связан с конфликтом между Луневым и украинским видеоблогером Анатолием Шарием", - отметил собеседник агентства.
Согласно показаниям ряда обвиняемых, заказ на выполнение поджога с подробными инструкциями они получили от неустановленного лица в мессенджере Telegram, а после отправки видеоотчета о выполнении задания получили оплату в криптовалюте в сумме, эквивалентной от 1000 до 2000 долларов, добавил источник.