https://ria.ru/20240115/prichastnost-1921447351.html

В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин

В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин - РИА Новости, 15.01.2024

В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин

Полиция ведет расследование по 8 поджогам шин в подъездах в Петербурге и Ленинградской области, к ним, возможно, причастен украинский видеоблогер Анатолий... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:01

2024-01-15T16:01

2024-01-15T16:01

происшествия

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Полиция ведет расследование по 8 поджогам шин в подъездах в Петербурге и Ленинградской области, к ним, возможно, причастен украинский видеоблогер Анатолий Шарий, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона. По его словам, в Петербурге и Ленобласти в конце 2023 - начале 2024 года было совершено 8 поджогов шин около входных дверей в квартиры. "Все преступления совершены аналогичным способом – путем поджога от двух до четырех автомобильных покрышек на лестничных клетках жилых домов непосредственно у входных дверей в квартиры потерпевших, в результате чего повреждены двери и общедомовое имущество", - сказал собеседник. Задержаны 14 человек, восемь из которых несовершеннолетние. Десяти обвиняемым по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (еще три ходатайства об аресте суды рассмотрят позже), одному – подписка о невыезде. "Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений и дача юридической оценки его действиям", - сообщил источник, подчеркнув, что Шарий не является подозреваемым. Из показаний потерпевших следует, что они так или иначе имеют отношение к проживающему в Таиланде блогеру Петру Луневу, позиционирующему себя как консультант по криптовалютам. "Кроме того, в разной степени осведомленности потерпевшие показали, что поджог их имущества связан с конфликтом между Луневым и украинским видеоблогером Анатолием Шарием", - отметил собеседник агентства. Согласно показаниям ряда обвиняемых, заказ на выполнение поджога с подробными инструкциями они получили от неустановленного лица в мессенджере Telegram, а после отправки видеоотчета о выполнении задания получили оплату в криптовалюте в сумме, эквивалентной от 1000 до 2000 долларов, добавил источник.

https://ria.ru/20240115/bloger-1921445233.html

https://ria.ru/20240113/shpak-1921079743.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, анатолий шарий, telegram