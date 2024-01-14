Испания не будет блокировать операцию по защите судов в Красном море
Испания не будет блокировать возможную операцию по защите судов в Красном море
Красное море. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Испания не будет блокировать возможную операцию Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, но не собирается принимать в ней участие, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в интервью испанской газете Pais.
"У нас более 3 000 солдат, которые задействованы в различных миссиях... Конечно, мы не собираемся возражать против того, чтобы Совет ЕС начал эту новую миссию. Но мы не намерены участвовать в ней, поскольку считаем, что уже присутствуем в других международных миссиях и что возглавлять эту миссию должны другие страны", - заявил Санчес.
Ранее телеканал RTVE сообщал, что министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не будет участвовать в возможной военно-морской миссии Европейского союза по защите морских перевозок в Красном море от нападений хуситов.
В декабре 2023 года премьер-министр королевства Педро Санчес сказал, что военно-морская миссия Евросоюза "Аталанта" не обладает характеристиками для проведения операции по защите Красного моря и Аденского залива. По этой причине от предложил создать специальную миссию, в рамках которого Испания будет готова действовать.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.