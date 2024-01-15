https://ria.ru/20240115/karantin-1921494899.html

В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 15.01.2024

В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Карантин ввели в двух школах Дагестана из-за распространения ОРВИ и гриппа, образовательные учреждения временно закрыты, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:36

2024-01-15T19:36

2024-01-15T19:36

здоровье - общество

буйнакск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Карантин ввели в двух школах Дагестана из-за распространения ОРВИ и гриппа, образовательные учреждения временно закрыты, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. "На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в республике закрыто две школы в Буйнакске и Буйнакском районе", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в Дагестане за вторую неделю нового года зарегистрировано 2719 случаев заболевания гриппом и ОРВИ – на 11% больше по сравнению с предыдущей неделей.

https://ria.ru/20231213/orvi-1915521241.html

буйнакск

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здоровье - общество, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)