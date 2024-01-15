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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей - РИА Новости, 15.01.2024
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13:04 15.01.2024 (обновлено: 13:22 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/entsefalit-1921408041.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей - РИА Новости, 15.01.2024
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей
Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию с энцефалитом лошадей в пунктах пропуска через границу, случаев заболевания в России не зафиксировано,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:04
2024-01-15T13:22
россия
буэнос-айрес (город)
санта-фе (сша)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию с энцефалитом лошадей в пунктах пропуска через границу, случаев заболевания в России не зафиксировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В РФ случаев западного энцефалита лошадей не зафиксировано. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении. Случаи заболевания людей западным энцефалитом лошадей были отмечены в провинциях Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Энтре-Риос и Сантьяго-дель-Эстеро. Один из случаев имел летальный исход. Практически все заболевшие - представители мужского пола в возрасте от 9 месяцев до 75 лет, большинство случаев приходится на людей в возрасте от 50 лет и старше, уточнили в Роспотребнадзоре. Западный энцефалит лошадей - редкое заболевание, вызываемое вирусом, распространяющимся через укусы комаров. Хотя в основном он заражает лошадей, он также может передаваться от животного человеку. Вирус не передается от человека человеку. К числу симптомов относятся лихорадка, внезапно начинающиеся головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, которые обычно проходят через семь-десять дней.
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россия
буэнос-айрес (город)
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россия, буэнос-айрес (город), санта-фе (сша), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Россия, Буэнос-Айрес (город), Санта-Фе (США), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей

Роспотребнадзор: в России не фиксировали случаев завоза энцефалита лошадей

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкЛошади
Лошади - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Лошади. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию с энцефалитом лошадей в пунктах пропуска через границу, случаев заболевания в России не зафиксировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"В РФ случаев западного энцефалита лошадей не зафиксировано. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
Случаи заболевания людей западным энцефалитом лошадей были отмечены в провинциях Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Энтре-Риос и Сантьяго-дель-Эстеро. Один из случаев имел летальный исход. Практически все заболевшие - представители мужского пола в возрасте от 9 месяцев до 75 лет, большинство случаев приходится на людей в возрасте от 50 лет и старше, уточнили в Роспотребнадзоре.
Западный энцефалит лошадей - редкое заболевание, вызываемое вирусом, распространяющимся через укусы комаров. Хотя в основном он заражает лошадей, он также может передаваться от животного человеку. Вирус не передается от человека человеку. К числу симптомов относятся лихорадка, внезапно начинающиеся головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, которые обычно проходят через семь-десять дней.
Лошади. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Эксперт: США рассматривали лошадиный энцефалит как биооружие
29 декабря 2023, 11:32
 
РоссияБуэнос-Айрес (город)Санта-Фе (США)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
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