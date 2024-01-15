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Врач предупредил об опасности храпа - РИА Новости, 15.01.2024
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02:10 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/khrap-1921335446.html
Врач предупредил об опасности храпа
Врач предупредил об опасности храпа - РИА Новости, 15.01.2024
Врач предупредил об опасности храпа
Храп повышает риск развития тяжелых заболеваний, предупредил в интервью радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T02:10
2024-01-15T02:10
общество
владимир зайцев
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Храп повышает риск развития тяжелых заболеваний, предупредил в интервью радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он объяснил, почему возникает это нарушение дыхания и как от него можно избавиться.Хриплые звуки, издаваемые человеком во сне, свидетельствуют о недостаточном снабжении мозга кислородом, сказал врач."Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает", – отметил Зайцев.Он назвал храп "ужасной историей". По словам врача, такое нарушение дыхания может привести к подъему артериального давления, а впоследствии – к инфаркту или инсульту."Человек может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта", – предостерег Зайцев.Чаще всего причиной храпа становится отек слизистой оболочки носа или разрастание носовых раковин, но бывают и другие ситуации, продолжил врач."Также причиной хронического храпа может быть искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, неправильный образ жизни, например, вечерние переедания", – добавил Зайцев в интервью радио Sputnik.Чтобы избавиться от храпа, нужно обратиться к отоларингологу, советует он. Именно этот специалист сможет установить, чем вызвано нарушение дыхания, и назначить лечение."Там, где надо, проводится хирургическая операция. Там, где возможно, оказывается амбулаторная помощь. Порой нужно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, и этого будет вполне достаточно, чтобы носовое дыхание стало полноценным", – поделился опытом Владимир Зайцев.
https://ria.ru/20220723/khrap-1804473009.html
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общество, владимир зайцев, здоровье - общество
Общество, Владимир Зайцев, Здоровье - Общество
Врач предупредил об опасности храпа

Врач Зайцев: храп повышает риск развития тяжелых заболеваний

© Depositphotos.com / monkeybusinessМужчина храпит во сне
Мужчина храпит во сне - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Depositphotos.com / monkeybusiness
Мужчина храпит во сне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Храп повышает риск развития тяжелых заболеваний, предупредил в интервью радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он объяснил, почему возникает это нарушение дыхания и как от него можно избавиться.
Хриплые звуки, издаваемые человеком во сне, свидетельствуют о недостаточном снабжении мозга кислородом, сказал врач.
«
"Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает", – отметил Зайцев.
Он назвал храп "ужасной историей". По словам врача, такое нарушение дыхания может привести к подъему артериального давления, а впоследствии – к инфаркту или инсульту.
"Человек может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта", – предостерег Зайцев.
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Чаще всего причиной храпа становится отек слизистой оболочки носа или разрастание носовых раковин, но бывают и другие ситуации, продолжил врач.
"Также причиной хронического храпа может быть искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, неправильный образ жизни, например, вечерние переедания", – добавил Зайцев в интервью радио Sputnik.
Чтобы избавиться от храпа, нужно обратиться к отоларингологу, советует он. Именно этот специалист сможет установить, чем вызвано нарушение дыхания, и назначить лечение.
"Там, где надо, проводится хирургическая операция. Там, где возможно, оказывается амбулаторная помощь. Порой нужно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, и этого будет вполне достаточно, чтобы носовое дыхание стало полноценным", – поделился опытом Владимир Зайцев.
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