https://ria.ru/20240114/ispaniya-1921260526.html

Испания не будет блокировать операцию по защите судов в Красном море

Испания не будет блокировать операцию по защите судов в Красном море - РИА Новости, 14.01.2024

Испания не будет блокировать операцию по защите судов в Красном море

Испания не будет блокировать возможную операцию Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T11:33

2024-01-14T11:33

2024-01-14T11:33

в мире

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испания

йемен

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педро санчес

ансар алла

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Испания не будет блокировать возможную операцию Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, но не собирается принимать в ней участие, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в интервью испанской газете Pais. "У нас более 3 000 солдат, которые задействованы в различных миссиях... Конечно, мы не собираемся возражать против того, чтобы Совет ЕС начал эту новую миссию. Но мы не намерены участвовать в ней, поскольку считаем, что уже присутствуем в других международных миссиях и что возглавлять эту миссию должны другие страны", - заявил Санчес. Ранее телеканал RTVE сообщал, что министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не будет участвовать в возможной военно-морской миссии Европейского союза по защите морских перевозок в Красном море от нападений хуситов. В декабре 2023 года премьер-министр королевства Педро Санчес сказал, что военно-морская миссия Евросоюза "Аталанта" не обладает характеристиками для проведения операции по защите Красного моря и Аденского залива. По этой причине от предложил создать специальную миссию, в рамках которого Испания будет готова действовать. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

https://ria.ru/20240113/fregat-1921156701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, испания, йемен, ллойд остин, маргарита роблес, педро санчес, ансар алла, евросоюз, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году