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В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 15.01.2024
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19:36 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/karantin-1921494899.html
В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 15.01.2024
В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Карантин ввели в двух школах Дагестана из-за распространения ОРВИ и гриппа, образовательные учреждения временно закрыты, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:36
2024-01-15T19:36
здоровье - общество
буйнакск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Карантин ввели в двух школах Дагестана из-за распространения ОРВИ и гриппа, образовательные учреждения временно закрыты, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. "На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в республике закрыто две школы в Буйнакске и Буйнакском районе", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в Дагестане за вторую неделю нового года зарегистрировано 2719 случаев заболевания гриппом и ОРВИ – на 11% больше по сравнению с предыдущей неделей.
https://ria.ru/20231213/orvi-1915521241.html
буйнакск
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здоровье - общество, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Буйнакск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пустой учебный класс . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Карантин ввели в двух школах Дагестана из-за распространения ОРВИ и гриппа, образовательные учреждения временно закрыты, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в республике закрыто две школы в Буйнакске и Буйнакском районе", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Дагестане за вторую неделю нового года зарегистрировано 2719 случаев заболевания гриппом и ОРВИ – на 11% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Москве на карантине по ОРВИ находятся около процента дошкольных групп
13 декабря 2023, 13:56
 
Здоровье - ОбществоБуйнакскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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